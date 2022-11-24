Когда IT-компания после получения аккредитации сможет применять налоговые льготы + чек-лист о том, что даст аккредитация

Что случилось

Минфин выпустил письмо от 14.10.2022 № 03-03-07/99719 о применении налоговых льгот, если право на них получено не с начала года.

В этом году условия для применения налоговых льгот IT-компаний поменялись. Поправки внесены Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ.

Сами льготы не менялись:

тариф страховых взносов 7,6%;

ставка налога на прибыль 0%.

Условия такие: наличие аккредитации;

доля профильных доходов от 70%.

Перечень доходов, которые относят к профильным и задействуют в числителе формулы при расчете доли, прописан в п. 1.15 ст. 284 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ. Список этих доходов мы приводили здесь.

Кстати, есть еще один перечень доходов IT-компаний – для получения аккредитации. Не путайтесь.