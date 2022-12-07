Как изменятся правила регистрации и снятия с учета в фонде соцстрахования в 2023 году

Кроме того, для пользователей АУСН утвердили отдельные нюансы.
Минтруд предложил на рассмотрение законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года изменятся правила постановки на учет и снятия с него страхователей. Изменения касаются организаций, открывающих счет на сотрудников для начисления страховых сумм. Обновление закона обусловлено объединением ПФР и ФСС.
Порядок взаимодействия страхователей с социальным фондом
Напомним, 1 января 2023 года прекращает свою деятельность Пенсионный и Страховой фонд, потому что инстанции объединятся. В итоге получится Социальный фонд России, который возьмет на себя полномочия обоих ведомств. Потому организациям придется отчитываться и уплачивать взносы туда.
Из-за этого Минтруда предложил поменять нормы регистрации и снятия с учета страхователей-юрлиц. На текущий момент законопроект не принят.
Помимо самого содержания, ведомство первоначально изменило название и направленность документа. Теперь порядок будет действовать не только в отношении всех лиц, которые подходят под статус страхователей, но и относительно граждан, вступивших в правоотношения на основании постановки на учет по ОСС и ВНиМ.
Согласно п. 8.8. и 9 неопубликованного проекта, Соцфонд сможет регистрировать или прекращать взаимодействие с предприятием без запроса последнего. Достаточно сведений, полученных от налогового ведомства. Но распространяется это только на плательщиков взносов на ОСС, ОПС и ВНиМ. Если же компания страхует граждан от профессиональных заболеваний, то заявление придется написать.
А филиалы будут зарегистрированы только при соответствии требованиям, указанным в п. 2 новых правил:
- у обособки есть отдельный банковский счет;
- филиал самостоятельно начисляет зарплату и иные доходы штату.
Для регистрации обособок используют уведомление такой формы.
Что касается ИП и физлиц, незарегистрированных в качестве предпринимателей, то они имеют аналогичные полномочия без соблюдения вышеуказанных условий.
В соответствии с п. 6 действующих правил постановки и снятия с учета все страхователи направляют запрос в ФСС. При этом Пенсионный фонд зарегистрирует филиал при подаче заявления, если последний выполняет условия п.1 ст. 11 ФЗ № 167.
Другие изменения в законе № 202
Новый проект предусматривает ряд других корректировок. В частности, они распространяются на индивидуальных предпринимателей и физлиц. Причем главное условие ─ они должны начислять доход другим гражданам.
Изменения в нормах граждан, выплачивающих прибыль другим лицам, утверждены в главе IV и V проекта. Согласно пункту 13, страхователя зарегистрируют в течение трех дней после подачи заявки. Нормы распространяются на участников любого статуса, которые оформляют пенсионное, социальное страхование, а также по ВНиМ и от профболезней. Датой снятия с учета будет число и месяц, когда взаимоотношения фонда с лицом прекратились официально.
Кроме этого, в разделе VI проекта изменений предлагают новую форму уведомлений о регистрации, снятии с учета как физлиц, организаций, так и обособленных подразделений. Что касается получения сведений о компании от ФНС, то власти добавили информационный листок для АУСНщиков.
В нем налоговики укажут:
- единую ставку для страховых взносов, по которой предприниматель исчисляет сумму;
- сообщат о наличии или отсутствии задолженности по взносам, рассчитанным как 1/12 фиксированного размера;
- уведомят об отсутствии обязанности по сдаче соответствующих отчетов.
Напомним, крайняя дата уплаты страховых взносов для компаний на АУСН ─ 15 число месяца, который идет за отчетным. Однако за декабрь сумму на пенсионное, медицинское и по ВНиМ нужно уплатить до 30 января 2023 года.
Так как все нововведения запланированы на 1 января 2023 года, проект скоро утвердят и опубликуют. Поэтому изменения необходимо отслеживать во избежание штрафов.