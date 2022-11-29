Ошибки и подводные камни при закрытии года: как их обойти бухгалтеру

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Какие основные риски и ошибки встречаются при закрытии года. Эти моменты часто упускают из виду даже главбухи, но видит налоговая. Разберем основные из них на понятных примерах, а также в конце статьи предоставим возможность разобраться в грамотном закрытии года.

Закрытие года, самый важный и напряженный момент в работе бухгалтера

Сейчас госорганы активно «закручивают гайки», проверки ужесточаются, требований становится все больше, а законодательные акты выходят один за другим. В такой ситуации важно разобраться во всех нюансах и обеспечить себе безопасность.

Приветствую, коллеги. Меня зовут Оксана Баркалова. Совместно с командой портала Реальный Бухгалтер и Клерк мы подготовили материал, который необходимо знать бухгалтеру для надежного закрытия года без рисков.

Я являюсь практикующим главным бухгалтером. А также:

Налоговым юристом.

Дипломированным специалистом Президентской программы повышения управленческих кадров РФ.

Внутренним аудитором 2 800+ часов аудиторских проверок.

Автором 6 книг, 200 статей, 6 000 часов консультаций.

Давайте разберем подробнее нюансы в закрытии года на примерах.

Как вы думаете если баланс сошелся, всегда ли это хорошо?

При использовании 1С чаще всего сойдется, если верно сделать техническую часть. Вопрос только в том, насколько он будет показывать реальное положение дел, а видимость не всегда может отражать то, что есть на самом деле. Начинаешь копать глубже, а там...

Главные нюансы при закрытии года.

Баланс сошелся, а в оборотке краснота

Не знаете, как аргументировать свои действия перед управляющими и контролирующими органами. Вам просто не хватает знаний.

Думаете, как обосновать налоговой расхождение между БУ и НУ

Сидели над документацией, в итоге отправляете всё как есть и думаете: «вот бы пронесло»... Нет информации, на которую можно опереться и перестать тревожиться.

Не понятно, как исправить ошибки прошлых периодов, поэтому приходится рисовать баланс

На всё просто не хватает времени и краснота с проблемами в учете копится, как снежный ком...

Не понимаете, о чем говорят цифры в бухгалтерской отчетности и как искать несоответствия

При проверке отчетов кажется, что вроде бы всё сходится: чисто и идеально, несколько раз. Но в итоге каким-то образом появляется куча ошибок.

Не понимаете, зачем нужны пояснительные записки и что в них отражать

Почему другие бухгалтеры считают их инструментом, который помогаете в работе? Кажется, что без них упускаются детали. Но нужны ли они в вашей ситуации и как их применить – непонятно.

Как итог – у вас недостоверный баланс, который не устраивает ни проверяющих, ни учредителей и не отражает реального положения финансов в компании. Все это может привести к большим последствиям. Штрафы от налоговой, ошибки прошлых периодов, накапливающиеся как снежный ком...

Ниже мы собрали лишь несколько неоднозначных ситуаций, которые могут привести ко всему вышеперечисленному.

Тест

Вы можете проверить себя и понять, насколько ваших знаний достаточно, чтобы справиться с той или иной внештатной ситуацией.

Попробуйте пройти небольшой тест:

1. В организации основной вид деятельности по ОКВЭД 46 «Торговля оптовая», применяет общий режим налогообложения. Дополнительно сдаёт в аренду принадлежащие ей на праве собственности пустующие складское помещение.

Как необходимо отражать в учете поступающие доходы?

А) Все поступления отражать на счете 90, с разбивкой по субсчетам.

Б) Поступления по основному виду деятельности на 90 счетах, от аренды на 91.

В) Сама организация принимает решение как отражать, закрепляя данный факт в учетной политике.

Г) Нет правильного ответа.

2. В каких случаях организация обязана проводить инициативный аудит?

А) Если выручка за предыдущий год превысила 800 млн. руб. или сумма активов более 400 млн. руб.

Б) При смене главного бухгалтера.

В) Нет таких случаев. Организация сама принимает решение о проведении инициативного аудита.

3. В состав годовой бухгалтерской отчетности для МСП обязательно включаются:

А) бухгалтерский баланс;

Б) декларация по налогу на прибыль;

В) отчет о затратах на производство;

Г) отчет о продукции;

Д) отчет о финансовых результатах.

4. Организация приобрела дорогостоящий автомобиль, который планирует продать. На каком счете следует отразить приобретенный автомобиль с учетом новых ФСБУ:

А) на счете 01 «Основные средства»;

Б) на счете 10 «Материалы»;

В) на счете 41 «Товары».

