Как изменятся правила регистрации и снятия с учета в фонде соцстрахования в 2023 году

Кроме того, для пользователей АУСН утвердили отдельные нюансы.

Минтруд предложил на рассмотрение законопроект, согласно которому с 1 января 2023 года изменятся правила постановки на учет и снятия с него страхователей. Изменения касаются организаций, открывающих счет на сотрудников для начисления страховых сумм. Обновление закона обусловлено объединением ПФР и ФСС.

Порядок взаимодействия страхователей с социальным фондом

Напомним, 1 января 2023 года прекращает свою деятельность Пенсионный и Страховой фонд, потому что инстанции объединятся. В итоге получится Социальный фонд России, который возьмет на себя полномочия обоих ведомств. Потому организациям придется отчитываться и уплачивать взносы туда.

Из-за этого Минтруда предложил поменять нормы регистрации и снятия с учета страхователей-юрлиц. На текущий момент законопроект не принят.

Помимо самого содержания, ведомство первоначально изменило название и направленность документа. Теперь порядок будет действовать не только в отношении всех лиц, которые подходят под статус страхователей, но и относительно граждан, вступивших в правоотношения на основании постановки на учет по ОСС и ВНиМ.

Согласно п. 8.8. и 9 неопубликованного проекта, Соцфонд сможет регистрировать или прекращать взаимодействие с предприятием без запроса последнего. Достаточно сведений, полученных от налогового ведомства. Но распространяется это только на плательщиков взносов на ОСС, ОПС и ВНиМ. Если же компания страхует граждан от профессиональных заболеваний, то заявление придется написать.

А филиалы будут зарегистрированы только при соответствии требованиям, указанным в п. 2 новых правил:

у обособки есть отдельный банковский счет;

филиал самостоятельно начисляет зарплату и иные доходы штату.

Для регистрации обособок используют уведомление такой формы.

Что касается ИП и физлиц, незарегистрированных в качестве предпринимателей, то они имеют аналогичные полномочия без соблюдения вышеуказанных условий.

В соответствии с п. 6 действующих правил постановки и снятия с учета все страхователи направляют запрос в ФСС. При этом Пенсионный фонд зарегистрирует филиал при подаче заявления, если последний выполняет условия п.1 ст. 11 ФЗ № 167.

Другие изменения в законе № 202

Новый проект предусматривает ряд других корректировок. В частности, они распространяются на индивидуальных предпринимателей и физлиц. Причем главное условие ─ они должны начислять доход другим гражданам.

Изменения в нормах граждан, выплачивающих прибыль другим лицам, утверждены в главе IV и V проекта. Согласно пункту 13, страхователя зарегистрируют в течение трех дней после подачи заявки. Нормы распространяются на участников любого статуса, которые оформляют пенсионное, социальное страхование, а также по ВНиМ и от профболезней. Датой снятия с учета будет число и месяц, когда взаимоотношения фонда с лицом прекратились официально.

Кроме этого, в разделе VI проекта изменений предлагают новую форму уведомлений о регистрации, снятии с учета как физлиц, организаций, так и обособленных подразделений. Что касается получения сведений о компании от ФНС, то власти добавили информационный листок для АУСНщиков.

В нем налоговики укажут:

единую ставку для страховых взносов, по которой предприниматель исчисляет сумму;

сообщат о наличии или отсутствии задолженности по взносам, рассчитанным как 1/12 фиксированного размера;

уведомят об отсутствии обязанности по сдаче соответствующих отчетов.

Напомним, крайняя дата уплаты страховых взносов для компаний на АУСН ─ 15 число месяца, который идет за отчетным. Однако за декабрь сумму на пенсионное, медицинское и по ВНиМ нужно уплатить до 30 января 2023 года.

Так как все нововведения запланированы на 1 января 2023 года, проект скоро утвердят и опубликуют. Поэтому изменения необходимо отслеживать во избежание штрафов.