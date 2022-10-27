Материнский капитал: сколько денег дают за рождение детей и на что их можно потратить

Что такое материнский капитал?
Материнский (его еще называют семейным) капитал — это мера государственной поддержки для семей с детьми. Программу ввели в 2007 году для повышения уровня рождаемости в России.
Кому положен материнский капитал?
Все категории, которым положен материнский капитал, перечислены в статье 3 закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Получить господдержку могут граждане России при появлении ребенка (детей), также имеющего российское гражданство:
- женщины, родившие или усыновившие второго ребенка, начиная с 1 января 2007 года;
- женщины, родившие или усыновившие третьего ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки;
- мужчины — единственные усыновители второго, третьего ребенка или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2007 года;
- женщины, родившие или усыновившие первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года;
- мужчины — единственные усыновители первого ребенка, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу, начиная с 1 января 2020 года.
Независимо от наличия гражданства право возникает:
- у отцов и усыновителей, если мать ребенка умерла, была лишена родительских прав в отношении ребенка, ограничена в родительских правах или усыновление было отменено;
- у несовершеннолетнего ребенка или учащегося по очной форме обучения в возрасте до 23 лет, если у родителей больше нет права на господдержку.
Летом 2021 года Конституционный суд постановил, что у отцов детей, рожденных от суррогатных матерей, также есть право на получение материнского капитала, сообщал РБК. До этого такое право признавалось только за супружескими парами, которые обратились к услугам суррогатной матери.
Размер материнского капитала
С 1 февраля 2022 года размер материнского капитала был проиндексирован по фактической инфляции (такой закон действует с 2022 года, раньше индексация проходила по прогнозной инфляции). То же произошло и со средствами семей, которые пока не воспользовались господдержкой.
Поскольку годовая инфляция в 2022 году, согласно прогнозу, составит 12,4%, размер материнского капитала на первого ребенка будет повышен с 1 февраля 2023 года до 589,5 тыс. рублей (что на 65 тыс. рублей больше, чем в 2022 году), а на второго — до 779 тыс. рублей (на 85,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году).
Если семья уже оформляла маткапитал на первого ребенка, то размер выплаты на второго ребенка составит 189,5 тыс. рублей — на 20,9 тыс. рублей больше, чем в 2022 году.
В 2024-м размер маткапитала намерены повысить на 5,5% (на первого ребенка он составит почти 622 тыс. рублей, на второго — порядка 822 тыс.). В 2025-м рост достигнет 4%.
В 2022 году доступны такие выплаты:
- Семьям, в которых первый ребенок рожден или усыновлен с 2020 года: 524,5 тыс. рублей (+168,6 тыс. рублей, если, начиная с 2020 года, в этой семье появится второй ребенок).
- Семьям с двумя детьми, рожденными или усыновленными с 2007 по 2019 годы, а также с тремя и более детьми, если до их появления права на маткапитал не было: 524,5 тыс. рублей.
- Семьям, в которых второй ребенок рожден или усыновлен с 2020 года, а также третий или любой последующий ребенок, если до этого права на маткапитал не было: 693,1 тыс. рублей.
На что можно потратить материнский капитал?
Материнский капитал можно потратить только на цели, прописанные в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Можно выбрать несколько, тогда сертификат распределяется между ними.
- Улучшение жилищных условий (кроме ремонта).
- Образование ребенка (дошкольное, вуз, общежитие при университете и др.).
- Формирование накопительной пенсии матери.
- Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.
- Получение ежемесячной выплаты (если второй ребенок появился после 1 января 2018 года, а среднедушевой доход не выше двух прожиточных минимумов).
Право на маткапитал возникает со дня рождения или усыновления ребенка, а воспользоваться деньгами можно не ранее чем через три года. Исключения:
- первоначальный взнос по ипотеке, погашение основного долга или уплаты процентов по кредиту на покупку и строительство жилого помещения;
- приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов;
- оплата платных услуг и иных расходов, связанных с получением дошкольного образования;
- получение ежемесячной выплаты.
Как получить маткапитал?
Сертификат доступен в бумажном или электронном виде. С 15 апреля 2020 года его можно получить без заявлений через личный кабинет на «Госуслугах». Выдают в течение 5 дней, а рассматривают заявку о распоряжении средствами — до 10 дней.