5. Какая сумма будет отражена в строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса:

А) счет 01 НУ = 2 887 097,66;

Б) счет 01 БУ = 3 562 414,10;

В) счет 01= 3 562 414,10 минус счёт 02 = 75 671,41.

Надеюсь, у вас у вас получилось проверить себя.

Если ответить на вопросы было трудно или вы не уверены в том, что смогли найти верные ответы – каждый случай подробно разберем на бесплатном онлайн-семинаре «Ошибки и подводные камни при закрытии года».

Расскажем обо всех моментах, которые не видят даже главбухи, но замечает налоговая.

Чтобы присоединить к семинару, нужно пройти простую регистрацию. Присоединиться к семинару.

Основные ошибки

Чтобы точно ориентироваться в таких ситуациях, нужно понимать основные ошибки при закрытии года, которые допускают даже главбухи и замечает налоговая.Сейчас расскажу, какие они бывают.

1. Несоответствие показателей баланса

Зачастую при сравнении данных баланса по состоянию на 1-е число отчетного года с показателями прошлогоднего баланса на 31-е декабря предшествующего года, оказывается, что эти показатели не равны.

2. Некорректное раскрытие задолженности

Часто организация имеет перед каким-либо контрагентом как дебиторскую, так и кредиторскую задолженность на основании нескольких заключенных договоров.

В таких случаях бухгалтер ошибочно проводит «зачет» данных сумм и представляет в отчетности полученный результат в качестве дебиторской или кредиторской задолженности.

3. Неверное отражение краткосрочных и долгосрочных показателей

Многие организации выдают процентные займы другим юридическим или физическим лицам либо наоборот сами привлекают заемные средства. Как правило, договоры займа заключаются на несколько лет, а также нередки случаи, когда договор, заключенный на календарный год, неоднократно продлевается путем заключения дополнительных соглашений.

4. Неверное отражение учетных данных по статьям баланса

Беспроцентные займы нередко ошибочно квалифицируются в качестве финансовых вложений и, соответственно, отражаются в определенной строке бухгалтерского баланса.

Необходимо учитывать, что одним из основных критериев финансовых вложений является способность актива приносить доход в будущем.

5. Наличие задолженности с истекшим сроком исковой давности

Списание дебиторской и кредиторской задолженности, срок исковой давности по которой истек, является обязанностью организации.

Перед составлением годовой отчетности каждая компания проводит инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой должна быть выявлена указанная задолженность в случае ее наличия.

Разбираемся со всеми этими ошибками и делимся своим опытом на бесплатном онлайн-семинаре «Ошибки и подводные камни при закрытии года». Собрали необходимую «аптечку» для каждого бухгалтера, которой вы сможете воспользоваться в нужный момент. Успейте занять место, тема очень актуальная! Присоединиться к семинару.

Подведем итог

Действительно ли так сложно закрыть год без валерьянки и рисков?

Это возможно, если есть навык поиска ошибок и правильный алгоритм по закрытию года.

Мы с командой понимаем, насколько неуверенно в новой ситуации чувствуют себя бухгалтеры. Именно поэтому мы решили собрать весь свой опыт, кейсы учеников и самые необходимые материалы, которыми поделимся во время бесплатного онлайн-семинара «Ошибки и подводные камни при закрытии года».

Предоставим вам ту самую опору и поддержку. Благодаря информации, которую вы освоите на семинаре, вы сможете разобраться в закрытии года уже сейчас.

Какие результаты вас ждут?

Узнаете как закрыть год без красноты и стресса.

Научитесь читать бухгалтерскую отчетность, видеть ошибки и спорные моменты.

Поймете, по каким показателям ФНС видит, что у вас в учете есть ошибки.

Что будет на семинаре?

За один день мы раскроем все темы, которые волновали вас годами. Поделимся своим опытом, рекомендациями и предоставим готовые решения.

Какие ошибки чаще всего допускают при формировании бухгалтерской отчётности? О чем говорят цифры в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах? Как закрыть год без ошибок и красноты в оборотке? По каким показателям ФНС видит, что у вас в учете есть ошибки? Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности и как корректно исправить погрешности прошлых периодов? Все, что нужно знать бухгалтеру, чтобы успешно закрыть год.

Конец года не за горами. Чтобы не искать эту информацию в попыхах, обретите уверенность в своих действиях уже сейчас!

Присоединиться к семинару.