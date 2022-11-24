Что хочет поменять во внесудебном банкротстве Минэк: новое для пенсионеров и увеличение порога долга

Так, Решетников считает необходимым распространить процедуру внесудебного банкротства на пенсионеров и других граждан, чьим единственным доходом являются выплаты от государства. Кроме этого, глава Минэкономразвития предложил рассмотреть возможность увеличения долга, который можно взыскать без суда, – с 500 тыс. до 1 млн руб.

Поправки в процедуру внесудебного банкротства граждан были озвучены Максимом Решетниковым на совещании Владимира Путина с членами правительства, которое состоялось 16 ноября.

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Что поменяют в первую очередь

Говоря о необходимости изменений процесса банкротства без суда,в первую очередь указал на необходимость распространения процедуры на пенсионеров. Сейчас эта категория граждан не может списать долги через МФЦ (многофункциональные центры), так как имеет постоянный доход в виде пенсии, часть которой может быть обращена во взыскание.

«У нас в феврале этого года вступила в силу законодательная норма – правило о защите прожиточного минимума (ПМ) от взыскания приставами. То есть у нас ПМ, один ПМ, приставы взыскать не смогут. Поэтому, если у пенсионера есть какая-то задолженность и небольшой ежемесячный доход, который наполовину выше прожиточного минимума, то по факту исполнительное производство и взыскание для такой категории должников может стать бессрочным, то есть надо платить, платить и платить», – рассказал о ситуации Решетников.

С такой же проблемой сталкиваются и другие категории граждан, имеющие постоянный доход в виде социальных выплат от государства, обратил внимание глава Минэкономразвития.

К таким категориям, например, относятся граждане с детьми и беременные женщины, у которых детские пособия или пособия по беременности являются единственным источником дохода.

«Поэтому нам кажется целесообразным снизить для этих категорий срок принудительного взыскания, после которого они могут подавать на внесудебное банкротство. Скажем, после одного года: если оно длится больше одного года, они уже имеют право перейти к процедуре внесудебного списания долга», – отметил

Также он предложил распространить процедуру внесудебного банкротства на других граждан, в отношении которых более семи лет осуществляется принудительное взыскание задолженности. Но списать долг без суда в этом случае получится только в пределах суммы, установленной порядком процедуры банкротства через МФЦ: сейчас она составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб.

Какие еще поправки предложили внести

Также Решетников предложил расширить диапазон долга, который можно будет списать через МФЦ. Сейчас максимальная сумма составляет 500 тыс. руб., минимальная – 50 тыс. руб. Глава Минэкономразвития считает необходимым изменить границы диапазона. соответственно.

«Тем самым мы диапазон увеличим, и дополнительно, соответственно, люди получат возможность к этой процедуре обратиться», – пояснил Максим Решетников.

Также он предложил предусмотреть возможность повторного использования банкротства без суда по истечении пяти лет. Сейчас повторно списать долги через МФЦ граждане могут только через 10 лет.

«Наверное, это слишком долгий срок, поэтому, учитывая текущие реалии, я думаю, пять лет – это вполне допустимо», – указал. Но это нововведение глава ведомства видит «немножко в будущем».

Он подчеркнул, что озвученные им предложение по изменению порядка внесудебного банкротства проработаны с Банком России и на площадке администрации президента. По слова Максима Решетникова, реализация озвученных инициатив будет хорошим шагом в развитии института внесудебного банкротства.

В какие сроки могут реализовать инициативу

озвученные предложения поддержал и призвал реализовать их в короткие сроки.

«Прошу Вас действительно уделить особое внимание людям старшего возраста, пенсионерам. Потому что банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов, поскольку у людей есть постоянный и стабильный доход, но потом эти люди превращаются в вечных должников, и банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, „кровь пьют“ из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить – это первое. Второе – безусловно, нужно уделить особое внимание семьям с детьми», – указал президент.

Также Владимир Путин поддержал предложение о расширении диапазона долга, с которым можно зайти во внесудебную процедуру, и предложение об ограничении предельного срока исполнительного производства до семи лет.

