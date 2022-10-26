​Хочу уехать из России на заработки. Как открыть счет за рубежом?

При этом необходимо соблюдать правила иностранного государства и зарубежных кредитных организаций. требуется личное присутствие. Но иногда вместо будущего владельца счета может открывать и другой человек по доверенности — только она соответствует соответствию соответствия банка.
Запрещено обращаться в управление за иностранными государственными и муниципальными служащими, которые располагаются в ст. 2 закона «О запрете на избрание лиц, имеющих доступ к управлению имуществом (вклады), хранение наличных средств и ценностей в иностранных банках, ввиду за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
Документы для банка
Пакеты документов, обязательные для добавления, могут иметь значение в зависимости от страны и банка.
Например, на сайте банка Unibank в Армении указано, что счет у них нерезидент может быть открыт на основании одного загранпаспорта. Другой банк в Армении, Америабанк, предлагает открыть счет дистанционно. Для этого достаточно загранпаспорта и видеозвонка для идентификации клиента. Но банкнота за собой право отказать ему.
Для открытия счета в банке Kaspi Bank в Казахстане нерезиденту необходимо иметь при себе загранпаспорт и документ, подтверждающий право нахождения в стране. Без такого документа граждане РФ обслуживают в течение 30 дней.
В банках недружественных стран открыть счет сложнее. Там для граждан РФ предусмотрели предел. Да и пакет документов другой.
Возможно попросят представить:
- декларацию о ввозе денежных средств в страну;
- документы, подтверждающие способ получения средств;
- документы о трудоустройстве;
- временный вид на жительство;
- документальное подтверждение проживания в стране — факт регистрации по подозрительному адресу в ЕС;
- местную сим-карту и пр.
Рекомендации
Для открытия расчетного счета за пределами России необходимо изучить, какие банки в работают с гражданами РФ, какие документы они потребуют представить. Для этого можно связаться с банком по электронной почте, подписавшись на его сайте. Иногда это может быть сделано из одних компаний, помогающих в открытии зарубежных счетов.
Если вы намерены перевести средства из России в европейскую страну, то заранее убедитесь, что банк готов их принять.
Напоминаю, что из-за ряда недружественных стран система SWIFT работает не во всех российских банках.