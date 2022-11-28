Социальные предприятия: как получить такой статус и господдержку

Статус социального предприятия

Социальными предприятиями являются субъекты малого или среднего бизнеса, которые ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствует решению социальных проблем граждан и общества (пп. 7, 8 ст. 3 закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ).

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся хозяйственные общества, товарищества, хозяйственные партнерства, производственные и потребительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, которые соответствуют условиям ч. 1.1 ст. 4 закона № 209-ФЗ.

Не может считаться социальным предпринимательством деятельность по производству и (или) реализации подакцизных товаров, а также по добыче и (или) реализации полезных ископаемых за исключением общераспространенных полезных ископаемых (ч. 4 ст. 24.1 закона № 209-ФЗ).

Отдельный реестр социальных предприятий отсутствует. Информация о том, что компания или ИП – социальное предприятие, отражается в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), который ведет ФНС (п. 11.1 ч. 3 ст. 4.1 закона № 209-ФЗ).

Что дает статус социального предприятия

Государство оказывает социальному предприятию поддержку, в частности (ч. 5 ст. 24.1 закона № 209-ФЗ):

финансовую , в том числе в виде предоставления субсидий, выделения грантов, которые предоставляют на запуск предприятия. Победитель может получить до 500 тыс. рублей, а в арктических зонах – до 1 млн рублей. Подробная информация размещается на региональных сайтах центра «Мой бизнес». Пример – центр «Мой бизнес» Тюменской области, в котором можно подать заявку на получение гранта прямо сейчас;

, в том числе в виде предоставления субсидий, выделения грантов, которые предоставляют на запуск предприятия. Победитель может получить до 500 тыс. рублей, а в арктических зонах – до 1 млн рублей. Подробная информация размещается на региональных сайтах центра «Мой бизнес». Пример – центр «Мой бизнес» Тюменской области, в котором можно подать заявку на получение гранта прямо сейчас; имущественную , в том числе путем предоставления в аренду государственного и муниципального имущества на льготных условиях;

, в том числе путем предоставления в аренду государственного и муниципального имущества на льготных условиях; информационную ;

; консультационную и методическую , в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг;

, в том числе по вопросам привлечения финансирования и участия в закупках товаров, работ, услуг; образовательную в виде организации профессионального обучения, образования, в том числе дополнительного, содействия в прохождении независимой оценки квалификации работников компании.

Кроме того, социальным предприятиям оказывается содействие в поиске деловых партнеров, в том числе путем проведения ярмарок, деловых конгрессов, выставок.

На региональном уровне устанавливают дополнительные меры поддержки, например, налоговые льготы. Так, в Нижегородской области для социальных предприятий – плательщиков УСН установлены пониженные ставки (ст. 2 Закона Нижегородской области от 30.12.2020 № 172-З) при объекте:

«Доходы» – 1% процент;

«Доходы минус расходы» – 5%.

Критерии социальных предприятий

Чтобы получать господдержку, компания или ИП должны относиться к одной или нескольким из следующих категорий.

1. Первая категория обеспечивает занятость определенных групп граждан (п. 1 ч. 1 ст. 24.1 закона № 209-ФЗ):

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

одиноких и (или) многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе детей с инвалидностью;

пенсионеров и граждан предпенсионного возраста;

выпускников детских домов в возрасте до 23 лет;

лиц, освобожденных из мест лишения свободы и имеющих неснятую или непогашенную судимость;

беженцев и вынужденных переселенцев;

малоимущих граждан;

лиц без определенного места жительства и занятий;

граждан, нуждающихся в социальном обслуживании.

Численность таких лиц среди работников организации (ИП) должна быть не менее 50%. Доля расходов на оплату их труда должна составлять не менее 25%.

2. Вторая категория обеспечивает реализацию товаров, работ, услуг, производимых отдельными группами социально уязвимых граждан (п. 2 ч. 1 ст. 24.1 закона № 209-ФЗ). Доля доходов от такой деятельности должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов. 50% всей полученной чистой прибыли должно пойти на ведение такой деятельности в текущем году.

