Как расплачиваться телефоном в современных реалиях. Все оставшиеся способы

Оплата с помощью QR-кода

Оплата QR-кодом работает через Систему быстрых платежей. Покупатель сканирует изображение на экране продавца и подтверждает оплату в банковском приложении. Времени это занимает немного, а подтверждение на кассу при стабильном интернет-подключении приходит моментально. Но есть нюанс.

Оплата проходит через СБП, то есть продавцы не платят банку комиссию за эквайринг, поэтому ряд банков не начисляют с таких покупок кэшбэк.

Например, «Тинькофф» и Альфа-Банк объясняют это тем, что оплата идет не с карты, а со счета клиента. ВТБ и Сбер же, напротив, засчитывают это как обычную покупку, оплаченную картой.

Проблема этого способа в том, что платить так можно не везде. Например, в октябре 2022 года ни в одном ресторане аэропорта Внуково не было оплаты QR-кодом. В крупных сетях «Пятерочка», «Магнит» и «Перекресток» оплатить покупки таким образом можно только на кассах самообслуживания. К концу 2022 года X5 Retail Group (материнская компания «Пятерочки», «Перекрестка» и «Карусели») планирует внедрить технологию и на традиционные кассы.

Одна из причин, почему оплата QR-кодом не стала повсеместной — затраты на мониторы. Это может быть и экран размером с плитку шоколада, но его тоже нужно купить и после обслуживать.

Чтобы сократить издержки продавцов, национальная платежная система внедряет еще один способ оплаты телефоном. Если кратко, то процесс оплаты «перевернется»: на смартфоне покупателя формируется QR-код, а продавец считывает его сканером для штрих-кодов, который уже есть в большинстве торговых точек. 25 октября прошел технический релиз, но конкретные сроки внедрения банки пока не разглашают.

Можно ли расплачиваться кредитной картой этим способом?

Некоторые банки не разрешают оплату QR-кодом с кредитных карт, а часть из них могут посчитать эту операцию переводом и начислить комиссию. Перед оплатой лучше уточнить в поддержке банка, какие условия действуют конкретно в вашем случае.

Оплата через Mir Pay

Mir Pay — это приложение для бесконтактной оплаты покупок телефоном. Оно доступно только для смартфонов на Android — это его главный минус. Однако то, что приложение не доступно на айфонах, никак не зависит от национальной платежной системы, так как американская компания в принципе закрывает доступ к NFC для сторонних разработчиков.

К Mir Pay можно привязать только карты платежной системы «Мир», в том числе кобейджинговые (например, армянскую ArCa плюс «Мир»). Чтобы оплатить покупки с помощью Mir Pay, нужно разблокировать телефон либо войти в приложение и, выбрав нужную карту, поднести устройство к терминалу оплаты.

То есть процесс по сравнению c Google, Samsung и Apple Pay никак не изменился.

СБПэй

Еще одно приложение от национальной платежной системы, которое упрощает оплату по QR-коду. Нужно привязать свой карточный счет к приложению, после этого подтверждать покупку в банковском приложении не придется. При оплате вы выбираете нужный счет, сканируете QR-код и жмете «Оплатить». Подтверждение на кассу продавца приходит моментально.

Приложение доступно и на Android, и на iOS. Данные карты СБПэй не использует, поэтому, как и в случае оплаты QR-кодом через банковское приложение, ряд банков кэшбэк не начисляют, а по кредитным картам могут начислять комиссию.

Приложения банков и торговых сетей

У банка «Тинькофф» есть свой способ оплаты без участия карты, но только по онлайн-покупкам у партнеров. Tinkoff Pay сейчас принимают больше 30 тыс. интернет-магазинов и ресторанов, среди которых Kassir.ru, TechPort, «Якитория» и так далее. На сайте или в приложении продавца нужно выбрать оплату Tinkoff Pay и подтвердить списание денег с одного из счетов. Данные карты при этом вводить не нужно, а кэшбэк начисляется как обычно.

У SberPay был такой же функционал, как у Mir Pay, но с апреля добавить карты в приложении нельзя. С чем связано это ограничение, банк не поясняет, также нет и точных сроков, когда приложение вновь заработает. Однако у банка все еще остался один рабочий способ — приложение ЮMoney. В нем клиент может открыть счет и выпустить виртуальную карту с бесплатным обслуживанием. Для пользователей Android доступна бесконтактная оплата — достаточно просто поднести телефон к терминалу и разблокировать его.

В приложении торговой сети «Магнит» можно купить предоплаченную карту Magnit Pay, по которой доступна бесконтактная оплата на кассах магазинов.

Для тех, кто не прошел идентификацию, максимальная сумма одной операции — 15 тыс. рублей. Получить деньги наличными тоже не получится. Если пройти упрощенную идентификацию, то лимиты будут такими: 60 тыс. рублей на оплату или пополнение, а на снятие наличных — 5 тыс. рублей в сутки. Выпуск, обслуживание и пополнение карты — бесплатно.

Samsung Pay и Huawei Pay

К Huawei Pay можно привязать только карты китайской платежной системы Union Pay, выпущенные в России. В остальном процесс оплаты стандартный: приложить к терминалу телефон и разблокировать экран.

В отличие от Google, Samsung оставил возможность привязывать карты «Мир» к своему платежному сервису. Однако карта должна быть выпущена банком-партнером сервиса — в России их больше 30, но среди них нет, например, «Тинькофф» и Райффайзенбанка. Привязать карты Visa и Mastercard не получится.