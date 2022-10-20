Банкротства физлиц продолжили расти, несмотря на мораторий

Несмотря на введенный мораторий, количество банкротств физлиц продолжает расти, хоть и темпы роста заметно замедлились, следует из статистического релиза «Федресурса».

И число внесудебных, и судебных граждан выросло более чем на 40%. При этом число корпоративных банкротств, напротив, уменьшилось.

Разбираемся в деталях с экспертами ДОЛГ.РФ.

С 1 апреля по 1 октября в России действовал тотальный мораторий на банкротство, который был введен, чтобы помочь компаниями и гражданам адаптироваться к последствиям санкций. Статистика, которую приводит «Федресурс», собрана в период действия моратория.

«Благодаря введенному мораторию нам удалось предотвратить некоторые панические настроения, из-за которых кредиторы могли необоснованно подавать заявления на банкротства, и дать лицам, испытывающим трудности, время для стабилизации своей деятельности», — подвел итоги действия банкротного моратория первый заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

Увеличения числа в будущем за счет отложенных из-за моратория исков господин Торосов при этом не ожидает. После ковидного моратория взрывного роста не наблюдалось, указал замминистра. Напротив, к моменту начала санкционного давления в феврале 2022 года количество вводимых дел о банкротстве не вернулось на доковидный уровень, обратил внимание он.

«Однако, бесспорно, сейчас складывается немного иная ситуация, поэтому чтобы делать какие-то выводы необходимо посмотреть на активность хозяйствующих субъектов после окончания срока действия моратория», — говорит Торосов.

При этом комментируя итоги банкротства в России в первом квартале 2022 года, Илья Торосов признавал, что незначительный рост процедур конкурсного производства все же является отлагательным эффектом ковидного моратория.

Как в мораторий банкротились компании

В январе-сентябре 2022 года количество корпоративных снизилось на 2,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из статистики «Федресурса». Число введенных судами процедур наблюдения сократилось более чем на 30%, а число введенных процедур оздоровления (которых итак немного) снизилось почти в три раза — с 20 до 7.

В три раза рухнуло и число сообщений о намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о рухнуло в 3 раза — до 8 тыс. шт. по итогам трех кварталов 2022 года.

«В последние годы количество компаний достаточно стабильно, в том числе в периоды ухудшения экономической ситуации. Мораторий вот уже второй раз сдерживает рост числа в сложный период. Думаю, в этот раз, как и в прошлый, эффект будет долгоиграющим, и после завершения моратория существенного роста числа не произойдет», — считает руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин.

В 66,8% дел в январе-сентябре 2022 года инициаторами были кредиторы, в прошлом году на них приходилось 74,7% заявлений. А вот доля дел, начатых по инициативе ФНС, напротив, увеличилась — с 16,3% до 24,1%.

Хотя налоговики первыми, еще в марте, до ввода всеобщего моратория объявили о том, что временно не будут подавать заявления о несостоятельности должников.

Топ-5 регионов по количеству компаний в январе-сентябре 2022 года: Москва — 1,5 тыс. (+3% по сравнению с январем-сентябрем 2021 года). Московская область — 615 (+12%). Санкт-Петербург — 562 (-5,2%). Краснодарский край — 250 (+9,2%). Свердловская область — 204 (-19%).

Как росли судебные банкротства граждан

Количество потребительских по итогам трех кварталов 2022 года хоть и увеличилось на 41,2% и перевалило за 194 тыс. дел, но все значительно отстало от темпов прошлого года: тогда за этот же отчетный период прирост составил 78,4%. Всего же за весь период существования судебного банкротства граждан процедурой воспользовались почти 670 тыс. человек.

При этом в этой категории банкротство подросло и число реструктуризаций долгов, и количество введенных оздоровительных процедур — на 22% (30,7 тыс.) и 26% (322 шт.) соответственно по сравнению с январем-сентябрем 2021 года.

В 96,1% граждане сами инициировали свое банкротство. По итогам трех кварталов 2021 года этот показатель составлял 95,1%. Кредиторы в 2022 году инициировали 2,7% граждан, ФНС — 1,2% (в прошлом году — 1,1%).

Топ-5 регионов по судебному банкротству граждан: Краснодарский край — 9,5 тыс. (+38,2%). Московская область — 9,4 (+28,7%). Москва — 9,3 тыс. (+25,6%). Свердловская область — 7,9 тыс. (+41,5%). Республика Башкортостан — 7,7 (+44,6%).

Почему растет банкротство без суда

С января по сентябрь 2022 года многофункциональные центры (МФЦ) опубликовали 4,7 тыс. сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан, сообщили в «Федресурсе». Это на 42,3% больше, чем в том же периоде прошлого года.

Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос до 59% с 49% в те же периоды. Если смотреть на статистику в динамике, то последовательный рост процента начатых дел наблюдался с апреля 2022 года. В этом месяце дела были инициированы дела по 52% заявлений, поступившим в МФЦ, а по итогам сентября показатель вырос до 64%.

ТОП-5 регионов по числе внесудебных граждан: Челябинская область — 284. Оренбургская область — 242. Омская область — 213. Свердловская область — 205. Санкт-Петербург — 181.

«Безусловно, информированность граждан о возможности списания долгов во внесудебном порядке возрастает, о чем говорит снижение количества отказов в возбуждении процедуры. Так, если в первые месяцы работы внесудебной процедуры количество отказов составляло около 80%, сейчас — порядка 40%», — отметил Илья Торосов.

Вместе с тем, институт внесудебного банкротства по отношению к судебной процедуре является новеллой, уточнил он. Динамика внесудебной процедуры не характеризуется резкими скачками, это оправданно, ведь она изначально создана для самых «простых» случаев, когда не требуется изучать должника и искать активы, размер долга небольшой, кроме того, внесудебную процедуру может инициировать только сам гражданин, в отличие от процедуры судебной, указал Торосов.