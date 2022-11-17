Какую бухгалтерскую отчетность должны сдать вновь созданные организации

В какие сроки и за какой период необходимо отчитываться новым организациям? Как дата внесения в Единый госреестр юридических лиц влияет на сроки представления отчетности? Что входит в состав бухотчетности у новичков? Ответим на эти вопросы.

На кого возложена обязанность по составлению бухотчетности?

Составление бухгалтерской отчетности и представление ее в контролирующие органы – непременное условие для тех экономических субъектов, которые в соответствии с законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ должны вести бухучет.

А вести его обязаны практически все организации независимо от масштабов деятельности, организационно-правовой формы собственности и выбранного режима налогообложения.

Обратите внимание! Индивидуальные предприниматели и структурные подразделения зарубежных компаний освобождены от обязанности по сдаче бухотчетности в том случае, если они ведут корректный налоговый учет доходов, расходов и прочих объектов налогообложения.

Несдача и несвоевременная сдача любых отчетов чревата печальными последствиями. Так, если предприятие забудет сдать формы бухгалтерской отчетности в инспекцию, то на саму организацию будет наложен штраф в размере 200 руб. за каждую форму, а на должностных лиц – от 300 до 500 руб.

Как дата регистрации влияет на обязанность представить бухотчетность в контролирующие органы?

В общем случае отчетным периодом для бухгалтерской отчетности является календарный год – с 1 января по 31 декабря. Данный период будет несколько отличаться у компаний, зарегистрировавшихся или реорганизующихся/ликвидирующихся в течение года.

Важной датой для вновь созданных юридических лиц является 30 сентября:

Если регистрация произошла до этой даты, то отчитаться придется уже за текущий год. Отчетным для новичка станет период с момента регистрации по 31 декабря. Сдать бухотчетность в налоговую инспекцию и Росстат придется до 31 марта года, следующего за годом создания.

Если внесение записи в ЕГРЮЛ произошло после 30 сентября, то отчетным для такой организации станет период с момента регистрации по 31 декабря следующего года. Таким образом, представить бухгалтерскую отчетность в контролирующие органы нужно будет только через год после создания, но также до 31 марта.

Следует отметить: ч. 3 ст. 15 закона № 402-ФЗ не запрещает вновь зарегистрированным экономическим субъектам отчитаться и за текущий год, если они были созданы после 30 сентября. То есть у таких предприятий существует выбор, каким будет их первый отчетный период.

Из чего состоит бухотчетность вновь зарегистрированных юрлиц?

Состав бухотчетности вновь созданных экономических субъектов мало чем отличается от отчетности прочих лиц. Так, сюда входят:

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* Для некоммерческих организаций и тех, кто получает целевое финансирование.

Все указанные формы утверждены приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н и применяются в редакции от 19.04.2019.

У тех организаций, к которым применимо понятие субъекта малого предпринимательства (по численности персонала, выручке, видам осуществляемой деятельности и пр.), есть небольшие послабления: они вправе сдавать лишь баланс и отчет о финрезультатах. Причем оформлять эти отчеты можно по упрощенным формам, утвержденным вышеупомянутым приказом Минфина. Такое право предоставлено п. 4 ст. 6 закона № 402-ФЗ.

Важно! Организациям, которые подпадают под критерии субъектов малого бизнеса, но при этом подлежат обязательному аудиту, законодательство запрещает отчитываться по упрощенным формам (п. 1 ч. 5 ст. 6 закона № 402-ФЗ).

Итоги

Сдавать бухгалтерскую отчетность обязаны практически все юридические лица. Несдача форм в контролирующие органы грозит немаленькими штрафами. Сдавать или не сдавать баланс и другие бухотчеты за текущий год у новичков будет зависеть от того, в какой момент было зарегистрировано предприятие – до 30 сентября или после этой даты.

Состав бухгалтерской отчетности по большей части зависит от того, является ли юрлицо субъектом малого бизнеса или нет.