Сбербанк тихо повысил ставки по ипотеке. А ведь ЦБ ключевую снижает, что не так?

Повышение не коснулось госпрограмм. Дело в том, что там банк по закону сам и не может ничего регулировать. Программа предусматривает ставку для конечного заемщика, а государство субсидирует недополученный доход до определенного уровня, привязанного к ставке ЦБ.

Банки сами могут определять только скидку к максимальной ставке госпрограммы. Например, по основной льготной ипотеке сейчас это 7%. Подозреваю, что и эти скидки скоро могут пропасть.

А на вторичку, кстати, госпрограммы не действуют.

В то же время Центробанк после резкого повышения ключевой ставки в феврале уже давно последовательно ее снижает. Так, с 16 сентября ставка равна 7,5% вместо 8%. Так почему же Сбер сделал базовую ипотеку без госпрограмм дороже?

Разбираемся с причинами

Сам банк в официальном комментарии указывает, что есть и другие факторы, кроме ключевой ставки. Например, уже месяц растет доходность облигаций федерального займа (ОФЗ). И, конечно, Сбер указывает, мол, многие другие банки тоже повысили ставки.

Чтобы понять причины решения, давайте разберемся вообще, из чего складывается ставка. Главный бизнес банков — купить подешевле и продать подороже, а продают они деньги взаймы.

То есть банк привлек где-то средства (вклады, кредиты от ЦБ и и т. д.) и выдал потом кредиты — людям и компаниям. По кредиту ставка выше, чем по депозиту. Из заработанного часть средств уходит на всякие расходы, остальное — прибыль банка.

Но в этой схеме есть такой элемент, как невозврат кредита или просрочка. Не каждый человек, получивший условные потреб или ипотеку, сможет потом исправно вносить платежи. Поэтому ставка делается такой, чтобы банк заработал бы, даже если из 20 человек 19 вернут кредит, а 1 — не вернет. Остальные 19 как бы платят «за того парня».

Ставка — это отражение риска. Риска невозврата. Более высокая ставка будет, если маленький первый взнос, есть мелкие косяки в кредитной истории и так далее.

Исходя из повышения ставок по ипотеке, сейчас мы можем сделать вывод о том, что Сбер считает: риск невозврата ипотеки вырос. И главная причина, как я думаю, в частичной мобилизации. Уже принят закон о кредитных каникулах мобилизованным, а погибшим или покалеченным кредит вообще спишут, закон скоро примут.

Банки, конечно, хотели бы получить вливание денег государства на эти цели. Но замминистра финансов Алексей Моисеев уже сказал, что средства выделены не будут, списание — за счет банков.

А ипотека может выдаваться лет на 20, у Сбера максимальный срок — 30 лет. Соответственно, может быть много кредитных каникул и еще будут списания.

Даже госбанк — коммерческая организация, ее целью является получение прибыли. В том же Сбере государству принадлежит 50% плюс одна акция, то есть половина дивидендов уходит в бюджет.

В него по итогам 2020г поступило примерно 211 млрд рублей от Сбера. За 2021 год по итогам 2020г. дивиденды не выплачивались из-за всем известной ситуации и потерь банков. Но очевидно, что в будущие годы государство вполне себе рассчитывает пополнять бюджет за счет прибыли госкомпаний.