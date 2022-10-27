Следы махинаций в отчетности. Как их находить

Убытки, вывод активов, продажа прав требования, списание дебиторки — все эти операции (да и многие другие) так или иначе должны отражаться в отложенных налоговых активах (обязательствах).

Причем, когда нужные показатели (активы, дебиторскую задолженность, запасы, прибыль, амортизация) в бухгалтерской отчетности исправляют, про отложенные налоговые активы (обязательства) в искаженной отчетности забывают.

Или просто не понимают как их исправить. Или даже не знают, что их тоже нужно корректировать.

Этим мы и пользуемся.