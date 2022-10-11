Власти подписали закон о кредитных каникулах для мобилизованных семей

Что такое кредитные каникулы

Это льготный период, в течение которого расходы не уменьшаются или уменьшаются. Отказать не может. Это гарантия по закону.

При этом у жертвы не ухудшается кредитная история, ему не начисляются штрафы за просрочку и не может быть взыскано взыскание на залог.

Кто имеет право на кредитные каникулы

Участники военной операции (СВО):

мобилизованные;

военнослужащие по контракту и в войсках национальной гвардии;

сотрудники спасательных войсковых сформированных МЧС, военной прокуратуры и органов внутренних дел, задержанных в п. 6 ст. 1 месяца «Об обороне»;

сотрудники погранслужбы, присутствующие на территории России и обеспечивающие проведение СВО;

добровольцы, заключившие контракты.

Члены их семей: супруги, совершеннолетние дети с инвалидностью, полученные до 18 лет, дети до 23 лет при техническом обучении.

По какому кредиту можно получить льготный период

По широкому потребительскому кредиту для физических лиц и ИП — в том числе, ипотеке, автокредиту, кредитным картам. Договор должен быть соглашением о мобилизации или участии в СВО.

Количество и размер кредитов не ограничены.

На какой срок предоставляются кредитные каникулы

На срок службы по мобилизации, контракту или привлечению в СВО + 30 дней. Если наблюдатель находится на осмотре, срок может быть продлен на этот период.

Начало льготного периода — не ранее 21 сентября, по кредитной карте — не ранее отправления.

Когда можно отказаться от кредитных каникул

В течение срока действия договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Как оформлять кредитные каникулы

Для этого необходимо обратиться в банк — по телефону, обычной или электронной почте. Способ связи указан в кредитном договоре. Или можно уточнить в банке.

Понадобятся документы, подтверждающие участие в СВО. Их может запросить сам в банк в Минобороны. А родственникам семьи — еще и подтверждение родства.

Как погашать кредит после льготного периода

Срок кредита продлевается на время кредитных каникул. Ежемесячные платежи не изменяются. Кредитор ссылается на новый график.

Случаи, когда какие-либо долги будут полностью записаны

Долг подлежит списанию в случае смерти военнослужащего, а также если он получит инвалидность 1-й группы. Кредиты и займы членов его семьи также должны быть списаны в этих случаях. Эта норма распространяется на ситуации, которые возникли после 24 февраля 2022 года.