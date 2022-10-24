Ипотека

Как взять семейную ипотеку в 2022 году и какие действуют ставки

Программу семейной ипотеки в России продлили до 1 июля 2024 года. Рассказываем, кто может ее оформить и на каких условиях.

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Как взять семейную ипотеку в 2022 году и какие действуют ставки
Иллюстрация: Elina Fairytale/pexels

Условия

Семейную ипотеку можно оформить по ставке до 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, в него можно включить материнский капитал.

Суммы

По программе семейной ипотеки можно взять 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей — в других регионах.

Ставку можно совместить с рыночной или другой субсидируемой. Тогда лимиты увеличат до 30 и 15 млн рублей соответственно.

Сроки

Оформить семейную ипотеку можно до 1 июля 2024 года.

Кому доступна

  • Семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.
  • Родителям усыновленных или удочеренных детей, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
  • Семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 2023 года.

На что можно потратить деньги

  • Покупку квартиры в новостройке или строящемся ЖК. Продавцом должно быть юридическое лицо — застройщик.
  • Покупку частного дома с земельным участком. Продавцом должно быть юрлицо.
  • Строительство частного жилого дома. Подрядчик — юрлицо или ИП.
  • Покупку участка под строительство частного жилого дома. Подрядчик — юрлицо или ИП.
  • Покупку вторичного жилья в сельской местности Дальневосточного федерального округа. Продавцом может быть физическое лицо.

Можно купить жилье по договору уступки по ДДУ (договор долевого строительства) у физического, юридического лица или ИП. Но первоначальный договор должен быть подписан с юрлицом (застройщиком).

Какие документы нужны

Каждый банк сам определяет перечень необходимых документов. Вот что точно понадобится:

  • заявление-анкета;
  • паспорт заемщика;
  • СНИЛС;
  • свидетельство о браке/разводе;
  • свидетельства о рождении детей;
  • трудовая книжка, документ, подтверждающий доход (2-НДФЛ), или выписка из «Госуслуг»;
  • сертификат на маткапитал (при наличии);
  • военный билет для мужчин моложе 27 лет.

Другие льготные программы ипотеки

  1. Ипотека для молодых семей: семьи без детей могут получить 30%, семьи хотя бы с одним ребенком, в том числе неполные — 35% от расчетной стоимости жилья.
  2. Дальневосточная ипотека: ставка 2% годовых, покупка жилья в Дальневосточном федеральном округе.
  3. Льготная ипотека на новостройки: ставка 7% годовых, покупка жилья у застройщика.
  4. Сельская ипотека: ставка до 3% годовых, покупка жилья в сельской местности.
  5. Ипотека для IT-специалистов: ставка до 5% годовых, покупка жилья у застройщика.

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