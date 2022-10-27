Бюджетный учет: что изменится в порядке применения КОСГУ с 2023 года

Разграничение безвозмездных поступлений, перечислений на текущие и капитальные

Уточнено условие отнесения поступлений, перечислений к капитальным или текущим, если целями предоставления средств предусматриваются (планируются) как капитальные вложения, так и расходы текущего характера (п. 7 Порядка № 209н):

если на капитальные вложения предусматривается 80% и более от общего объема предоставляемых средств , перечисления (поступления) носят капитальный характер;

, перечисления (поступления) носят капитальный характер; если достоверно определить долю средств на капитальные вложения и текущие расходы невозможно, перечисления (поступления) признаются текущими.

Сейчас все смешанные поступления и перечисления считаются текущими.

Изменения в доходных кодах

В описания подстатей группы 100 «Доходы» внесены следующие корректировки:

в подстатью 129 «Иные доходы от собственности» включены доходы от использования имущества, переданного в доверительное управление (п. 9.2.9 Порядка № 209н);

«Иные доходы от собственности» включены доходы от использования имущества, переданного в доверительное управление (п. 9.2.9 Порядка № 209н); наименование подстатьи 139 изменено в связи с объединением ПФР и ФСС РФ в Фонд пенсионного и социального страхования. Описания подстатей, в которых упоминались внебюджетные фонды (139, 213, 261), приведены в соответствие с законодательством (пп. 9.3.9, 10.1.3, 10.6.1 Порядка № 209н);

изменено в связи с объединением ПФР и ФСС РФ в Фонд пенсионного и социального страхования. Описания подстатей, в которых упоминались внебюджетные фонды (139, 213, 261), приведены в соответствие с законодательством (пп. 9.3.9, 10.1.3, 10.6.1 Порядка № 209н); подстатья 174 «Выпадающие доходы» может применяться, если решение об уменьшении (списании) суммы начисленных доходов принято в соответствии с законодательством субъектов РФ. Ранее формулировка п. 9.7.4 Порядка № 209н допускала принятие такого решения только в соответствии с законодательством.

Изменения в расходных кодах

С 2023 года расходы арендатора по возмещению арендодателю (собственнику имущества) стоимости услуг связи, коммунальных услуг согласно договорам аренды, безвозмездного пользования объектом недвижимости относятся на подстатью 224 КОСГУ.

Ранее такие расходы отражались по подстатьям 221, 223 соответственно, в описании подстатьи 224 говорилось только о возмещении расходов на уплату налога на имущество и земельного налога.

Плата за участие в электронной процедуре, закрытой электронной процедуре с участника и (или) лица, с которым заключается контракт, и (или) за проведение электронной процедуры, закрытой электронной процедуры с заказчика отражается по подстатье 226 «Прочие работы, услуги» (п. 10.2.6 Порядка № 209н).

В описаниях статей 240 «Безвозмездные перечисления текущего характера организациям», 280 «Безвозмездные перечисления капитального характера организациям», подстатей 242 — 24В, 282 — 286 уточнено, что они применяются и при предоставлении грантов в форме субсидий.

Ранее в них упоминались только субсидии. В описание подстатьи 254 «Перечисления капитального характера другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации» включены субвенции.

Уточнено наименование подстатьи 264. Она применяется для отражения пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим работникам в денежной форме.

Скорректировано описание подстатьи 296 «Иные выплаты текущего характера физическим лицам» в части выплат гражданам, обучающимся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования, заключившим договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления (п. 10.9.6 Порядка № 209н). Стипендии заменили на более широкое понятии «материальное стимулирование».

На статью 320 «Увеличение стоимости нематериальных активов» относятся также расходы по оплате договоров на модернизацию нематериальных активов (п. 11.2 Порядка № 209н).