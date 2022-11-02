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3-НДФЛ

3-НДФЛ в 2023 году будет по новой форме: как заполнить

ФНС обновила 3-НДФЛ. Разберем, как изменится декларация.

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3-НДФЛ в 2023 году будет по новой форме: как заполнить

Какие документы смотреть

Актуальный бланк декларации 3-НДФЛ утвержден приказом ФНС от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@.

Но за 2022 год (с 1 января 2023 года) надо будет сдавать декларацию по новой форме.

Форма, порядок заполнения отчета и электронный формат утвердили приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/880@.

Что изменится в 3-НДФЛ с 2023 года

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