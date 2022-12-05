Утилизация компьютеров-2022: как списать технику и не нарушить закон

Вопрос

Банк планирует утилизировать старые компьютеры, ноутбуки и мониторы. Перечисленное оборудование на балансе не числится, т.к. первоначальная стоимость была менее 100 000,00, и отражено в расходах в момент приобретения.

Какие документы на выбывающее оборудование должна предоставить в банк утилизирующая компания?

Мнение консультантов

На основании статьи 5 закона № 402-ФЗ объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являются:

факты хозяйственной жизни;

активы;

обязательства;

источники финансирования его деятельности;

доходы;

расходы;

иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами.

Статьей 8 закона № 402-ФЗ установлено:

совокупность способов ведения экономическим субъектом бухгалтерского учета составляет его учетную политику (пункт 1);

экономический субъект самостоятельно формирует свою учетную политику, руководствуясь законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и отраслевыми стандартами (пункт 2);

при формировании учетной политики в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета выбирается способ ведения бухгалтерского учета из способов, допускаемых федеральными стандартами (пункт 3).

В соответствии с пунктом 1 статьи 9 закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

наименование документа;

дата составления документа;

наименование экономического субъекта, составившего документ;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;

наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц (пункт 2 статьи 9 закона № 402-ФЗ).

Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета (пункт 4 статьи 9 закона № 402-ФЗ). Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (пункт 5 статьи 9 закона № 402-ФЗ).

Как следует из текста вопроса учетными политиками банка по бухгалтерскому учету и по налоговому учету предусмотрено, что затраты на приобретение имущества стоимостью менее 100 000 руб. признаются в расходах в момент приобретения как в бухгалтерском, так и в налоговом учете.

Требования к формированию в бухгалтерском учете информации о запасах организаций регулируются ФСБУ 5/2019, согласно пункту 3 которого запасами для целей бухгалтерского учета считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации либо используемые в течение периода не более 12 месяцев.

Запасами, в частности, являются:

сырье, материалы, топливо, запасные части, комплектующие изделия, покупные полуфабрикаты, предназначенные для использования при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг (подпункт «а»); инструменты, инвентарь, специальная одежда, специальная оснастка (специальные приспособления, специальные инструменты, специальное оборудование), тара и другие аналогичные объекты, используемые при производстве продукции, продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг, за исключением случаев, когда указанные объекты считаются для целей бухгалтерского учета основными средствами (подпункт «б»).

Запасы признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих условий (пункт 5 ФСБУ 5/2019):

затраты, понесенные в связи с приобретением или созданием запасов, обеспечат получение в будущем экономических выгод организацией (достижение некоммерческой организацией целей, ради которых она создана);

определена сумма затрат, понесенных в связи с приобретением или созданием запасов, или приравненная к ней величина.

Согласно абзацу 3 пункта 2 ФСБУ 5/2019 организация может принять решение не применять настоящий Стандарт в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. При этом затраты, которые в соответствии с настоящим Стандартом должны были бы включаться в стоимость запасов, признаются расходами периода, в котором были понесены.

Указанное решение раскрывается в бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Указанный способ бухгалтерского учета представляет собой упрощенный способ учета запасов (информационное сообщение Минфина России от 10.04.2020г. № ИС-учет-27).

Аналогичные нормы содержит Положение № 448-П, в соответствии с пунктом 6.1 которого в бухгалтерском учете кредитных организаций в качестве запасов признаются активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности кредитной организации либо при сооружении (строительстве), создании (изготовлении), восстановлении объектов основных средств, сооружении (строительстве), восстановлении объектов недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности.

В свою очередь, пунктом 6.1.1 Положения № 448-П также предусмотрена возможность закрепления в учетной политике кредитной организации упрощенного способа бухгалтерского учета (в составе запасов не признаются активы в виде запасных частей, материалов, инвентаря, принадлежностей, изданий, которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности кредитной организации).

В этом случае затраты на приобретение указанных активов должны признаваться в составе расходов в том отчетном периоде, в котором они были понесены.

В нашем понимании, предусмотренный ФСБУ 5/2019 и Положением № 448-П упрощенный способ бухгалтерского учета запасов фактически закрепляет право кредитной организации установить в учетной политике упрощение порядка бухгалтерского учета запасов (с точки зрения принципа рациональности), которые будут потребляться при выполнении работ, оказании услуг в ходе обычной деятельности кредитной организации, однако не изменяет экономической природы имущества в форме запасов.

В соответствии с пунктом 32 ФСБУ 5/2019 организация, применяющая упрощенный учет, вправе оценивать запасы на отчетную дату по фактической себестоимости.

