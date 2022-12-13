Про тонкости налогового администрирования в новых регионах России

Как иногородней компании зарегистрировать обособленное подразделение в ДНР

Уже сейчас на территории ДНР работают правила статей 83 и 84 НК для регистрации обособленных подразделений (Указ врио Главы ДНР от 22.11.2022 № 31).

Чтобы открыть обособленное подразделение, нужно принять решение об открытии и составить сообщение по форме С-09-3-1 (приказ ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@). В течение месяца со дня создания надо подать его в налоговую инспекцию по месту нахождения организации.