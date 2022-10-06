Учет в некоммерческих организациях

Как отражать нефинансовые активы в бюджетном учете

Нефинансовые активы в бюджетном учете — это совокупность имущества, используемого в осуществляемой бюджетной организацией деятельности. Корректное отражение нефинансовых активов в бюджетном учете — это важнейшая задача бухгалтера учреждения. Рассмотрим специфику отражения сведений о них в бухгалтерских регистрах бюджетных структур.

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Что это нефинансовые активы в бюджетном учете и каким образом в бюджетной организации ведется их учет

Под нефинансовыми активами (НФА) принято понимать объекты, которые находятся в собственности или пользовании бюджетных организаций и приносят им тот или иной объем экономической выгоды.

Согласно п. 22 приложения 2 к приказу Минфина от 01.12.2010 № 157н, бюджетные организации оперируют такими категориями НФА, как:

  • основные средства субъекта (движимое, недвижимое имущество, используемое в хозяйственной деятельности);
  • активы, относящиеся к нематериальным (интеллектуальная собственность), непроизведенным (земельные участки, недра);
  • материальные запасы субъекта (ГСМ, инвентарь, продукты питания, стройматериалы);
  • имущество, относящееся к госказне (драгметаллы, соответствующего типа нематериальные, непроизводственные активы).

В отношении НФА могут осуществляться операции:

  • получения или создания;
  • выбытия.

Каждая из них фиксируется в журнале операций на основании первички.

Отражение операций с теми или иными типами нефинансовых активов в бюджетном учете — это те действия, которые бухгалтер бюджетного учреждения осуществляет с помощью записей по кодам счетов бюджетного учета. Они соответствуют 18–26-му разрядам 26-разрядных счетов по единому плану, который утвержден в приложении 1 к приказу № 157н.

Каждый код счета бюджетного учета нефинансовых активов представлен следующими элементами:

  • аналитическим кодом по классификации поступлений и выбытий (фиксируется в разрядах 1–17);
  • кодом по финансовому обеспечению (фиксируется в разряде 18);
  • синтетическим счетом (он фиксируется в разрядах с 19-го по 23-й);
  • кодом по операциям с объектом учета (ему соответствуют разряды с 24-го по 26-й).

Как определяется аналитический код по классификации поступлений и выбытий

Первый элемент кода счета бюджетного учета, отражаемый в разрядах 1–17, устанавливается законодательно. Бухгалтерия бюджетной организации в общем случае не использует данный код: в рабочих планах счетов учета в соответствующих разрядах указываются нули или же ничего не указывается. В журнале операций данный код, как правило, не отражается вовсе.

Как определить код финансового обеспечения в составе кода счета бюджетного учета

Код, о котором идет речь (фиксируется он в разряде 18), может соответствовать цифрам:

  • 1 — если в коде прописывается операция за счет средств бюджета;
  • 2 — если в коде фиксируется операция за счет доходов учреждения;
  • 3 — если транзакция осуществляется за счет средств во временном пользовании;
  • 4 — если отражается субсидия на госзаказ;
  • 5 — если отражается субсидия на прочие цели;
  • 6 — если отражается бюджетная инвестиция;
  • 7 — если операция осуществляется за счет средств по ОМС;
  • 8 или 9 — если операция осуществляется за счет средств НКО на лицевых счетах.

Рассматриваемый элемент кода счета бюджетного зависит, таким образом, от содержания операции (финансирования).

Как определяются синтетические счета НФА в структуре кодов счетов бюджетного учета?

Список синтетических счетов по нефинансовым активам в бюджетном учете — это сведения, которые содержатся в разделе «Нефинансовые активы» приложения 2 к приказу № 157н.

Данные счета в разрядах с 19-го по 23-й представлены следующими основными элементами:

  • код объекта учета (разряды 19, 20, 21 — например, основные средства с кодом 101);
  • код группы (разряд 22 — например, недвижимость с кодом 1, движимое имущество с кодом 3);
  • код вида имущества (разряд 23 — например, жилым помещениям соответствует код 1, нежилым помещениям — 2, движимым машинам и оборудованию — 4).

Например, транзакции по основным средствам, являющимся недвижимостью и относящимся к жилым помещениям, фиксируются с использованием синтетического счета 10111. Если ОС представлены машинами и оборудованием, то операции по ним отражаются в журнале с использованием синтетического счета 10134.

Как определить код операции с объектом бюджетного учета?

Еще один элемент кода счета бюджетного учета — код операции с объектом соответствующего учета в госуправлении, или КОСГУ. Он трехзначный.

При транзакциях с НФА его 2-й и 3-й разряды (то есть 25-й и 26-й разряды счета по единому плану) могут соответствовать цифрам:

  • 10 — если учитывается объект основных средств;
  • 20 — если учитываются нематериальные активы;
  • 30 — если учитываются непроизведенные активы;
  • 40 — если учитываются материальные запасы.

Разряд 24 счета по единому плану при транзакциях с нефинансовыми активами может соответствовать цифрам 3 или 4, если, соответственно, фиксируется прибытие или выбытие активов.

Итоги

Учет нефинансовых активов в бюджетных учреждениях осуществляется посредством внесения сведений о хозяйственных операциях с соответствующими активами в специальный журнал. Ключевой элемент данных сведений — коды счетов бюджетного учета. Они при учете нефинансовых активов в казенных учреждениях уникальны для каждого из типов НФА и определяются исходя из норм, которые установлены приказами Минфина России от 01.12.2010 № 157н и от 06.12.2010 № 162н.

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