Ведение бизнеса

Как изменятся правила регистрации и снятия с учета в фонде соцстрахования в 2023 году

Минтруд обновил правила постановки и снятия с учета юридических лиц. Организации смогут зарегистрироваться в будущем СФР без подачи личного обращения на основании данных от ФНС. А филиалы поставят на учет, если они начисляют физлицам зарплату и другие доходы.

Версия для печати
Как изменятся правила регистрации и снятия с учета в фонде соцстрахования в 2023 году
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кроме того, для пользователей АУСН утвердили отдельные нюансы.

Минтруд предложил на рассмотрение законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года изменятся правила постановки на учет и снятия с него страхователей. Изменения касаются организаций, открывающих счет на сотрудников для начисления страховых сумм. Обновление закона обусловлено объединением ПФР и ФСС.

Порядок взаимодействия страхователей с социальным фондом

Напомним, 1 января 2023 года прекращает свою деятельность Пенсионный и Страховой фонд, потому что инстанции объединятся. В итоге получится Социальный фонд России, который возьмет на себя полномочия обоих ведомств. Потому организациям придется отчитываться и уплачивать взносы туда.

Из-за этого Минтруда предложил поменять нормы регистрации и снятия с учета страхователей-юрлиц. На текущий момент законопроект не принят.

Помимо самого содержания, ведомство первоначально изменило название и направленность документа. Теперь порядок будет действовать не только в отношении всех лиц, которые подходят под статус страхователей, но и относительно граждан, вступивших в правоотношения на основании постановки на учет по ОСС и ВНиМ.

Согласно п. 8.8. и 9 неопубликованного проекта, Соцфонд сможет регистрировать или прекращать взаимодействие с предприятием без запроса последнего. Достаточно сведений, полученных от налогового ведомства. Но распространяется это только на плательщиков взносов на ОСС, ОПС и ВНиМ. Если же компания страхует граждан от профессиональных заболеваний, то заявление придется написать.

А филиалы будут зарегистрированы только при соответствии требованиям, указанным в п. 2 новых правил:

  • у обособки есть отдельный банковский счет;
  • филиал самостоятельно начисляет зарплату и иные доходы штату.

Для регистрации обособок используют уведомление такой формы.

Уведомление о регистрации филиала в ФССП

Что касается ИП и физлиц, незарегистрированных в качестве предпринимателей, то они имеют аналогичные полномочия без соблюдения вышеуказанных условий.

В соответствии с п. 6 действующих правил постановки и снятия с учета все страхователи направляют запрос в ФСС. При этом Пенсионный фонд зарегистрирует филиал при подаче заявления, если последний выполняет условия п.1 ст. 11 ФЗ № 167.

Другие изменения в законе № 202

Новый проект предусматривает ряд других корректировок. В частности, они распространяются на индивидуальных предпринимателей и физлиц. Причем главное условие ─ они должны начислять доход другим гражданам.

Изменения в нормах граждан, выплачивающих прибыль другим лицам, утверждены в главе IV и V проекта. Согласно пункту 13, страхователя зарегистрируют в течение трех дней после подачи заявки. Нормы распространяются на участников любого статуса, которые оформляют пенсионное, социальное страхование, а также по ВНиМ и от профболезней. Датой снятия с учета будет число и месяц, когда взаимоотношения фонда с лицом прекратились официально.

Кроме этого, в разделе VI проекта изменений предлагают новую форму уведомлений о регистрации, снятии с учета как физлиц, организаций, так и обособленных подразделений. Что касается получения сведений о компании от ФНС, то власти добавили информационный листок для АУСНщиков.

Информационный листок

В нем налоговики укажут:

  • единую ставку для страховых взносов, по которой предприниматель исчисляет сумму;
  • сообщат о наличии или отсутствии задолженности по взносам, рассчитанным как 1/12 фиксированного размера;
  • уведомят об отсутствии обязанности по сдаче соответствующих отчетов.

Напомним, крайняя дата уплаты страховых взносов для компаний на АУСН ─ 15 число месяца, который идет за отчетным. Однако за декабрь сумму на пенсионное, медицинское и по ВНиМ нужно уплатить до 30 января 2023 года.

Так как все нововведения запланированы на 1 января 2023 года, проект скоро утвердят и опубликуют. Поэтому изменения необходимо отслеживать во избежание штрафов.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Вебинары для бухгалтеров

🎄🎄🎄 Не дадим 2023 году стать страшнее 2022!

Казалось, переплюнуть «успехи» этого года уже не удастся. Но чиновникам все под силу. 23 тоже грозится побить антирекорды. По крайней мере, так думаешь, когда понимаешь, с чего начнется для бухгалтеров будущий год.

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Формы первичных документов

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист

Минтранс РФ утвердил новые требования к путевым листам, приказ ведомства вступает в силу 01.03.2023. Мы публикуем данную статью, чтобы предприятия могли заранее познакомиться с новыми требованиями. Публикация особо актуальна для тех, кто занимается грузоперевозками, кто хочет списать расходы транспорта на затраты, также этот документ требует полиция.

С 1 марта 2023 г. нужно применять новый путевой лист
Читать еще