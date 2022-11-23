Наряд-допуск на работы на высоте: когда его надо оформлять

Этот текст – об использовании при таких работах наряда-допуска.
Когда требуется оформление наряда-допуска
Перечень высотных работ, при которых потребуется оформить наряд-допуск к ним, работодатель утверждает самостоятельно (п. 21 Приложения к приказу Минтруда от 28.03.2014 № 155н). Однако, в него обязательно должны быть включены работы, выполняемые без средств подмащивания:
- на высоте, составляющей 5 м и более;
- на небольшом (менее 2 м) расстоянии от неогражденных перепадов высот, составляющих не менее 5 м, при отсутствии заграждений или при их высоте, не превышающей 1,1 м.
Допускается отсутствие наряда-допуска, если работы на высоте проводятся в целях (п. 22 Приложения к приказу № 155н):
- предупреждения аварии;
- устранения угрозы жизни;
- ликвидации последствий стихийного бедствия или аварийной ситуации.
Если проведение работ в ситуации, допускающей отсутствие наряда-допуска, продолжается более одних суток, то оформление этого документа становится обязательным.
Требования к лицам, выполняющим работы на высоте
К высотным работам допускаются только совершеннолетние лица, специально подготовленные для выполнения таких работ. Специальная подготовка предполагает, что в дополнение к профессиональным навыкам и общим требованиям в области охраны труда работник также овладеет знаниями относительно (Приложение № 1 к Приложению к приказу № 155н):
- факторов, наличие которых представляет повышенную опасность для мест проведения работ;
- причин несчастных случаев, происходящих при работе на высоте, и мер их предупреждения;
- действий, которые следует предпринять при возникновении несчастного случая или аварийной ситуации;
- практического применения средств защиты и технических средств, используемых в критических ситуациях;
- приемов оказания первой помощи и проведения спасательных работ.
Обязательным для лиц, работающих на высоте, становится периодическое проведение (Приложение к приказу № 155н):
- медицинских осмотров (п. 6);
- обучения безопасным методам и приемам работ (п. 12);
- проверок имеющихся у работников знаний и навыков (п. 15).
В обязательном порядке дополнительный целевой инструктаж работников осуществляется непосредственно перед началом выполнения высотных работ.
Оформление и хранение наряда-допуска
Ответственным за выдачу наряда-допуска работодатель назначает должностное лицо из числа руководителей и специалистов (подп. «а» п. 27 Приложения к приказу № 155н). На это лицо также возлагаются обязанности по (п. 28, п. 29 Приложения к приказу № 155н):
- внесению в план производства высотных работ мероприятий, обеспечивающих безопасность работников;
- назначению ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ;
- комплектации бригады, работающей на высоте;
- установлению количества нарядов-допусков, одновременно выдаваемых ответственному руководителю;
- определению места выполнения работ, их объема и технического оснащения;
- ознакомлению ответственного исполнителя работ со всей документацией, касающейся объекта проведения работ;
- включению в наряд-допуск перечня мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, и организации контроля за их выполнением;
- принятию от ответственного руководителя наряда-допуска по завершенным работам и организации хранения этого документа.
Наряд-допуск выдается ответственному руководителю работ в двух экземплярах (подп. «е» п. 28 Приложения к приказу № 155н). Факт его выдачи отражается в специальном журнале. И в этот же журнал заносятся сведения о закрытии наряда-допуска.
Срок, на который выдается наряд-допуск, не превышает 15 календарных дней (п. 39 Приложения к приказу № 155н). Допускается его однократное продление на такое же количество дней. При необходимости прекращения работ из-за возникновения непредвиденных опасных факторов наряд-допуск аннулируется, а при возобновлении работ выдается новый документ. При изменении в составе бригады в наряде-допуске становятся возможными изменения.
Срок хранения закрытых нарядов-допусков составляет 30 суток (п. 40 Приложения к приказу № 155н). Однако, документ на работы, во время которых произошел несчастный случай, войдет в комплект материалов расследования этого случая и будет храниться вместе с этими материалами.
Содержание наряда-допуска
В наряде-допуске должны найти отражение (п. 23 Приложения к приказу № 155н):
- место выполнения работ;
- их состав;
- условия выполнения;
- даты начала и окончания;
- состав бригады;
- данные об ответственных лицах.
Кроме того, в него рекомендуется также включить (Приложение № 3 к Приложению к приказу № 155н):
- перечень имеющихся или вероятных опасных факторов;
- информацию о проведенном инструктаже членов бригады;
- данные о системах, используемых для обеспечения безопасности;
- сведения о материалах и технических приспособлениях, применяемых при проведении работ;
- информацию о мероприятиях, требующих обязательного выполнения до начала работ и во время них, и о лицах, осуществлявших выполнение;
- данные об особых условиях, возникающих при проведении работ;
- сведения о фактическом времени ежедневного начала и окончания работ.
Обязательными атрибутами этого документа станут:
- его номер;
- дата выдачи и дата завершения срока действия;
- информация о работодателе;
- сведения о лице, осуществившем выдачу наряда-допуска и его продление (если оно имело место);
- данные об изменениях, сделанных в составе бригады, и лице, разрешившем эту процедуру;
- запись о завершении работ и выполнении связанных с ним операций.
Форма наряда-допуска приведена в Приложении № 3 к Приложению к приказу № 155н.
Скачать бланк наряда-допуска.
Эту форму сопровождает пометка «Рекомендуемый образец», и это означает наличие возможности корректировки рекомендованного бланка, если у работодателя возникнет такая необходимость. Но форму, отличающуюся от бланка, содержащегося в Приказе № 155н, придется утвердить внутренним организационно-распорядительным документом.
Скачать образец наряда-допуска
Подводим итоги
Наряд-допуск на высотные работы обязателен к оформлению лишь в двух ситуациях: при работе на высоте свыше 5 м и при ее осуществлении вблизи перепадов высот такой же величины. Обе они не предусматривают применения средств подмащивания. В остальных случаях необходимость оформления наряда-допуска зависит от решения работодателя. При проведении срочных аварийных работ в течение первых суток возможна работа без этого документа.
Лица, допускаемые к работе на высоте, должны соответствовать не только определенным возрастным и профессиональным требованиям, но и пройти специальную подготовку. Цель такой подготовки – свести к минимуму риск возникновения опасности для работников во время проведения работ, а также приобрести навыки оперативного правильного реагирования на ситуацию, требующую оказания помощи по спасению людей и минимизации иных потерь.
Обязательными также становятся систематические мероприятия по поддержанию уровня полученных знаний и практических навыков.
Для выдачи наряда-допуска работодателем назначается лицо из числа руководителей. Это лицо также отвечает за подбор работников в состав бригад, работающих на высоте, назначение руководителей работ, обеспечение безопасности их выполнения, предоставление полной информации по объекту.
Наряд-допуск выдается на срок не более 15 календарных дней, но при необходимости его действие может быть однократно продлено на такое же количество дней. Изменения в том документе допускаются при изменениях в составе бригады. Хранится наряд-допуск в течение 30 суток, но этот срок увеличивается, если во время проведения работ имел место несчастный случай.
В наряде-допуске должна найти отражение информация не только о выдающем его работодателе, сроках проведения работ и лицах, выполняющих их, но и о возможных опасных факторах, системах обеспечения безопасности, процедурах, требующих обязательного выполнения до, во время и после завершения работ, проведении инструктажа работников.
Бланк наряда-допуска, содержащийся в приказе № 155н, является рекомендуемым для применения, что допускает возможность его изменения.