Что хочет поменять во внесудебном банкротстве Минэк: новое для пенсионеров и увеличение порога долга

Так, Решетников считает необходимым распространить процедуру внесудебного банкротства на пенсионеров и других граждан, чьим единственным доходом являются выплаты от государства. Кроме этого, глава Минэкономразвития предложил рассмотреть возможность увеличения долга, который можно взыскать без суда, – с 500 тыс. до 1 млн руб.
Поправки в процедуру внесудебного банкротства граждан были озвучены Максимом Решетниковым на совещании Владимира Путина с членами правительства, которое состоялось 16 ноября.
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Что поменяют в первую очередьГоворя о необходимости изменений процесса банкротства без суда, Решетников в первую очередь указал на необходимость распространения процедуры на пенсионеров. Сейчас эта категория граждан не может списать долги через МФЦ (многофункциональные центры), так как имеет постоянный доход в виде пенсии, часть которой может быть обращена во взыскание.
«У нас в феврале этого года вступила в силу законодательная норма – правило о защите прожиточного минимума (ПМ) от взыскания приставами. То есть у нас ПМ, один ПМ, приставы взыскать не смогут. Поэтому, если у пенсионера есть какая-то задолженность и небольшой ежемесячный доход, который наполовину выше прожиточного минимума, то по факту исполнительное производство и взыскание для такой категории должников может стать бессрочным, то есть надо платить, платить и платить», – рассказал о ситуации Решетников.
С такой же проблемой сталкиваются и другие категории граждан, имеющие постоянный доход в виде социальных выплат от государства, обратил внимание глава Минэкономразвития.
Также он предложил распространить процедуру внесудебного банкротства на других граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности. Но списать долг без суда в этом случае получится только в пределах суммы, установленной порядком процедуры банкротства через МФЦ: сейчас она составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб.
Какие еще поправки предложили внестиТакже Решетников предложил расширить диапазон долга, который можно будет списать через МФЦ. Сейчас максимальная сумма составляет 500 тыс. руб., минимальная – 50 тыс. руб. Глава Минэкономразвития считает необходимым изменить границы диапазона до 1 млн и 25 тыс. руб. соответственно.
«Тем самым мы диапазон увеличим, и дополнительно, соответственно, люди получат возможность к этой процедуре обратиться», – пояснил Максим Решетников.
Он подчеркнул, что озвученные им предложение по изменению порядка внесудебного банкротства проработаны с Банком России и на площадке администрации президента. По слова Максима Решетникова, реализация озвученных инициатив будет хорошим шагом в развитии института внесудебного банкротства.
В какие сроки могут реализовать инициативуВладимир Путин озвученные предложения поддержал и призвал реализовать их в короткие сроки.
«Прошу Вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, „кровь пьют“ из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить – это первое. Второе – безусловно, нужно уделить особое внимание семьям с детьми», – указал президент.
Также Владимир Путин поддержал предложение о расширении диапазона долга, с которым можно зайти во внесудебную процедуру, и предложение об ограничении предельного срока исполнительного производства до семи лет.
«Конечно, даже человек с судимостью, когда с него судимость снимается, имеет право в анкете писать „не судим“, а здесь всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами. Все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом, потому что создает дополнительные стимулы для роста „серого“ рынка труда, потому что люди предпочитают получать зарплату в конвертах, а не официально, но это ущемляет их права», – подчеркнул президент РФ.
В поддержку озвученных Максимом Решетниковым предложений также высказались глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.
«Граждане действительно – Вы сказали об этом, Владимир Владимирович, – должны иметь право на ошибку. Те, кто на сегодняшний день находится под гнетом долгов, выключены из легальной экономики. То есть мы не получим от них ни налогов, ни просто позитива к своей стране», – сказал Мишустин.
Как внесудебное банкротство работает сейчасПроцедура внесудебного банкротства действует с 1 сентября 2020 года. По оценке Максима Решетникова, ей воспользовались порядка 12 тыс. граждан с долгами в 4,2 млрд руб. Из этой суммы уже списано 2,8 млрд руб.
Реализация новых предложений Минэкономразвития может увеличить количество внесудебных банкротств, что несет определенные риски для кредиторов, многие из которых сейчас находятся в шатком материальном положении из-за кризиса. Одним из вариантов получить деньги для кредитора в этом случае может стать продажа долга до начала процедуры списания долгов через МФЦ.
Чтобы запустить процедуру внесудебного банкротства, гражданин должен обратиться с заявлением в МФЦ. В заявлении нужно указать всех кредиторов и полные суммы долгов, если кого-то из кредиторов должник «забудет» или приуменьшит размер задолженности, то этот кредитор может оспорить процедуру и инициировать судебное банкротство.
Списание долгов через МФЦ будет абсолютно бесплатным и займет шесть месяцев, но желающему обанкротиться без суда нужно соблюсти два условия:
- в отношении должника должны быть завершены все исполнительные производства в связи с отсутствием доходов, имущества;
- после возвращения исполнительного документа не возбуждались другие исполнительные производства, которые не окончены или не прекращены на момент проверки МФЦ.
Ряд долгов невозможно бесплатно списать через МФЦ. Речь идет о долгах:
- возникших в ходе внесудебного банкротства;
- по возмещению вреда жизни и здоровью, а также морального вреда;
- по выплате зарплаты;
- по алиментам;
- по привлечению к субсидиарной ответственности;
- по возмещению вреда имуществу.