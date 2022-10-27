Не принимается денежное обязательство в 1С:БГУ. Как это исправить7

А также расскажу, как это исправить в 1С.
Делитесь, коллеги, сталкивались с таким?
В видео рассказываем, почему не принимается денежное обязательство в документе «Поступление услуг, работ» в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред.2.
А также расскажу, как это исправить в 1С.
Делитесь, коллеги, сталкивались с таким?
Расскажем про плюсы и минусы временной работы.
Если покупатель оплатил покупку с НДС, а продавец-упрощенец, в нарушение условий договора, не выставил покупателю счет-фактуру, эту сумму ему придется вернуть, как неосновательное обогащение, да еще и с процентами.
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