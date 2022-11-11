Личные финансы

Как понять, выгодно ли покупать товары или услуги в рассрочку

Я уже касалась этой темы несколько лет назад, но время идет плюс появились новые нюансы. Как обычно, решение о рассрочке – это только ваш выбор, я просто поделюсь своими соображениями по теме.

Версия для печати
Как понять, выгодно ли покупать товары или услуги в рассрочку
Иллюстрация: Yan Krukov/pexels

Обсудим рассрочку на товары и услуги – рассрочка на квартиры несколько из другой оперы.

Если денег на технику, курсы или другие товары нет или есть только часть суммы, то брать рассрочку – это не финансово грамотное решение. По сути это как потребкредит – вы покупаете то, что не можете себе позволить.

При этом риски те же, что и по потребкредитам – нечем будет платить или вы так и не сможете копить и создавать сбережения. Зарплата будет уходить на жизнь и на внесение платежа по рассрочке. Замкнутый круг.

Если не удавалось копить без рассрочки, то почему с ней появится возможность откладывать?

При этом рассрочка может быть выгодной и безопасной. Для этого должно соблюдаться два условия: у вас есть полная сумма на покупку и в других местах товар или услуга стоит столько же.

Полная сумма есть – значит, вы в любой момент сможете погасить рассрочку, даже если потеряете доход или возникнут непредвиденные расходы. Есть сумма: значит есть и в будущем, она где-то лежит и не будет завтра потрачена.

В других местах товар или услуга стоит не дешевле. Как это проверить? Погуглите цены в Яндекс маркете, в крупнейших онлайн-магазинах (Wildberries, Яндекс Маркет, Озон, профильные сети), да и просто в поисковиках.

Важный момент: при анализе любого магазина погуглите также промо-коды. Наберите в поисковике «М Видео промо-код» или «Золотое яблоко промо-код» – подставьте туда название нужного магазина или сайта.

Вот конечные цены с промо-кодом и надо сравнивать. Обычно ввод промо-кода доступен при оформлении заказа, при этом не надо завершать это самое оформление. Нам нужна только конечная цена со всеми скидками.

Практика показывает, что если при оформлении есть окошко для промо-кода, то в 99% случаев его можно нагуглить. Сравните «промики» с разных сайтов – какой из них дает больше скидку? Выпишите цены.

Итак, все в порядке – в нужном нам магазине/сервисе цена не выше, чем в других местах. Иногда рассрочка включена в цену, поэтому цена повыше, чем у конкурентов. Но мы нашли подходящий вариант. Значит, мы можем пока деньги на покупку положить на вклад, накопительный счет или на карту с процентом на остаток. И заработаем на этом немного.

Пример

Мы хотим купить ноутбук за 50 000 рублей. Берем рассрочку без процента на полгода. Ежемесячный взнос получается около 8 333 руб. Кладем всю сумму на счет/вклад/карту с процентами. Нам нужны такие продукты, где проценты начисляются ежемесячно или часть суммы надо снимать. Вся наша сумма лежит под процентами. Каждый месяц мы платеж изымаем, а остальные деньги лежат и на них капает немного денежек.

Посмотрите в своем онлайн-банке, есть ли у вас накопительные счета. Или можно открыть что-то в другом банке – это бесплатно. Если мы выбираем счет или карту с процентом на остаток, нам желательно начисление на ежедневный остаток, т. к. каждый месяц мы будем забирать сумму платежа.

Смотрите не просмотрите. Каждый день!
Вебинар начинается! 🔥 Must have 🔥 Эксклюзив Онлайн-курсы Повышение квалификации Бесплатные вебинары Мини-курсы
Бухгалтерский учет

Восстановление бухгалтерского учета: зачем нужно, с чего начать, кому поручить

Один из главных принципов ведения бухгалтерского учета – его непрерывность. На практике так бывает не всегда и возникает необходимость восстановления бухгалтерского учета.

Восстановление бухгалтерского учета: зачем нужно, с чего начать, кому поручить

Повышение квалификации

Инвестиции

Свежие облигации: АгроКубань Ресурс на первичном размещении

В ноябре поживее пошли дела с размещением новых выпусков облигаций. Наконец-то Новые Технологии разместились (не прошло и года), Селектел вернулся, и вот еще один интересный дебютный выпуск из Краснодарского края — АгроКубань Ресурс.

Свежие облигации: АгроКубань Ресурс на первичном размещении

Мероприятия

Разместить
НДС

💾 Компьютерные программы военного назначения освободят от НДС

Программы из реестра российского ПО освобождены от НДС. Но если компания разработала программу, связанную с оборонкой, в этот реестр ее не внесут из-за гостайны. Из-за этого у разработчиков нет льготы по НДС. Это исправят.

Налог на прибыль

Для резерва по сомнительным долгам надо провести инвентаризацию дебиторки

Компании вправе создавать резервы по сомнительным долгам (ст. 266 НК). Сомнительным признается долг, который не погашен в сроки по договору и не обеспечен залогом, поручительством, банковской гарантией.

Страховые взносы

😕 Чиновники предпочли невыгодную бизнесу и людям формулу для расчета базы по взносам: в бюджет уйдет больше, а на пенсию – меньше

Когда принимали законы об объединении ПФР и ФСС, прописали формулу расчета предельной базы. Но она так и не успела заработать. А ее уже поменяли.

Читать еще