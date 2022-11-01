Почему в бухгалтерском балансе указываются показатели трех лет, и как баланс корректировать

Для чего нужен бухгалтерский баланс за три года

В наш стремительный век информация быстро теряет свою актуальность, и прошлогодние новости уже никого не интересуют. А тут трехлетний период — зачем?

Дело в том, что на основе баланса принимаются экономические и управленческие решения. Чтобы эти решения были обоснованными и эффективными, к балансу предъявляется ряд требований. Необходимость отражать в нем показатели за три года означает обеспечение требования сравнимости (сопоставимости) информации.

Сравнимость показателей на одну и ту же дату позволяет выявить различия в их величине, оценить их количественно и качественно, сформировать мнение о финансовом положении компании на отчетные даты, а также определить тенденции ее развития.

Но чтобы показатели можно было сравнить, они должны быть сопоставимы — сформированы по единым правилам. В этом случае можно сравнить показатели на ту же дату предыдущих периодов с учетом изменений законодательства и учетной политики компании. Если же способ учета изменился, корректировка баланса за прошлые периоды неизбежна.

Как это происходит, рассмотрим далее на примере.

За 2022 год баланс сдают по форме, утвержденной приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н в редакции приказа Минфина от 19.04.2019 № 61н. С 2021 года бухотчетность представляют только в электронном виде.

Корректируем баланс за три года на примере отчетности ООО

Корректировка баланса может потребоваться, например, при обнаружении в учете ошибок. При этом действуют специальные правила внесения корректировок в отчетность, а также особый порядок представления уточненного баланса пользователям.

Еще один из случаев, когда баланс корректируется, — существенное изменение учетной политики.

Например

ООО «Ария» составляет бухгалтерский баланс за 3 года с учетом того, что в его учетную политику в 2022 году были внесены положения, повлекшие существенное изменение показателей баланса. В соответствии с п. 15 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н) в этом случае нужен ретроспективный пересчет этих показателей.

Бухгалтер ООО «Ария» должен пересчитать показатели баланса за 2 предшествующих периода, исходя из предположения, что такая учетная политика применялась компанией начиная с 01.01.2020. Затем нужно отразить в балансе результат перерасчета показателей предыдущих периодов (п. 21 ПБУ 1/2008). Результат пересчета отражается на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

В пояснениях к балансу бухгалтеру ООО «Ария» необходимо указать, какие изменения и почему внесены в учетную политику, как отражены в балансе последствия этих изменений, а также внести суммы изменений по всем откорректированным статьям за каждый период.

Итоги

Составить баланс на отчетную дату — значит отразить в нем информацию не только текущего периода, но и за два предыдущих года. Это позволит всем заинтересованным пользователям провести качественный анализ показателей баланса и принять правильные экономические решения.

При составлении баланса за три года иногда требуется корректировать его показатели, что позволяет сделать данные отчета более сопоставимыми, а принятые на его основе решения — эффективными.