Если понадобится запросить информацию в других ведомствах, сроки продлевают до 15 и 20 дней соответственно. Если этого не произошло, нужно подать заявление в «Госуслугах».
Маткапитал на улучшение жилищных условий. На что можно потратить
Деньги маткапитала можно потратить на улучшение жилищных условий. Вот какие возможности прописаны в законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»:
- приобретение жилого помещения (такого, которое пригодно для постоянного проживания — садовые домики и апартаменты не подойдут);
- строительство или реконструкция объекта ИЖС с привлечением строительной организации;
- строительство или реконструкция объекта ИЖС без привлечения строительной организации;
- компенсация затрат за построенный или реконструированный объект ИЖС;
- первоначальный взнос при получении кредита (займа), в том числе ипотечного на приобретение или строительство жилья;
- погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечного;
- погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;
- уплата цены по договору участия в долевом строительстве;
- платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива.
С 2020 года семья может использовать материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке.
Как купить квартиру с маткапиталом?
Сначала нужно убедиться в надежности объекта и застройщика.
Заключить договор о покупке квартиры и указать в нем, что для оплаты используется материнский капитал. Сделку нужно зарегистрировать в Росреестре.
Чтобы распорядиться маткапиталом, нужно подать заявление на Госуслугах, в отделении ПФР или МФЦ.
Если деньги направляются на первоначальный взнос или погашение долга по ипотеке, заявление можно подать в банке. Там же помогут собрать остальные документы (договор купли-продажи, договор долевого участия, ипотечный договор, свидетельства о рождении детей, паспорта родителей, свидетельство о браке, справка 2-НДФЛ, сведения о зарегистрированном объекте недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости и др.).
Льготные программы по ипотеке, где можно использовать маткапитал
Ипотека с господдержкой на новостройки
Можно купить квартиру в новостройке, дом, земельный участок или построить частный дом.
Ставка: до 7% годовых.
Лимиты: 12 млн рублей — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах России. Можно увеличить до 30 и 15 млн рублей, используя другие программы ипотеки.
Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.
Ипотека для IT-специалистов
Можно купить квартиру в новостройке, дом, земельный участок или построить частный дом.
Ставка: до 5% годовых
Лимиты: до 9 млн рублей в регионах с населением менее 1 млн человек, до 18 млн рублей для субъектов РФ, численность населения которых больше 1 млн человек. Можно увеличить до 15 и 30 млн рублей, используя другие программы ипотеки.
Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.
Семейная ипотека
Можно купить жилье на первичном рынке, построить дом или купить земельный участок.
Ставка: 6% годовых.
Лимиты: 12 млн рублей — в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей — в других регионах России. Можно увеличить до 30 и 15 млн рублей, используя другие программы ипотеки.
Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.
Дальневосточная ипотека
Можно построить дом или купить жилье, расположенное на территории Дальневосточного федерального округа: квартиру в новостройке, строящемся доме или на вторичке, частный дом или квартиру в сельской местности.
Ставка: до 2% годовых.
Лимиты: до 6 млн рублей.
Первоначальный взнос — 15%, в него можно включить маткапитал.
Сельская ипотека
Можно купить недвижимость в сельской местности: жилой дом, квартиру, земельный участок под ИЖС. Программа не действует на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.
Ставка: до 3% годовых.
Лимиты: 5 млн рублей — в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа, 3 млн рублей — в остальных регионах.
Первоначальный взнос — 10%, в него можно включить маткапитал.
Какие есть тонкости?
- Маткапитал нельзя использовать для приобретения жилого помещения, признанного непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Кроме того, из средств маткапитала невозможно погасить кредит на такое жилье.
- Нельзя использовать маткапитал на ремонт.
- Маткапитал нельзя использовать для потребительского кредита.
- Наличные деньги по сертификату получить нельзя.
После покупки недвижимости все члены семьи (в том числе все дети) должны получить доли в собственности на квартиру. Стоит учесть, что продажа детских долей возможна только после получения согласования в органах опеки.
После покупки недвижимости нельзя вернуть маткапитал, если решили не исполнять требование о выделении долей детям.