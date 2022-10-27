Общество

Материнский капитал: сколько денег дают за рождение детей и на что их можно потратить

Собрали самое важное об этом виде господдержки для семей с детьми. Сколько денег дают в 2022 году и будут давать в 2023 году? На что их можно тратить? И какие есть ограничения?

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Что такое материнский капитал?

Материнский (его еще называют семейным) капитал — это мера государственной поддержки для семей с детьми. Программу ввели в 2007 году для повышения уровня рождаемости в России.

Кому положен материнский капитал?

Все категории, которым положен материнский капитал, перечислены в статье 3 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Получить господдержку могут граждане России при появлении ребенка (детей), также имеющего российское гражданство:

  • женщины, родившие или усыновившие второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;
  • женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
  • мужчины — единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года;
  • женщины, родившие или усыновившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года;
  • мужчины — единственные усыновители первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года.

Независимо от наличия гражданства право возникает:

  • у отцов и усыновителей, если мать ребенка умерла, была лишена родительских прав в отношении ребенка, ограничена в родительских правах или усыновление было отменено;
  • у несовершеннолетнего ребенка или учащегося по очной форме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей больше нет права на господдержку.

Летом 2021 года Конституционный суд постановил, что у отцов детей, рожденных от суррогатных матерей, также есть право на получение материнского капитала, сообщал РБК. До этого такое право признавалось только за супружескими парами, которые обратились к услугам суррогатной матери.

Размер материнского капитала

С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала был проиндексирован по фактической инфляции (такой закон действует с 2022 года, раньше индексация проходила по прогнозной инфляции). То же произошло и со средствами семей, которые пока не воспользовались господдержкой.

Поскольку годовая инфляция в 2022 году, согласно прогнозу, составит 12,4%, размер материнского капитала на первого ребенка будет повышен с 1 февраля 2023 года до 589,5 тыс. рублей (что на 65 тыс. рублей больше, чем в 2022 году), а на второго — до 779 тыс. рублей (на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).

Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей — на 20,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.

В 2024-м размер маткапитала намерены повысить на 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. рублей, на второго — порядка 822 тыс.). В 2025-м рост достигнет 4%.

В 2022 году доступны такие выплаты:

  • Семьям, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 2020 года: 524,5 тыс. рублей (+168,6 тыс. рублей, если, начиная с 2020 года, в этой семье появится второй ребенок).
  • Семьям с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 годы, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не было: 524,5 тыс. рублей.
  • Семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, а также третий или любой последующий ребенок, если до этого права на маткапитал не было: 693,1 тыс. рублей.

На что можно потратить материнский капитал?

Материнский капитал можно потратить только на цели, прописанные в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Можно выбрать несколько, тогда сертификат распределяется между ними.

  • Улучшение жилищных условий (кроме ремонта).
  • Образование ребенка (дошкольное, вуз, общежитие при университете и др.).
  • Формирование накопительной пенсии матери.
  • Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
  • Получение ежемесячной выплаты (если второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов).

Право на маткапитал возникает со дня рождения или усыновления ребенка, а воспользоваться деньгами можно не ранее чем через три года. Исключения:

  • первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или уплаты процентов по кредиту на покупку и строительство жилого помещения;
  • приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
  • оплата платных услуг и иных расходов, связанных с получением дошкольного образования;
  • получение ежемесячной выплаты.

Как получить маткапитал?

Сертификат доступен в бумажном или электронном виде. С 15 апреля 2020 года его можно получить без заявлений через личный кабинет на «Госуслугах». Выдают в течение 5 дней, а рассматривают заявку о распоряжении средствами — до 10 дней.

Если понадобится запросить информацию в других ведомствах, сроки продлевают до 15 и 20 дней соответственно. Если этого не произошло, нужно подать заявление в «Госуслугах».

Маткапитал на улучшение жилищных условий. На что можно потратить

Деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий. Вот какие возможности прописаны в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»:

  • приобретение жилого помещения (такого, которое пригодно для постоянного проживания — садовые домики и апартаменты не подойдут);
  • строительство или реконструкция объекта ИЖС с привлечением строительной организации;
  • строительство или реконструкция объекта ИЖС без привлечения строительной организации;
  • компенсация затрат за построенный или реконструированный объект ИЖС;
  • первоначальный взнос при получении кредита (займа), в том числе ипотечного на приобретение или строительство жилья;
  • погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;
  • погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;
  • уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
  • платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.

С 2020 года семья может использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке.

Как купить квартиру с маткапиталом?

Сначала нужно убедиться в надежности объекта и застройщика.

Заключить договор о покупке квартиры и указать в нем, что для оплаты используется материнский капитал. Сделку нужно зарегистрировать в Росреестре.

Чтобы распорядиться маткапиталом, нужно подать заявление на Госуслугах, в отделении ПФР или МФЦ.

Если деньги направляются на первоначальный взнос или погашение долга по ипотеке, заявление можно подать в банке. Там же помогут собрать остальные документы (договор купли-продажи, договор долевого участия, ипотечный договор, свидетельства о рождении детей, паспорта родителей, свидетельство о браке, справка 2-НДФЛ, сведения о зарегистрированном объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости и др.).

Льготные программы по ипотеке, где можно использовать маткапитал

Ипотека с господдержкой на новостройки

Можно купить квартиру в новостройке, дом, земельный участок или построить частный дом.

Ставка: до 7% годовых.

Лимиты: 12 млн рублей — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах России. Можно увеличить до 30 и 15 млн рублей, используя другие программы ипотеки.

Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.

Ипотека для IT-специалистов

Можно купить квартиру в новостройке, дом, земельный участок или построить частный дом.

Ставка: до 5% годовых

Лимиты: до 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек, до 18 млн рублей для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек. Можно увеличить до 15 и 30 млн рублей, используя другие программы ипотеки.

Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.

Семейная ипотека

Можно купить жилье на первичном рынке, построить дом или купить земельный участок.

Ставка: 6% годовых.

Лимиты: 12 млн рублей — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах России. Можно увеличить до 30 и 15 млн рублей, используя другие программы ипотеки.

Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.

Дальневосточная ипотека

Можно построить дом или купить жилье, расположенное на территории Дальневосточного федерального округа: квартиру в новостройке, строящемся доме или на вторичке, частный дом или квартиру в сельской местности.

Ставка: до 2% годовых.

Лимиты: до 6 млн рублей.

Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.

Сельская ипотека

Можно купить недвижимость в сельской местности: жилой дом, квартиру, земельный участок под ИЖС. Программа не действует на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Ставка: до 3% годовых.

Лимиты: 5 млн рублей — в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа, 3 млн рублей — в остальных регионах.

Первоначальный взнос — 10%, в него можно включить маткапитал.

Какие есть тонкости?

  • Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит на такое жилье.
  • Нельзя использовать маткапитал на ремонт.
  • Маткапитал нельзя использовать для потребительского кредита.
  • Наличные деньги по сертификату получить нельзя.

После покупки недвижимости все члены семьи (в том числе все дети) должны получить доли в собственности на квартиру. Стоит учесть, что продажа детских долей возможна только после получения согласования в органах опеки.

После покупки недвижимости нельзя вернуть маткапитал, если решили не исполнять требование о выделении долей детям.

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