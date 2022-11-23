Наряд-допуск на работы на высоте: когда его надо оформлять

Этот текст – об использовании при таких работах наряда-допуска.

Когда требуется оформление наряда-допуска

Перечень высотных работ, при которых потребуется оформить наряд-допуск к ним, работодатель утверждает самостоятельно (п. 21 Приложения к приказу Минтруда от 28.03.2014 № 155н). Однако, в него обязательно должны быть включены работы, выполняемые без средств подмащивания:

на высоте, составляющей 5 м и более;

на небольшом (менее 2 м) расстоянии от неогражденных перепадов высот, составляющих не менее 5 м, при отсутствии заграждений или при их высоте, не превышающей 1,1 м.

Допускается отсутствие наряда-допуска, если работы на высоте проводятся в целях (п. 22 Приложения к приказу № 155н):

предупреждения аварии;

устранения угрозы жизни;

ликвидации последствий стихийного бедствия или аварийной ситуации.

Если проведение работ в ситуации, допускающей отсутствие наряда-допуска, продолжается более одних суток, то оформление этого документа становится обязательным.

Требования к лицам, выполняющим работы на высоте

К высотным работам допускаются только совершеннолетние лица, специально подготовленные для выполнения таких работ. Специальная подготовка предполагает, что в дополнение к профессиональным навыкам и общим требованиям в области охраны труда работник также овладеет знаниями относительно (Приложение № 1 к Приложению к приказу № 155н):

факторов, наличие которых представляет повышенную опасность для мест проведения работ;

причин несчастных случаев, происходящих при работе на высоте, и мер их предупреждения;

действий, которые следует предпринять при возникновении несчастного случая или аварийной ситуации;

практического применения средств защиты и технических средств, используемых в критических ситуациях;

приемов оказания первой помощи и проведения спасательных работ.

Обязательным для лиц, работающих на высоте, становится периодическое проведение (Приложение к приказу № 155н):

медицинских осмотров (п. 6);

обучения безопасным методам и приемам работ (п. 12);

проверок имеющихся у работников знаний и навыков (п. 15).

В обязательном порядке дополнительный целевой инструктаж работников осуществляется непосредственно перед началом выполнения высотных работ.

Оформление и хранение наряда-допуска

Ответственным за выдачу наряда-допуска работодатель назначает должностное лицо из числа руководителей и специалистов (подп. «а» п. 27 Приложения к приказу № 155н). На это лицо также возлагаются обязанности по (п. 28, п. 29 Приложения к приказу № 155н):

внесению в план производства высотных работ мероприятий, обеспечивающих безопасность работников;

назначению ответственного руководителя и ответственного исполнителя работ;

комплектации бригады, работающей на высоте;

установлению количества нарядов-допусков, одновременно выдаваемых ответственному руководителю;

определению места выполнения работ, их объема и технического оснащения;

ознакомлению ответственного исполнителя работ со всей документацией, касающейся объекта проведения работ;

включению в наряд-допуск перечня мероприятий, обеспечивающих безопасное проведение работ, и организации контроля за их выполнением;

принятию от ответственного руководителя наряда-допуска по завершенным работам и организации хранения этого документа.

Наряд-допуск выдается ответственному руководителю работ в двух экземплярах (подп. «е» п. 28 Приложения к приказу № 155н). Факт его выдачи отражается в специальном журнале. И в этот же журнал заносятся сведения о закрытии наряда-допуска.

Срок, на который выдается наряд-допуск, не превышает 15 календарных дней (п. 39 Приложения к приказу № 155н). Допускается его однократное продление на такое же количество дней. При необходимости прекращения работ из-за возникновения непредвиденных опасных факторов наряд-допуск аннулируется, а при возобновлении работ выдается новый документ. При изменении в составе бригады в наряде-допуске становятся возможными изменения.

Срок хранения закрытых нарядов-допусков составляет 30 суток (п. 40 Приложения к приказу № 155н). Однако, документ на работы, во время которых произошел несчастный случай, войдет в комплект материалов расследования этого случая и будет храниться вместе с этими материалами.

Содержание наряда-допуска

В наряде-допуске должны найти отражение (п. 23 Приложения к приказу № 155н):

место выполнения работ;

их состав;

условия выполнения;

даты начала и окончания;

состав бригады;

данные об ответственных лицах.

Кроме того, в него рекомендуется также включить (Приложение № 3 к Приложению к приказу № 155н):

перечень имеющихся или вероятных опасных факторов;

информацию о проведенном инструктаже членов бригады;

данные о системах, используемых для обеспечения безопасности;

сведения о материалах и технических приспособлениях, применяемых при проведении работ;

информацию о мероприятиях, требующих обязательного выполнения до начала работ и во время них, и о лицах, осуществлявших выполнение;

данные об особых условиях, возникающих при проведении работ;

сведения о фактическом времени ежедневного начала и окончания работ.

Обязательными атрибутами этого документа станут:

его номер;

дата выдачи и дата завершения срока действия;

информация о работодателе;

сведения о лице, осуществившем выдачу наряда-допуска и его продление (если оно имело место);

данные об изменениях, сделанных в составе бригады, и лице, разрешившем эту процедуру;

запись о завершении работ и выполнении связанных с ним операций.

Форма наряда-допуска приведена в Приложении № 3 к Приложению к приказу № 155н.

Скачать бланк наряда-допуска.

Эту форму сопровождает пометка «Рекомендуемый образец», и это означает наличие возможности корректировки рекомендованного бланка, если у работодателя возникнет такая необходимость. Но форму, отличающуюся от бланка, содержащегося в Приказе № 155н, придется утвердить внутренним организационно-распорядительным документом.

Скачать образец наряда-допуска

Подводим итоги

Наряд-допуск на высотные работы обязателен к оформлению лишь в двух ситуациях: при работе на высоте свыше 5 м и при ее осуществлении вблизи перепадов высот такой же величины. Обе они не предусматривают применения средств подмащивания. В остальных случаях необходимость оформления наряда-допуска зависит от решения работодателя. При проведении срочных аварийных работ в течение первых суток возможна работа без этого документа.

Лица, допускаемые к работе на высоте, должны соответствовать не только определенным возрастным и профессиональным требованиям, но и пройти специальную подготовку. Цель такой подготовки – свести к минимуму риск возникновения опасности для работников во время проведения работ, а также приобрести навыки оперативного правильного реагирования на ситуацию, требующую оказания помощи по спасению людей и минимизации иных потерь.

Обязательными также становятся систематические мероприятия по поддержанию уровня полученных знаний и практических навыков.

Для выдачи наряда-допуска работодателем назначается лицо из числа руководителей. Это лицо также отвечает за подбор работников в состав бригад, работающих на высоте, назначение руководителей работ, обеспечение безопасности их выполнения, предоставление полной информации по объекту.

Наряд-допуск выдается на срок не более 15 календарных дней, но при необходимости его действие может быть однократно продлено на такое же количество дней. Изменения в том документе допускаются при изменениях в составе бригады. Хранится наряд-допуск в течение 30 суток, но этот срок увеличивается, если во время проведения работ имел место несчастный случай.

В наряде-допуске должна найти отражение информация не только о выдающем его работодателе, сроках проведения работ и лицах, выполняющих их, но и о возможных опасных факторах, системах обеспечения безопасности, процедурах, требующих обязательного выполнения до, во время и после завершения работ, проведении инструктажа работников.

Бланк наряда-допуска, содержащийся в приказе № 155н, является рекомендуемым для применения, что допускает возможность его изменения.