3. Третья категория производит товары, работы или услуги, предназначенные для категорий граждан, указанных выше. Конкретные виды деятельности приведены в пункте 3 ч. 1 ст. 24.1 закона № 209-ФЗ. Подробнее о них мы расскажем ниже.

Доля доходов от этой деятельности должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов. 50% всей полученной чистой прибыли должно пойти на осуществление такой деятельности в текущем году.

4. Четвертая категория ведет деятельность, которая направлена на достижение общественно полезных целей и способствуют решению социальных проблем общества. Подробнее на видах такой деятельности мы остановимся ниже. Доля доходов от нее по итогам предыдущего года должна составлять не менее 50% в общем объеме доходов. 50% всей полученной чистой прибыли должно пойти на осуществление такой деятельности в текущем году.

Возможность получить статус социального предприятия с 15.11.2022 предоставлена ИП – инвалидам без наемных работников, а также ИП – инвалидам, трудоустроившим хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий граждан (закон «О внесении изменений...» от 04.11.2022 № 418-ФЗ).

Виды социальных предприятий

Социальные предприятия можно классифицировать на различных основаниях.

1. По форме ведения бизнеса:

юридические лица;

индивидуальные предприниматели;

2. По виду субъекта малого и среднего предпринимательства:

микропредприятия;

малые предприятия;

средние предприятия;

3. По критерию отнесения к социальным предприятиям:

обеспечивающие занятость отдельных категорий социально уязвимых граждан;

обеспечивающие реализацию товаров, работ, услуг, производимых такими гражданами;

производящие товары, работы или услуги, которые предназначены для таких граждан;

ведущие деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества.

Виды деятельности социальных предприятий

Социальные предприятия первой категории обеспечивают занятость определенных категорий социально уязвимых граждан. Для них не установлены конкретные виды деятельности, которые они должны вести.

Вторая категория предприятий обеспечивает реализацию товаров, работ, услуг, производимых указанными выше гражданами. Как конкретно они должны это делать, закон № 209-ФЗ также не конкретизирует.

Для третьей категории социальных предприятий установлен перечень видов деятельности. Это, в частности (п. 3 ч. 1 ст. 24.1 закона № 209-ФЗ):

• социально-бытовые услуги;

• медицинский уход, содействие в проведении оздоровительных мероприятий;

• социально-психологические услуги (профилактика отклонений в поведении, коррекция психологического состояния для адаптации в социальной среде);

• оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных проблем, связанных с трудовой адаптацией;

• реабилитация и социальная адаптация;

• производство и (или) реализация медтехники, протезов, программного обеспечения, а также технических средств, которые могут быть использованы исключительно для профилактики инвалидности или их реабилитации (абилитации);

• организация отдыха и оздоровления инвалидов и пенсионеров;

• дополнительное образование;

• создание условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной инфраструктур и пользования средствами транспорта, связи и информации.

Четвертая категория предприятий занимается:

оказанием психолого-педагогических услуг, которые направлены на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания детей и поддержку материнства и детства;

организацией отдыха и оздоровления детей;

дошкольным и общим образованием, а также дополнительным образованием детей;

оказанием психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации;

обучением работников и добровольцев (волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций;

культурно-просветительской деятельностью, в том числе деятельностью частных музеев, театров, библиотек, архивов, школ-студий, творческих мастерских, ботанических и зоологических садов, домов культуры и народного творчества;

развитием межнационального сотрудничества, сохранением и защитой самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ;

выпуском периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой, которые облагаются НДС по ставке 10 процентов (по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 23.01.2003 № 41).

Как получить статус социального предприятия

Для получения статуса социального предприятия компания или ИП должны представить в региональный департамент экономического развития и торговли (уполномоченный орган) определенный пакет документов (п. 2 порядка признания субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием, утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 29.11.2019 № 773).

