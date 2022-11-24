Когда IT-компания после получения аккредитации сможет применять налоговые льготы + чек-лист о том, что даст аккредитация

Что случилось
Минфин выпустил письмо от 14.10.2022 № 03-03-07/99719 о применении налоговых льгот, если право на них получено не с начала года.
В этом году условия для применения налоговых льгот IT-компаний поменялись. Поправки внесены Федеральным законом от 14.07.2022 № 321-ФЗ.
Сами льготы не менялись:
- тариф страховых взносов 7,6%;
- ставка налога на прибыль 0%.
Условия такие:
- наличие аккредитации;
- доля профильных доходов от 70%.
Перечень доходов, которые относят к профильным и задействуют в числителе формулы при расчете доли, прописан в п. 1.15 ст. 284 НК РФ, п. 5 ст. 427 НК РФ. Список этих доходов мы приводили здесь.
Кстати, есть еще один перечень доходов IT-компаний – для получения аккредитации. Не путайтесь.
Перечень для льгот прописан в НК. Их должно быть 70%. А перечень для аккредитации – в приказе Минцифры от 08.10.2022 № 766. Их должно быть 30%.
Аккредитация не с начала года
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