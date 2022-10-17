Бюджетный учет в 1С: как провести выплату компенсации за школьное питание

Начисление и отражение компенсации в учете

Чтобы начислить компенсацию и отразить данное начисление в учете, необходимо использовать документ «Начисление компенсации учащимся», данный документ можно найти в разделе «Платное обучение» — «Компенсации».

В документе необходимо заполнить:

период;

основание;

аналитику затрат.

При заполнении реквизита «Период» необходимо указать период, за который начисляется положенная компенсация. В «Основании» необходимо выбрать документ согласно которого выплачивается данная компенсация, основанием может быть, как общий для всех документ, так и отдельный для каждого учащегося.

«Аналитику затрат» заполнить значением как общим для группы, так и для каждого получателя отдельно.

Табличная часть закладки «Компенсация» заполняется автоматически списком учащихся, которым необходимо начислить компенсацию и суммой, положенной им компенсации. Для ее заполнения, перед формированием документа «Начисление компенсации учащимся» необходимо заполнить документ «Приказ (образование)», в котором указать необходимые суммы.

В табличной части также необходимо заполнить поле «Контрагент», указав получателя компенсации. У школьника данное значение будет заполняться родителем или законным представителем ребенка.

В поле «Договор» указать документ, на основании которого выплачивается положенная компенсация. Данный документ заполняется по умолчанию из реквизита «Основание» который расположен в шапке документа.

Закладка «Аналитика затрат» заполняется данными для всего документа, в ней необходимо заполнить данные КФО, КПС и КЭК, по которым в дальнейшем будет произведено начисление компенсации. Чтобы сделать доступным ее заполнение, необходимо установить флаг «Аналитика затратв каждой строке». После заполнения КЭК субсчет счета 302.00 определится автоматически.

Закладка «Бухгалтерская операция» заполняется следующими данными, «Типовая операция» заполняется значением «Начисление компенсации учащимся», «Счет затрат» необходимо заполнить значением 401.20, на данной закладке есть возможность установить флаг в поле «Принять денежное обязательство», после его установки сформируются проводки по принятию денежного обязательства.

После проведения документ «Начисление компенсации учащимся» формируется по каждому получателю и по принятию обязательств, если в документе есть установленный флаг «Принять денежное обязательство».

Если основание для начисления компенсации указано в шапке документа, оно будет отражено в шапке ведомости, а если основание для компенсации указано в таблице, то информация будет выведена в соответствующей строке ведомости.

Выплата компенсации

В документе «Начисление компенсации»по кнопке «Создатьна основании» есть возможность создать следующие документы для выплаты компенсации:

платежную ведомость;

ведомость в банк.

На основании документа «Ведомость в банк» по кнопке «Создать на основании» можно создать следующие расчетно-платежные документы для перечисления положенной к выплате компенсации на расчетный счет получателей.

платежное поручение;

кассовое выбытие;

заявка на кассовый расход;

заявка на кассовый расход (сокращенная).

Информация о суммах начисленной и выплаченной компенсации

Для получения информации о расчетах по начисленной и выплаченной компенсации за выбранный период времени рекомендуем использовать отчет «Оборотно-сальдовая ведомость по счету», в качестве счета необходимо выбрать счет, по которому была начислена компенсация, например, счет 302.62 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению в денежной форме».

Используя панель «Настройки», на закладке «Отборы» установить следующие виды отборов:

контрагент;

договоры.

При необходимости можно установить отбор по «КПС», еслиначисление и выплата осуществляются по отдельной классификации.