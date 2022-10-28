Право

Может ли переписка в мессенджерах быть доказательством в суде?

Мгновенный обмен в мессенджерах сообщений — способ согласования рабочих моментов. Но не стоит учитывать, что эта вроде бы неофициальная переписка может сыграть с кем-то злую шутку и стать доказательством против него в суде.

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Может ли переписка в мессенджерах быть доказательством в суде?
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Пример такого – решение АС г. Москвы от 04.03.2022 по делу № А40-161991/21-51-1083.

Суть спора

АО «Красная поляна» заключила договор с ИП Каймин на ремонт, восстановление, поверку и ввод в эксплуатацию метеостанции в Адыгее, где планировалось строительство горнолыжного курорта.

Заказчик оплатил аванс, после чего исполнитель приступил к работе. Это совпало с введением ограничительных мер по COVID-19, поэтому сроки пришлось продлить.

В переписке в мессенджере представитель заказчика настаивал на скорейшем завершении работ и доставке оборудования к месту установки.

Через какое-то время ИП выполнил работы и сдал метеостанцию. Оборудование получило сертификат, данные которого занесли в специальный электронный реестр. Метеостанция была готова к транспортировке к месту назначения.

Но тут возникли проблемы с доставкой, потому что в горах началась распутица. Затем появились ещё какие-то обстоятельства со стороны заказчика, которые долго препятствовали доставке.

А переписка в мессенджерах активно продолжалась.

И потом вдруг заказчик в какой-то момент, не отрываясь от той самой переписки в мессенджере, направил по почте исполнителю письмо о расторжении договора в связи с просрочкой.

Но почему-то в мессенджере письмо не продублировал, хотя его представитель продолжал с исполнителем там обсуждать разные технические вопросы.

Мало того, заказчик обратился в суд о взыскании с исполнителя полученного им аванса в связи с расторжением договора. На что последовала реакция – предприниматель за свой счёт доставил оборудование на склад заказчика в Адыгею.

Оставил ему акт выполненных работ, который заказчик отказался подписать, поверочный сертификат, сфотографировал метеостанцию на складе, и был таков.

Что за странные «пляски с бубном» устроил заказчик с расторжением?

А всё просто – пока народ рядился с доставкой метеостанции, комитет ЮНЕСКО строить горнолыжный курорт в том заповеднике запретил. И установка метеостанции утратила свою актуальность. Заказчик же просто решил вернуть себе перечисленный аванс по договору и оставить ИП с никому не нужным оборудованием.

Мнение суда

Суд рассмотрел дело и сделал выводы:

  • переписка в мессенджерах, несмотря ни на что, является надлежащим доказательством в суде;
  • она может быть признана юридически значимой, и «полномочия представителя может явствовать из обстановки, в которой он действует», даже если они не оформлены юридически;
  • если акт выполненных работ не подписан заказчиком, то факт выполнения работ может быть доказан и другим способом (например, сертификатом о поверке оборудования);
  • расторжение договора после фактического его завершения – это недобросовестные действия заказчика;
  • противоречивое и непоследовательное поведение заказчика стало основанием для недопущения судом получения им выгоды в ущерб другой добросовестной стороне.

В итоге АО «Красная поляна» не только не получило обратно свой аванс, но ещё и заплатило ИП Каймин полную сумму по договору. Плюс судебные издержки в виде госпошлины. В общем, не рой другому яму.

А что касается рабочей переписки в мессенджерах, стоит внимательно отслеживать, что пишут ваши подчинённые. Есть ли у них для этого нужные полномочия, и не приведёт ли их переписка к подобным результатам. Тем более, что прецеденты есть.

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