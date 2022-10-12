Россияне стали брать меньше потребкредитов. Стали финансово грамотными или это тревожный знак?

Спад был и по автокредитам, и по POS-кредитам (ссуды на покупку товаров в магазинах). Одна ипотека подросла, но, как выяснилось, объясняют это договорами по старым заявкам.

Люди писали, мол, хорошо, нечего кормить эти банки. Дерут проценты с народом, а сами зажрались. Были и комментарии с предположениями о том, что россияне стали более финансово грамотными и меньше брали взаймы в банках.

Я сама не беру потребительские товары, кредиты на товары и другие потребительские ссуды. Советую пользоваться кредиткой только в грейс-период, допускаю финансово грамотное использование только ипотеки и автокредитов (иногда с ним можно получить дешевле, чем без него).

Но все же вести о кредитовании вне ипотеки — непадостные. Сейчас объясню, почему это тревожный знак.

Кредитование подстегивает рост экономики за счет потребительской активности. Люди взяли кредит, купили что-то. Не взяли — не купили.

за счет потребительской активности. Люди взяли кредит, купили что-то. Не взяли — не купили. Банки стали чаще отказывать или после рассмотрения заявки предлагать более высокую цену. То в банках естьры считают, что риски выросли.

или после рассмотрения заявки предлагать более высокую цену. То в банках естьры считают, что риски выросли. Под рисками финансисты подразумевают, прежде всего, риски невозврата или просрочек. Возможные отказы и высокая ставка возникают не только при рассмотрении.

Для банков появился новый риск — кредитные каникулы для всех мобилизованных и подписанных кредитов мобилизованных, которые или получили первую группу инвалидности. Риски, опять же, вы делаете в более высоких ставках и более частых отказах для всех. То есть даже желающим вне «группы риска» будет сложнее получить кредит.

и подписанных кредитов мобилизованных, которые или получили первую группу инвалидности. Риски, опять же, вы делаете в более высоких ставках и более частых отказах для всех. То есть даже желающим вне «группы риска» будет сложнее получить кредит. Меньше кредитов — меньше продаж машин, техники и других «кредитных» товаров и услуг. Это показатель уровня ВВП, то есть опять-таки рост экономики.

машин, техники и других «кредитных» товаров и услуг. Это показатель уровня ВВП, то есть опять-таки рост экономики. Результаты оценки результатов красивого кредитования в уменьшении низких доходов населения. То есть зарплата может быть даже такой же, но купить на ней можно меньше, чем год назад (из-за предложения). Снижается уровень жизни, потому что для многих россиян есть только варианты купить дорогую вещь в кредит, не купить или купить более легкие вещества.

Наконец, последний риск касается самих людей. Часть «отказников» по кредитам пойдет в МФО и возьмет там займ под большую поставку, это будет плохо для личного или семейного бюджета.

Я по-прежнему призываю вас возражать против различных потребкредитов и более тщательного управления своим бюджетом. Но, как выяснилось, статистике по падению кредитования радоваться тоже рано.