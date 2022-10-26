​Хочу уехать из России на заработки. Как открыть счет за рубежом?

При этом необходимо соблюдать правила иностранного государства и зарубежных кредитных организаций. требуется личное присутствие. Но иногда вместо будущего владельца счета может открывать и другой человек по доверенности — только она соответствует соответствию соответствия банка.

Запрещено обращаться в управление за иностранными государственными и муниципальными служащими, которые располагаются в ст. 2 закона «О запрете на избрание лиц, имеющих доступ к управлению имуществом (вклады), хранение наличных средств и ценностей в иностранных банках, ввиду за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

Документы для банка

Пакеты документов, обязательные для добавления, могут иметь значение в зависимости от страны и банка.

Например, на сайте банка Unibank в Армении указано, что счет у них нерезидент может быть открыт на основании одного загранпаспорта. Другой банк в Армении, Америабанк, предлагает открыть счет дистанционно. Для этого достаточно загранпаспорта и видеозвонка для идентификации клиента. Но банкнота за собой право отказать ему.

Для открытия счета в банке Kaspi Bank в Казахстане нерезиденту необходимо иметь при себе загранпаспорт и документ, подтверждающий право нахождения в стране. Без такого документа граждане РФ обслуживают в течение 30 дней.

В банках недружественных стран открыть счет сложнее. Там для граждан РФ предусмотрели предел. Да и пакет документов другой.

Возможно попросят представить:

декларацию о ввозе денежных средств в страну;

документы, подтверждающие способ получения средств;

документы о трудоустройстве;

временный вид на жительство;

документальное подтверждение проживания в стране — факт регистрации по подозрительному адресу в ЕС;

местную сим-карту и пр.

Рекомендации

Для открытия расчетного счета за пределами России необходимо изучить, какие банки в работают с гражданами РФ, какие документы они потребуют представить. Для этого можно связаться с банком по электронной почте, подписавшись на его сайте. Иногда это может быть сделано из одних компаний, помогающих в открытии зарубежных счетов.

Если вы намерены перевести средства из России в европейскую страну, то заранее убедитесь, что банк готов их принять.

Напоминаю, что из-за ряда недружественных стран система SWIFT работает не во всех российских банках.