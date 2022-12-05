Что влияет на кошельки россиян с 1 декабря

Повышение тарифов на услуги ЖКХ

Вы уже наверняка слышали про это, но на всякий случай напоминаю. С 1 декабря по всей России тарифы на ЖКУ повышаются. Максимальный размер увеличения – 9%. Но значения в каждом регионе свои.

Это перенесенная индексация – должна была быть с 1 июля 2023, сдвинули вперед на 1 декабря 2022. Обещают, что теперь следующая индексация будет только с 1 июля 2024.

Встать на налоговый учет можно онлайн

С 1 декабря этой опцией можно воспользоваться через Госуслуги. Можно встать на налоговый учет и получить ИНН.

Если вы хотите стать самозанятым, то есть платить налог на профессиональный доход (НПД), то тут уже давно – регистрация онлайн через приложение «Мой налог».

Необязательно предъявлять физический полис ОМС

Обслуживать в поликлиниках и других государственных медучреждениях будут по штрих-коду, который присваивается каждому полису. Более того, гражданам необязательно нужно иметь какую-то электронную версию полиса в телефоне. Врач или другой сотрудник медорганизации сам найдет полис в системе, нужно только предъявить паспорт.

Как это связано с личными финансами? Допустим, человек спонтанно решил пойти к врачу, а полиса ОМС при себе нет. Или же он утерян, надо восстанавливать, а это время. Теперь можно пойти к врачу просто с паспортом и не тратить деньги на поход к платному доктору.

Хамамы, солярии и мини-сауны можно делать в квартирах

Желающие смогут устанавливать все это в квартирах в многоэтажных домах. Если человек часто пользуется услугами по посещению саун и соляриев, то дешевле организовать все это дома, чем каждый раз платить за визит.

Обратила внимание на эту новость еще и потому, что с каждым годом у нас все больше и больше что-то запрещают, а тут вот разрешили.