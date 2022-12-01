Право

Какие законы вступают в силу в декабре

Право детей, находящихся под опекой в одной семье, на зачисление в одни и те же школу или детский сад, важные изменения в законе о деятельности иноагентов, обязанность госорганов вести странички в соцсетях и другие нововведения декабря – в нашем материале.

Версия для печати
Какие законы вступают в силу в декабре
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

1 декабря

Открытость госорганов

Госорганы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации будут обязаны вести свои страницы в социальных сетях (во «ВКонтакте» и/или в «Одноклассниках»).

Закон позволит получать достоверную информацию о деятельности этих учреждений из первых рук.

Встать на налоговый учет можно будет онлайн

Граждане смогут встать на учет в налоговом органе через «Госуслуги». Для этого понадобится электронная подпись.

Изменения дают возможность подать заявление и получить свидетельство без посещения налоговой инспекции.

Новый закон об иноагентах

Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него.

Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков.

«Тот, кто поет с чужого голоса, получает за это деньги, должен понимать: иностранный агент – это самое демократичное, что в этих случаях принимают другие страны. Везде уголовные сроки, лишение свободы и многое другое, если думают о том, как будут их дети и внуки жить в своей стране. Если эти решения не принять, понятно: государства не будет», – отмечал ранее Председатель ГД Вячеслав Володин.

Единая система градостроения

В РФ будет функционировать единая государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности. Из нее органы государственной власти и местного самоуправления, физические и юридические лица смогут получить актуальные сведения.

Паспорт вместо полиса ОМС

При обращении за медицинской помощью можно будет предъявить по своему выбору полис ОМС или документ, удостоверяющий личность.

Требования к операторам связи

Операторы связи должны будут ежегодно направлять в Роскомнадзор отчет о своей деятельности. В нем нужно указать информацию об используемых средствах связи, а также об оказанных услугах.

Непредставление отчета или внесение в него недостоверных сведений, а также неоказание услуг связи более шести месяцев станут основаниями для аннулирования лицензии.

Больше госуслуг в электронной форме (постановление)

Расширяется перечень государственных услуг, которые можно будет получить через портал «Госуслуги».

В их числе ряд пособий на детей, техосмотр самоходных машин, регистрация прав на недвижимость, прием деклараций по НДФЛ, предоставление выписки из государственного лесного реестра, получение лицензий и разрешений.

Уплата налогов

Физлица должны заплатить налоги за 2021 год не позднее 1 декабря 2022 года. Речь идет об имущественных налогах, а именно о транспортном, земельном, налоге на имущество физических лиц и НДФЛ (в отношении доходов, по которым он не был удержан).

2 декабря

Практическая подготовка обучающихся

У учреждений среднего профессионального образования появится возможность создавать учебно-производственные комплексы. В них обучающиеся смогут не только проходить практику, но и получить первое место работы.

Кроме того, уточняется, что образовательные организации вправе оказывать содействие в трудоустройстве обучающихся и выпускников.

Дети, живущие вместе в семье опекунов, смогут ходить в одну школу

Появится преимущественное право на зачисление приемных детей в те же школу или детский сад, в которых уже учатся дети из их семьи.

Раньше такая норма существовала только для родных братьев и сестер.

«Дети, находящиеся под опекой в одной семье, получат право на зачисление в одну и ту же школу или детский сад, – пояснил Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. – В настоящее время такое право есть только у братьев и сестер. А в семьях приемных родителей и опекунов чаще всего живут дети, которые не состоят друг с другом в кровном родстве. В случае принятия закона администрация будет не вправе отказаться зачислить ребенка в школу или детский сад, если в них уже ходит кто‑то из его семьи. Приемным родителям не придется рано утром развозить детей в разные места».

17 декабря

Изменения в исполнительном производстве

ФССП сможет в автоматическом режиме запрашивать сведения у налоговых и иных органов и организаций, чтобы установить имущественное положение должника.

Закон поможет своевременно выполнять решения суда или судебные акты, касающиеся исполнительного производства.

26 декабря

Поддержка малого бизнеса

Если нарушения организаций малого и среднего бизнеса при получении помощи от государства были незначительными, то снова рассчитывать на господдержку предприятия смогут через год, а не через три, как это было раньше.

Пример такого нарушения – технические ошибки в отчетности. Но если речь идет о нецелевом использовании бюджетных средств или намеренных искажениях данных, срок ограничений в три года сохраняется.

Бесплатная юридическая помощь

Расширяются полномочия Минюста по мониторингу бесплатной юридической помощи. Государственные и негосударственные участники этой системы будут обязаны отчитываться о своей деятельности. Изменения направлены на повышение ее качества.

Учет научных исследований

Единая государственная информационная система учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения станет основной для исследований с бюджетным финансированием.

Используя систему, будет легче оценить эффективность расходования бюджетных средств и результаты разработок, отобрать лучшие из них для практического внедрения и избежать дублирования исследований.

31 декабря

Компенсации туристам (постановление)

Если поездка, которая была оформлена до 31 марта 2020 года, так и не состоялась, до 31 декабря 2022 года турфирмы должны предложить аналогичный тур или вернуть деньги.

Это касается туров в те страны, которые ограничили авиасообщение с Россией или ввели запрет на въезд туристов. В остальных случаях туроператоры должны были выполнить свои обязательства до конца 2021 года.

Бюджетный учет

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами

Казначейство и Минфин требуют дополнительно предъявить октябрьские отчеты о консолидируемых счетах по форме 0503125, а также сообщить об изменении остатков валютного баланса по форме 0503173. Срок сдачи документов устанавливает вышестоящий орган, для которого последним днем является 15 декабря 2022 года.

Октябрьскую БФО необходимо дополнить двумя отчетами
НДС

НДС: хитрые вычеты

Налоговые инспекторы сегодня располагают отличными возможностями по разоблачению компаний, которые применяют схемы для получения незаконных вычетов по НДС. Вот как это делается.

НДС: хитрые вычеты

Повышение квалификации

ЕНП (единый налоговый платеж)

❓ В уведомлении по ЕНП бухгалтеры не нашли коды для октября, ноября и декабря

Скоро утвердят новый бланк уведомления по единому налоговому платежу. Его надо будет направлять в 2023 году. Там надо указывать код отчетного периода, в том числе номер месяца внутри квартала, полугодия, 9 месяцев.

Мероприятия

Разместить
Бухгалтеры

Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)

Мы не замечаем этих людей, но без них никуда. Говорят, это третья по распространенности профессия в России — больше только водителей и продавцов в магазинах, и речь пойдет о бухгалтерах.

Будни бухгалтера: атака роботов (гость Марина Снеговская, издатель Клерк.ру)
Валютный контроль

Право требования по договору займа с иностранной компанией можно переуступить

Если российская компания выдала заем иностранной фирме, право требования этого долга можно уступить третьему лицу. Но оплату надо получать деньгами. Взаимозачет здесь не пройдет из-за валютных правил.

Ведение бизнеса

Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения

Для того чтобы заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, необходима лицензия. Наличие у организации такого разрешающего документа говорит о том, что в отношении нее действует масштабная обязанность по раскрытию информации о лицензии в реестре Федресурс.

Федресурс и лицензия по пожарной безопасности зданий и сооружений: сроки и порядок исполнения
Читать еще