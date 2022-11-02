3-НДФЛ в 2023 году будет по новой форме: как заполнить

Какие документы смотреть
Актуальный бланк декларации 3-НДФЛ утвержден приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.
Но за 2022 год (с 1 января 2023 года) надо будет сдавать декларацию по новой форме.
Форма, порядок заполнения отчета и электронный формат утвердили приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.
Что изменится в 3-НДФЛ с 2023 года
Когда сдавать новую 3-НДФЛ
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