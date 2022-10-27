Не принимается денежное обязательство в 1С:БГУ. Как это исправить7

В видео рассказываем, почему не принимается денежное обязательство в документе «Поступление услуг, работ» в программе «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» ред.2.

Версия для печати

А также расскажу, как это исправить в 1С.

Делитесь, коллеги, сталкивались с таким?

НДС

Если в договоре есть пункт об НДС, продавец-упрощенец должен выставить счет-фактуру

Если покупатель оплатил покупку с НДС, а продавец-упрощенец, в нарушение условий договора, не выставил покупателю счет-фактуру, эту сумму ему придется вернуть, как неосновательное обогащение, да еще и с процентами.

Если в договоре есть пункт об НДС, продавец-упрощенец должен выставить счет-фактуру

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Вебинары для бухгалтеров

Расходы компаний на работу с внештатникам завышены в 7,5 раз. Расскажем, как их снизить без рисков

Сейчас в России по данным ФНС 5,8 млн самозанятых граждан – этот рынок труда довольно большой. Но почему же не все компании, которые работают с внештатниками, выбирают самозанятых?

Ипотека

Ипотека под 0,01%: как расплатиться за квартиру подешевевшими в пять раз рублями

Последние несколько месяцев изо всех щелей лезут рекламные предложения купить жилье в ипотеку с нулевой процентной ставкой. Разбираемся, насколько это выгодная тема (ответ, возможно, вас удивит), и почему Эльвира Набиуллина недовольна вот этим всем.

Ипотека под 0,01%: как расплатиться за квартиру подешевевшими в пять раз рублями
Валютные операции

Международные расчеты осенью 2022 года: особенности и ограничения

До февраля 2022 года абсолютным лидерами среди валют для международных расчетов были доллары США и евро. Сегодня все большую популярность набирают расчеты в дирхамах ОАЭ, китайских юанях и других национальных валютах стран-контрагентов.

Международные расчеты осенью 2022 года: особенности и ограничения
Читать еще