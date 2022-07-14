Меняются условия для налоговых льгот IT-компаний

Что случилось

Поменяли условия для налоговых льгот IT-компаний. Ко второму чтению законопроекта № 77694-8 туда добавили поправки по айтишникам.

Сегодня Владимир Путин подписал закон от 14.07.2022 № 321-ФЗ.

Почти все изменения (выгодные для бизнеса) будут задним числом — с 1 января 2022 года.

Ставка 0% по налогу на прибыль в 2022 и 2023 годах и тариф 7,6% по страховым взносам остаются. Но условия их применения будут другие.

Рассказываем, что поменяется.