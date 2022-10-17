Когда налог на имущество придется заплатить из-за особенностей бухучета

Почему компания не хотела платить налог на имущество за карьеры

Компания использовала карьеры, чтобы добывать полезные ископаемые. Однако она считала, что карьеры — это не объекты недвижимости.

Карьеры имеют связь с землей, но эта связь — не капитальная. Эти объекты имеют связи с участком недр. А недра — объекты природопользования.

В силу техпроекта, карьеры представляют собой комплекс горных работ, который не предусматривает возведение объектов капитального строительства. Таких объектов там нет.

Карьеры не обладают самостоятельными признаками недвижимости. Они неразрывно связаны с участком недр, и без него бесполезны.

Цель сооружения карьеров — создание условий для добычи полезных ископаемых. Поэтому на карьеры не могут быть зарегистрированы права.

У карьеров действительно есть статус опасных производственных объектов. Но это не делает их недвижимостью. Это часть объекта природопользования. А объекты природопользования освобождены от налога на имущество (подп. 1 п. 4 ст. 374 НК).

Компания отражала карьеры как основные средства, потому что в бухучете нет иного порядка. Но действия подпункта 1 пункта 4 статьи 374 НК это не отменяет.