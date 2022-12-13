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Про тонкости налогового администрирования в новых регионах России

Полноценно российское налоговое законодательство заработает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях только с 01.01.2023. Но экономическая жизнь, несмотря на боевые действия, идет и сейчас. Чиновники разъяснили некоторые вопросы, которые важны для компаний из местных регионов, и иногородних российских компаний, которые сейчас работают там.

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Про тонкости налогового администрирования в новых регионах России

Как иногородней компании зарегистрировать обособленное подразделение в ДНР

Уже сейчас на территории ДНР работают правила статей 83 и 84 НК для регистрации обособленных подразделений (Указ врио Главы ДНР от 22.11.2022 № 31).

Чтобы открыть обособленное подразделение, нужно принять решение об открытии и составить сообщение по форме С-09-3-1 (приказ ФНС от 04.09.2020 № ЕД-7-14/632@). В течение месяца со дня создания надо подать его в налоговую инспекцию по месту нахождения организации.

Сведения об открытии филиала или представительства вносятся в ЕГРЮЛ. Инспекция  по месту нахождения филиала или представительства поставит его на учет на основании информации, которая поступит из инспекции по месту нахождения организации.

Надо ли удерживать НДФЛ с выплат сотрудникам обособленного подразделения

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