Как провести сверку с налоговой по налогам и сборам для перехода на ЕНП

ФНС о сверке при переходе на ЕНП

ФНС на своем официальном сайте оповестила налогоплательщиков о необходимости проведения сверки расчетов с налоговой в связи с введением единого налогового счета.

Налоговики также напомнили о грядущих переменах в системе налоговых платежей.

В этих условиях сверка с налоговой по налогам и сборам нужна для определения точной суммы налоговых долгов и урегулирования спорных сумм (при их выявлении), что позволит перейти на новый платежный порядок без суеты и разбирательств.

Как пройти сверку: три способа

Контролеры предлагают перед переходом на ЕНП подать в налоговый орган заявление на проведение сверки одним из следующих способов:

ФНС рекомендует налогоплательщикам при наличии вопросов, связанных с внедрением ЕНП, проконсультироваться по телефонам: +7(3022)26-42-00, +7(3022) 35-09-48.

Могут ли отказать в сверке?

По заверениям ФНС, отказать в совместной сверке расчетов контролеры не вправе (письмо ФНС от 29.09.2022 № АБ-4-19/12938@) – оснований для такого отказа в НК нет.

Напомним, что сверка может проводиться не только по заявлению налогоплательщика, но и в других случаях.

До недавнего времени эпизоды с отказом в приеме бумажных заявлений от налогоплательщиков случались по нескольким причинам: при подаче заявления не по месту учета, недостаточности обязательных реквизитов и т. д., т. е. по основаниям, приведенным в п. 6 Временных правил по проведению сверки (письмо ФНС от 09.03.2021 № АБ-4-19/2990).

Сейчас эти правила признаны недействующими (решение ВС от 11.08.2022 № АКПИ22-468). В отсутствие утвержденных правил при сверке контролеры должны применять общие нормы НК, в которых отсутствуют основания для отказа в сверке.

Как проходит сверка

Процедура налоговой сверки состоит из нескольких этапов:

Образец заявления на сверку можно скачать тут.

Отправить заявление на сверку следует в ту инспекцию, где заявитель состоит на учете. Бумажное заявление желательно оформить в двух экземплярах, второй экземпляр с отметкой инспектора оставить себе.

Если налогоплательщик решил обратиться в инспекцию по ТКС, вместо заявления можно направить запрос:

Как выглядит полная версия запроса, узнайте тут.

В ответ на запрос будет направлен акт сверки для информирования. При выявлении в нем расхождений с данными налогоплательщика в инспекцию подается заявление в обычном порядке (п. 2.22, пп. 2.6−2.7 приложения № 1 к приказу ФНС от 13.06.2013 № ММВ-7-6/196@).

Форма акта сверки

Итоги сверки налоговики оформляют актом установленной формы:

Скачать бланк акта сверки можно здесь.

Причина сверки в акте не отмечается, поэтому на таком бланке оформляются сверки с налоговым органом, проводимые по различным основаниям, в том числе в связи с переходом на применение ЕНП.

Итоги

До конца 2022 года ФНС рекомендует всем налогоплательщикам пройти сверку по налоговым платежам в бюджет. Для этого необходимо подать в ИФНС заявление установленной формы и получить акт сверки, что позволит убедиться в отсутствии долгов или урегулировать расхождения до перехода на единый налоговый платеж.