Запасы списываются (пункт 41 ФСБУ 5/2019):

одновременно с признанием выручки от их продажи;

при выбытии в случаях, отличных от продажи;

при возникновении обстоятельств, в связи с которыми организация не ожидает поступление экономических выгод в будущем от потребления (продажи, использования) запасов (некоммерческая организация не может использовать запасы в целях своей деятельности).

Операции, приводящие к изменению вида запасов (отпуск запасов в производство, выпуск продукции, отгрузка готовой продукции, товаров покупателю до признания выручки), не являются основанием прекращения признания запасов активами (пункт 42 ФСБУ 5/2019).

Пунктом 6.21 Положения № 448-П определено, что выбытие запасов происходит в результате:

продажи;

прекращения использования вследствие морального или физического износа объектов многократного использования;

ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации;

передачи в виде вклада в уставный капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения;

внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности;

выявления недостачи или порчи запасов при их инвентаризации; иных случаев.

При выбытии запасов осуществляются бухгалтерские записи в соответствии с пунктами 2.52 и 2.53 настоящего Положения, при этом по кредиту балансового счета по учету выбытия (реализации) имущества отражается также выручка от реализации запасов, определенная договором купли-продажи, в корреспонденции со счетами по учету расчетов с поставщиками, подрядчиками и покупателями или со счетами по учету денежных средств (пункт 6.22 Положения № 448-П).

Таким образом, если учетной политикой Банка предусмотрен упрощенный способ бухгалтерского учета запасов (в соответствии с ФСБУ 5/2019 и Положением № 448-П), то:

стоимость затрат на приобретение запасов признается расходами в периоде их понесения;

до момента выбытия, определенного пунктом 6.21 Положения № 448-П, запасы учитываются как актив (имущество) Банка внесистемно;

оценка осуществляется по фактической себестоимости (по стоимости приобретения актива);

факт выбытия актива (имущества) отражается в бухгалтерском учете на основании первичного документа;

бухгалтерский учет выбытия осуществляется с использованием счета 61209 «Выбытие (реализация) имущества».

Приказом Минприроды № 399 с 01.03.2022 утверждены Требования при обращении с группами однородных отходов I – V классов опасности (далее по тексту – Требования), в соответствии с которыми:

к группе однородных отходов «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства» (далее – отходы электронного оборудования) относятся виды отходов, включенные в подтип видов отходов с кодом 4 81 000 00 00 0 «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства» ФККО (пункт 53);

отходы электронного оборудования подлежат сбору, накоплению, хранению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, условия и способы которых должны обеспечивать безопасность окружающей среды и здоровья человека (пункт 54);

индивидуальные предприниматели и юридические лица, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы электронного оборудования, не имеющие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV классов опасности, обязаны передать эти отходы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на законных основаниях деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и хранению видов отходов, отнесенных к группе однородных отходов «Отходы электронного оборудования», в течение 11 месяцев со дня образования отходов электронного оборудования (пункт 56);

утилизация отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с документацией, регламентирующей утилизацию отходов электронного оборудования, соблюдение которой должно обеспечить безопасность окружающей среды и здоровья человека, с соблюдением норм законодательства Российской Федерации (пункт 65);

выбор технологии утилизации отходов электронного оборудования осуществляется с соблюдением норм законодательства Российской Федерации и в соответствии с ИТС 15-2016, а также с соблюдением технологии утилизации и обезвреживания отходов в соответствии с пунктом 25 Порядка № 792 (пункт 66).

Таким образом, для утилизации запасов в виде компьютерной техники, бухгалтерский учет которых ведется в упрощенном порядке (внесистемно):

1. Должно быть принято решение (составлен акт), в котором указываются причины невозможности дальнейшего использования запасов и необходимости их утилизации.

2. Заключен договор со специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию, об оказании услуг по осмотру компьютерной техники, подлежащей утилизации, ее разбору на составные части, определению класса отходов ее составляющих, транспортировке и утилизации.

3. Должен быть составлен акт приема – передачи компьютерной техники на утилизацию, в котором указывается перечень передаваемого оборудования и учетные данные по содержанию в нем драгоценных металлов с указанием их количества.

4. В результате оказания услуг в Банк должен быть представлен акт об оказании услуг по утилизации, а также акт об извлеченных драгоценных металлах и их стоимости.

Полагаем, что в акт об оказании услуги по утилизации целесообразно включить информацию обо всех комплектующих компьютерной техники, подлежащих утилизации, с указанием класса отходов, а также использованной в отношении них технологии утилизации.

5. Счет – фактура на выполнение услуг по утилизации (в случае, если специализированная организация является плательщиком НДС).