Подать документы можно:

в уполномоченный орган;

через организации, поддерживающие малое или среднее предпринимательство;

другим способом, позволяющим передать их в электронном виде или на бумажном носителе и позволяющим определить дату их представления в уполномоченный орган.

Комплект документ подается в уполномоченный орган ежегодно в срок до 1 мая текущего календарного года по данным за предыдущий календарный год. Сведения о таких социальных предприятиях вносятся в единый реестр СМСП 10 июля текущего года.

В целях признания СМСП социальным предприятием по данным за предыдущий календарный год комплект документов можно подать со 2 мая по 31 декабря текущего календарного года. Сведения о таких социальных предприятиях вносятся в реестр СМСП 10-го числа второго месяца, следующего за месяцем принятия уполномоченным органом решения о признании компании или ИП социальным предприятием.

Подаваемый пакет документов зависит от того, какому критерию соответствует субъект малого или среднего бизнеса.

Компании и ИП, обеспечивающие занятость социально уязвимых граждан, направляют в уполномоченный орган:

заявление по форме согласно приложению № 1 к порядку № 773;

доверенность – при подачи документов представителем заявителя;

копию штатного расписания, действующего на момент подачи заявления;

копии трудовых договоров с сотрудниками, относящимися к категориям социально уязвимых граждан, чью занятость обеспечивает заявитель;

копии документов, подтверждающих отнесение сотрудников к указанным выше категориям. В случае непредставления таких документов уполномоченный орган вправе самостоятельно запросить соответствующие сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

копии согласий указанных выше сотрудников на обработку их персональных данных;

сведения о численности и заработной плате работников, в том числе по каждой категории граждан (приложение № 4 к порядку № 773);

отчет о социальном воздействии – по желанию (приложение № 2 к порядку № 773);

другие документы, установленные субъектом РФ.

Компании и ИП, обеспечивающие реализацию товаров, работ, услуг, производимых отдельными категориями граждан, представляют в уполномоченный орган:

заявление;

доверенность (при необходимости);

сведения о реализации товаров, работ, услуг, производимых гражданами, относящимися к категориям социально уязвимых (приложение № 5 к порядку № 773);

справку о доле доходов, полученных заявителем от реализации таких товаров, работ, услуг по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов (приложение № 6 к порядку № 773);

отчет о социальном воздействии – по желанию (приложение № 2 к порядку № 773).

Субъекты малого и среднего бизнеса, производящие товары, работы или услуги, которые предназначены для социально уязвимых граждан, должны направить:

заявление;

доверенность (при необходимости);

сведения об осуществляемой деятельности по производству товаров, работ, услуг, предназначенных для граждан социально уязвимых категорий (приложение № 7 к порядку № 773);

справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов (приложение № 6 к порядку № 773);

отчет о социальном воздействии – по желанию (приложение № 2 к порядку № 773).

Компании и ИП, которые ведут деятельность, направленную на достижение общественно полезных целей и способствующую решению социальных проблем общества, в уполномоченный орган направляют:

заявление;

доверенность (при необходимости);

сведения об осуществлении деятельности, направленной на достижение общественно полезных целей и способствующей решению социальных проблем (приложение № 8 к порядку № 773);

справку о доле доходов, полученных заявителем от осуществления деятельности по итогам предыдущего календарного года в общем объеме доходов (приложение № 6 к порядку № 773);

отчет о социальном воздействии – по желанию (приложение № 2 к порядку № 773);

другие документы, установленные субъектом.

Уполномоченный орган не позднее 30 рабочих дней со дня предоставления пакета документов принимает решение о признании субъекта малого или среднего предпринимательства социальным предприятием или об отказе в признании таковым и уведомляет заявителя о принятом решении.

Он может отказать в случае (п. 13 порядка № 773):

некомплектности поданных документов и (или) недостоверности сведений, содержащихся в них;

несоответствия заявителя условиям признания социальным предприятием, в том числе когда сведения о компании или ИП отсутствуют в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства;

нарушения сроков подачи документов.

При отказе субъекты малого и среднего бизнеса могут подать повторно комплект документов.