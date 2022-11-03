Бухгалтеры

Важное для бухгалтера: какие отчеты надо сдавать и какие налоги надо заплатить в ноябре

Последний месяц осени традиционно один из относительно спокойных в плане сдачи отчетов и уплаты обязательных платежей в бюджет. Не забыть о важных и крайних датах поможет наш текст про отчеты и отчетность, налоги, страховые взносы и др.

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Важное для бухгалтера: какие отчеты надо сдавать и какие налоги надо заплатить в ноябре
Иллюстрация: Vlada Karpovich/pexels

До 7 ноября

До 15 ноября

ИП и организации, привлекающие работников:

  • уплачивают страховые взносы за работников за октябрь 2022 (на пенсионное и медицинское, страхование по временной нетрудоспособности и материнству – в налоговую инспекцию, взносы на травматизм – в отделение ФСС), если нет права на отсрочку;
  • сдают отчет о застрахованных лицах СЗВ-М в отделение ПФР.

А если в ноябре был перевод/заявление по ведению трудовой книжки, следует сдать также отчет СЗВ-ТД.

До 21 ноября

Импортеры товаров из государств ЕАЭС:

  1. Уплачивают НДС и акцизы за октябрь 2022.
  2. Представляют в налоговую инспекцию декларацию и документы в соответствии с Договором о ЕАЭС.

До 25 ноября

До 28 ноября

Организации на общей системе налогообложения (ОСН) вносят авансовый платеж по налогу на прибыль, если не используют право на уплату авансов только за кварталы при средней выручке до 15 млн за квартал.

А при уплате налога по фактически полученной прибыли надо в этот же срок сдать декларацию.

До 30 ноября

В заключение отметим, что данный материал не содержит сведения об акцизах, налогах на игорный бизнес и добычу полезных ископаемых, сборах и водном налоге, налоге на прибыль организаций с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам.

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