Как заполнить формы 3, 4 и 6 бухбаланса

Когда составляются формы 3, 4 и 6 бухгалтерского баланса?

Формы 3, 4 и 6 бухгалтерского баланса входят в состав годовой бухгалтерской отчетности и являются приложениями к его основным формам (балансу и отчету о финансовых результатах):

форма 3 — отчет об изменениях капитала;

— отчет об изменениях капитала; форма 4 — отчет о движении денежных средств;

— отчет о движении денежных средств; форма 6 — отчет о целевом использовании средств.

Бланки форм приложений, как и основных форм бухотчетности, утверждены приказом Минфина «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от 02.07.2010 № 66н (в ред. от 19.04.2019). Этот же документ содержит правило, устанавливающее, что при упрощенном варианте отчетности обязательными формами являются баланс, отчет о финрезультатах и отчет о целевом использовании средств, а пояснения к ним следует оформлять только в случае крайней необходимости (п. 6).

Важно! При составлении отчетности за 2022 год учитывайте, что последний раз формы бухотчетности менялись в 2019 году. Ключевые отличия: отчетность можно составлять только в тыс. руб., миллионы в качестве единицы измерения больше использовать нельзя. ОКВЭД заменен на ОКВЭД 2.

Поскольку отчет о целевом использовании средств (форма 6) предназначен для использования при наличии движения средств вполне определенного назначения, его применяют не всегда. Таким образом, формы 3, 4 и 6 могут не составляться лицами, отчитывающимися по упрощенной форме.

А вот в комплект отчетности, формируемой по полному ее варианту, формы 3 и 4 войдут. При этом форма 6 и иные пояснения будут оформляться при наличии такой необходимости.

Форма 3 бухгалтерского баланса

Форма 3 бухгалтерского баланса — это отчет об изменениях капитала. В нем содержатся сведения о собственном капитале организации, к которому относятся (п. 66 ПБУ по бухучету и бухотчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н):

уставный (складочный) капитал;

добавочный капитал;

резервный капитал;

нераспределенная прибыль;

прочие резервы.

Кроме того, в отчете отражается информация о собственных акциях, выкупленных у акционеров.

Форма трех состоит из трех разделов:

1. Движение капитала.

Это таблица, которая показывает изменение капитала организации за два года (отчетный и предыдущий). Из нее видно, как изменился капитал (увеличился он или уменьшился) и за счет чего произошли изменения.

Заполнить раздел несложно. Сначала нужно указать остатки на 31 декабря года, предшествующего предыдущему. Затем заполнить показатели за прошлый год и вывести остаток капитала на 31 декабря предыдущего года.

Далее нужно отразить движение и остаток капитала на конец отчетного года. Показатели отражаются в соответствующих графах и строках.

Например, если имело место увеличение добавочного капитала из-за проведенной переоценки имущества, сумма переоценки отражается в строке «Переоценка имущества» (графа «Добавочный капитал»).

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.

Название раздела говорит само за себя: он содержит сведения о корректировках величины капитала, вызванных изменением учетной политики или связанных с исправлением существенных ошибок прошлых лет, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности прошлого года.

Его целесообразно заполнять еще до раздела 1, так как его данные используются для определения показателей первого раздела.

3. Чистые активы.

Здесь содержатся сведения о чистых активах организации за три года (отчетный и два предыдущих). Порядок их расчета определен приказом Минфина от 28.08.2014 № 84н.

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Форма 4 бухгалтерского баланса

Форма 4 бухгалтерского баланса — это общепринятое название отчета о движении денежных средств. Он содержит информацию о движении денежных потоков организации за отчетный и предыдущий годы. Денежные потоки детализируются в разрезе текущих, инвестиционных и финансовых операций. По каждому виду деятельности показываются поступление и расходование денежных средств.

При этом к текущим операциям относятся операции, связанные с осуществлением обычных видов деятельности. Например, к поступлениям относятся выручка от продажи и арендные платежи, а к платежам — плата поставщикам и зарплата. Инвестиционными признаются операции, связанные с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов.

Как денежные потоки от финансовых операций классифицируются потоки от операций, связанных с привлечением финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации (кредиты, займы, вклады и т. п.).

Порядок заполнения отчета детально описан в ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» (утвержден приказом Минфина от 02.02.2011 № 11н).

Форма 6 бухгалтерского баланса

Шестая форма баланса — это отчет о целевом использовании средств, который составляют некоммерческие организации (НКО) и юрлица, получающие какое-либо целевое финансирование.

Для НКО этот отчет является, по существу, основным. В данном отчете они раскрывают информацию о целевом использовании средств, полученных для обеспечения уставной деятельности.

В нем показывается остаток средств целевого финансирования на начало отчетного года, поступление и расходование таких средств в течение отчетного периода и их остаток на конец года.

Форма 6, так же как и основные формы отчетности (баланс и отчет о финрезультатах), имеет два варианта оформления:

Последний могут составлять организации, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, при составлении отчетности по упрощенной форме.

Итоги

Формы 3, 4 и 6 – это приложения к 2 основным бухгалтерским отчетным документам: бухбалансу и отчету о финрезультатах. Формы 3 (отчет об изменениях капитала) и 4 (отчет о движении денежных средств) оформляются в обязательном порядке, если основные отчеты создаются в их полном варианте. Форма 6 (отчет о целевом использовании средств) составляется только при наличии у отчитывающегося лица средств целевого финансирования.

Так же как и 2 основные формы отчетности, форма 6 может быть оформлена по упрощенному варианту организацией, имеющей право на ведение упрощенного учета.