Как взять семейную ипотеку в 2022 году и какие действуют ставки

Условия
Семейную ипотеку можно оформить по ставке до 6% годовых. Первоначальный взнос — от 15%, в него можно включить материнский капитал.
Суммы
По программе семейной ипотеки можно взять 12 млн рублей на покупку жилья в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и 6 млн рублей — в других регионах.
Ставку можно совместить с рыночной или другой субсидируемой. Тогда лимиты увеличат до 30 и 15 млн рублей соответственно.
Сроки
Оформить семейную ипотеку можно до 1 июля 2024 года.
Кому доступна
- Семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети.
- Родителям усыновленных или удочеренных детей, которые родились с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года.
- Семьям, в которых воспитывается ребенок с инвалидностью, рожденный не позднее 2023 года.
На что можно потратить деньги
- Покупку квартиры в новостройке или строящемся ЖК. Продавцом должно быть юридическое лицо — застройщик.
- Покупку частного дома с земельным участком. Продавцом должно быть юрлицо.
- Строительство частного жилого дома. Подрядчик — юрлицо или ИП.
- Покупку участка под строительство частного жилого дома. Подрядчик — юрлицо или ИП.
- Покупку вторичного жилья в сельской местности Дальневосточного федерального округа. Продавцом может быть физическое лицо.
Можно купить жилье по договору уступки по ДДУ (договор долевого строительства) у физического, юридического лица или ИП. Но первоначальный договор должен быть подписан с юрлицом (застройщиком).
Какие документы нужны
Каждый банк сам определяет перечень необходимых документов. Вот что точно понадобится:
- заявление-анкета;
- паспорт заемщика;
- СНИЛС;
- свидетельство о браке/разводе;
- свидетельства о рождении детей;
- трудовая книжка, документ, подтверждающий доход (2-НДФЛ), или выписка из «Госуслуг»;
- сертификат на маткапитал (при наличии);
- военный билет для мужчин моложе 27 лет.
Другие льготные программы ипотеки
- Ипотека для молодых семей: семьи без детей могут получить 30%, семьи хотя бы с одним ребенком, в том числе неполные — 35% от расчетной стоимости жилья.
- Дальневосточная ипотека: ставка 2% годовых, покупка жилья в Дальневосточном федеральном округе.
- Льготная ипотека на новостройки: ставка 7% годовых, покупка жилья у застройщика.
- Сельская ипотека: ставка до 3% годовых, покупка жилья в сельской местности.
- Ипотека для IT-специалистов: ставка до 5% годовых, покупка жилья у застройщика.