«Конечно, даже человек с судимостью, когда с него судимость снимается, имеет право в анкете писать „не судим“, а здесь всю жизнь людей гоняют с этими небольшими суммами. Все это приводит к негативным последствиям в экономике в целом, потому что создает дополнительные стимулы для роста „серого“ рынка труда, потому что люди предпочитают получать зарплату в конвертах, а не официально, но это ущемляет их права», – подчеркнул президент РФ.

В поддержку озвученных Максимом Решетниковым предложений также высказались глава Банка России Эльвира Набиуллина и премьер-министр Михаил Мишустин.

«Граждане действительно – Вы сказали об этом, Владимир Владимирович, – должны иметь право на ошибку. Те, кто на сегодняшний день находится под гнетом долгов, выключены из легальной экономики. То есть мы не получим от них ни налогов, ни просто позитива к своей стране», – сказал Мишустин.

Он обратил внимание, что судебная процедура банкротства, которая тоже позволяет списать долги, обходится в не менее чем 100 тыс. руб. (в эту сумму включены услуги юристов и арбитражных управляющих). То есть для того, чтобы гражданину доказать свою несостоятельность, ему нужно заплатить за это дополнительные средства. По мнению Михаила Мишустина, это слом логики банкротства.

«И плюс Максим Геннадьевич говорил о том, что есть часть граждан, которая не пользуется этим инструментом, поскольку это связано с неготовностью их признать публично свое банкротство. Это тоже такой моральный аспект у людей», – добавил премьер-министр.

Как внесудебное банкротство работает сейчас

Процедура внесудебного банкротства действует с 1 сентября 2020 года. По оценке, ей воспользовались порядка 12 тыс. граждан с долгами в 4,2 млрд руб. Из этой суммы уже списано 2,8 млрд руб.

Реализация новых предложений Минэкономразвития может увеличить количество внесудебных банкротств, что несет определенные риски для кредиторов, многие из которых сейчас находятся в шатком материальном положении из-за кризиса. Одним из вариантов получить деньги для кредитора в этом случае может стать продажа долга до начала процедуры списания долгов через МФЦ.

Чтобы запустить процедуру внесудебного банкротства, гражданин должен обратиться с заявлением в МФЦ. В заявлении нужно указать всех кредиторов и полные суммы долгов, если кого-то из кредиторов должник «забудет» или приуменьшит размер задолженности, то этот кредитор может оспорить процедуру и инициировать судебное банкротство.

Списание долгов через МФЦ будет абсолютно бесплатным и займет шесть месяцев, но желающему обанкротиться без суда нужно соблюсти два условия:

в отношении должника должны быть завершены все исполнительные производства в связи с отсутствием доходов, имущества;

после возвращения исполнительного документа не возбуждались другие исполнительные производства, которые не окончены или не прекращены на момент проверки МФЦ.

В течение шести месяцев, в течение которых будет идти внесудебное банкротство, не может брать новые кредиты и займы, выдавать поручительства и оформлять иные обеспечительные сделки. Повторно бесплатно списать долги через МФЦ сможет только через 10 лет после окончания первой процедуры.

Если в ходе процедуры внесудебного банкротства, он должен уведомить об этом МФЦ в течение пяти рабочих дней. После получения сообщения МФЦ прекращает процедуру внесудебного банкротства. Если вовремя не уведомить МФЦ об улучшении материального положения, то внесудебное банкротство может «превратиться» в судебное.

Ряд долгов невозможно бесплатно списать через МФЦ. Речь идет о долгах:

возникших в ходе внесудебного банкротства;

по возмещению вреда жизни и здоровью, а также морального вреда;

по выплате зарплаты;

по алиментам;

по привлечению к субсидиарной ответственности;

по возмещению вреда имуществу.

Также нельзя банкротиться без суда, если в отношении должника вступило в силу решение суда о привлечении к уголовной или административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве или фиктивное банкротство. И если доказано, что совершал мошеннические действия при возникновении обязательств.