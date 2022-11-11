Как понять, выгодно ли покупать товары или услуги в рассрочку

Обсудим рассрочку на товары и услуги – рассрочка на квартиры несколько из другой оперы.

Если денег на технику, курсы или другие товары нет или есть только часть суммы, то брать рассрочку – это не финансово грамотное решение. По сути это как потребкредит – вы покупаете то, что не можете себе позволить.

При этом риски те же, что и по потребкредитам – нечем будет платить или вы так и не сможете копить и создавать сбережения. Зарплата будет уходить на жизнь и на внесение платежа по рассрочке. Замкнутый круг.

Если не удавалось копить без рассрочки, то почему с ней появится возможность откладывать?

При этом рассрочка может быть выгодной и безопасной. Для этого должно соблюдаться два условия: у вас есть полная сумма на покупку и в других местах товар или услуга стоит столько же.

Полная сумма есть – значит, вы в любой момент сможете погасить рассрочку, даже если потеряете доход или возникнут непредвиденные расходы. Есть сумма: значит есть и в будущем, она где-то лежит и не будет завтра потрачена.

В других местах товар или услуга стоит не дешевле. Как это проверить? Погуглите цены в Яндекс маркете, в крупнейших онлайн-магазинах (Wildberries, Яндекс Маркет, Озон, профильные сети), да и просто в поисковиках.

Важный момент: при анализе любого магазина погуглите также промо-коды. Наберите в поисковике «М Видео промо-код» или «Золотое яблоко промо-код» – подставьте туда название нужного магазина или сайта.

Вот конечные цены с промо-кодом и надо сравнивать. Обычно ввод промо-кода доступен при оформлении заказа, при этом не надо завершать это самое оформление. Нам нужна только конечная цена со всеми скидками.

Практика показывает, что если при оформлении есть окошко для промо-кода, то в 99% случаев его можно нагуглить. Сравните «промики» с разных сайтов – какой из них дает больше скидку? Выпишите цены.

Итак, все в порядке – в нужном нам магазине/сервисе цена не выше, чем в других местах. Иногда рассрочка включена в цену, поэтому цена повыше, чем у конкурентов. Но мы нашли подходящий вариант. Значит, мы можем пока деньги на покупку положить на вклад, накопительный счет или на карту с процентом на остаток. И заработаем на этом немного.

Пример

Мы хотим купить ноутбук за 50 000 рублей. Берем рассрочку без процента на полгода. Ежемесячный взнос получается около 8 333 руб. Кладем всю сумму на счет/вклад/карту с процентами. Нам нужны такие продукты, где проценты начисляются ежемесячно или часть суммы надо снимать. Вся наша сумма лежит под процентами. Каждый месяц мы платеж изымаем, а остальные деньги лежат и на них капает немного денежек.

Посмотрите в своем онлайн-банке, есть ли у вас накопительные счета. Или можно открыть что-то в другом банке – это бесплатно. Если мы выбираем счет или карту с процентом на остаток, нам желательно начисление на ежедневный остаток, т. к. каждый месяц мы будем забирать сумму платежа.