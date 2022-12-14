Трудоустройство безработных: как получить субсидии в 2023 году

Чиновники полагают, что такая мера выгодна и сотрудникам, и их работодателям. Она помогает сохранить в кризис рынок труда и сдержать безработицу, а бизнесу – получить дополнительное финансирование. Поэтому было принято решение о продлении программы субсидирования найма на 2023 год.

Трудоустройство безработных

Содействие гражданам в устройстве на работу – необходимое условие получения работодателем финансирования от государства.

Принятые на работу лица:

должны быть оформлены в штат на условиях полного рабочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени;

на условиях полного рабочего дня с учетом установленного правилами внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени; получать зарплату в размере не ниже величины МРОТ.

В 2022 году помимо субсидирования работодателей, подавших заявления о подборе работников и трудоустроивших в 2021 году незанятых граждан, право на частичную компенсацию затрат на зарплату имеют также работодатели, заключившие трудовые договоры с некоторыми категориями безработных.

В связи с пролонгацией срока действия программы субсидирования найма незанятых лиц в 2023 году финансирование получат работодатели: подавшие заявления о подборе работников и трудоустроившие в 2022 году граждан из числа отдельных категорий, перечисленных программой, которая утверждена постановлением Правительства от 13.03.2021 № 362 (в редакции, действовавшей до 2023 года);

трудоустроившие лиц, не имеющих работы, которые отвечают критериям, установленным программой субсидирования найма.

В 2022 году средства, направленные на трудоустройство граждан, выплачиваются за счет ФСС. С 2023 года за выплату средств отвечает единый соцфонд, образованный на базе ПФР и ФСС РФ.

Господдержка

Господдержка в форме субсидирования – одна из мер, принятых для борьбы с безработицей в России. Она направлена на поддержку одной из самой незащищенной категории безработных лиц – молодых граждан.

Поддержка работодателей осуществляется путем частичного возмещения затрат работодателя:

подавшего заявление в ЦЗН о подборе кадров и трудоустроившего безработного гражданина;

на выплату зарплаты сотрудникам из числа молодежи.

Получатель господдержки должен соответствовать в том числе следующим условиям:

быть зарегистрированным до 1 января 2022 года;

не иметь недоимку по налогам и страховым взносам в размере, превышающем 10 тыс. рублей;

не находиться в процессе ликвидации или реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к работодателю другого юрлица);

в отношении получателя не должна быть введена процедура банкротства;

если претендент ИП – его деятельность в этом качестве не должна быть прекращена;

не иметь долгов по выплате зарплаты;

не получать финансирование из федерального бюджета в рамках иных программ в целях возмещения затрат, связанных с трудоустройством безработных лиц;

доля участия иностранных юрлиц из офшорных территорий не должна превышать 50%;

руководство и члены органов управления фирмой не должны быть дисквалифицированы.

В следующем году одним из требований к претенденту на господдержку является наличие государственной регистрации, осуществленной до 1 января 2023 года.

Категории безработных

С момента существования программа субсидирования трудоустройства несколько раз менялась.

В августе 2022 года категории безработных граждан, на которые она распространяется, расширили. До этого момента работодатели могли рассчитывать на господдержку при трудоустройстве отдельных категорий граждан до 30 лет. В их числе – выпускники вузов и колледжей без опыта работы, бывшие военные-срочники, молодые родители, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних.

С этого момента программа финансирования работодателей стала охватывать всю молодежь – граждан до 30 лет, пребывающих в процессе поиска работы.

Кроме того, на субсидию за трудоустройство граждан, у которых нет работы, могут претендовать компании, которые приняли в штат:

безработных, трудовой договор с которыми прекращен вследствие ликвидации фирмы-работодателя, прекращения своего бизнеса ИП, а также сокращения численности или штата персонала;

лиц, имеющих удостоверение беженца с Украины, из ДНР, ЛНР либо свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ;

лиц, с которыми возможно оформление трудового договора;

на дату направления СЗН к работодателю являлись безработными или гражданами, ищущими работу и зарегистрированными на бирже труда;

на дату оформления трудового договора с работодателем не имели работы, не были зарегистрированы в качестве ИП, главы КФХ, единоличного исполнительного органа компании, а также не работали в качестве самозанятых;

лиц, которые находятся под риском увольнения.

О риске увольнения свидетельствуют следующие кадровые события:

перевод лица на работу на условиях неполного рабочего времени;

объявление на фирме о простое;

оформление сотруднику отпуска за свой счет;

объявление на предприятии о временной приостановке работ;

проведение мероприятий по высвобождению персонала;

оформление трудового договора с безработным в порядке перевода от другого работодателя.

При корректировке условий программы в 2022 году было исключено требование о регистрации в качестве безработных лиц, которые в этом году были переведены на постоянную работу к другому работодателю, оказались под риском увольнения, в том числе отправлены в неоплачиваемый отпуск, переведены на неполный рабочий день. Принятое решение чиновников позволит упростить и ускорить трудоустройство таких лиц.

В 2023 году категории безработных лиц, при приеме которых работодатель получает право на финансирование, в целом не изменятся. Уточняется, что трудоустраивать надо лиц, трудовой договор с которыми вследствие ликвидации фирмы-работодателя, прекращения своего бизнеса ИП, а также сокращения численности или штата персонала расторгнут в 2023 году.

Скорректированы условия финансирования работодателей при трудоустройстве лиц, прибывших с территории новых субъектов РФ. С 2023 года речь идет о гражданах Украины и лиц без гражданства, которые постоянно проживали на территории Украины, но прибыли в РФ в экстренном массовом порядке и получили удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в РФ.

Вакансии ЦЗН

Для получения субсидии фирме-работодателю нужно обратиться в ЦЗН для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно дистанционно через личный кабинет на портале «Работа России».

Работодателю требуется указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей. Центр занятости подберет подходящих кандидатов из числа граждан, сведения о которых содержатся в регистре получателей государственных услуг в сфере занятости населения.

Если сотрудники подходят работодателю, с ними оформляется трудовой договор. Об этом нужно сообщить в ЦЗН. После этого центр занятости отправит в ФСС списки трудоустроенных сотрудников и сведения о работодателях.

Вакансии от работодателей

Условия госпрограммы распространяются только на тех бизнесменов, которые приняли в штат сотрудников благодаря помощи СЗН.

Если работодатель самостоятельно найдет человека на свободную должность, минуя службу занятости, то за такого принятого на работу сотрудника субсидию не выплатят.

Как получить субсидию

Процесс получения субсидии проходит в два этапа:

на первом этапе работодатель обращается в СЗН для подбора кадров;

работодатель обращается в СЗН для подбора кадров; на втором этапе, который наступает через 30 дней после официального оформления соискателя, работодатель обращается в ФСС РФ.

Через месяц после трудоустройства работодателю необходимо направить заявление в ФСС с указанием данных трудоустроенных граждан. Сделать это также можно дистанционно через систему «Соцстрах».

В заявлении надо перечислить сведения о каждом сотруднике, как то:

Ф.И.О.;

дату рождения;

СНИЛС;

сумму страховых взносов;

размер районного коэффициента;

день приема на работу.

Крайний срок заявки – 15 декабря 2022 года.

Если в течение месяца сотрудник уволится, придется снова подать заявление на перерасчет субсидии. Также нужно поступить и при обнаружении ошибок в ранее направленном заявлении.

Размер финансирования определяется как произведение трехкратного МРОТ, установленного с 1 января 2022 года и увеличенного на сумму страховых взносов, районный коэффициент и на фактическую численность трудоустроенных граждан.

Таким образом, субсидия равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.

МРОТ с 1 января 2022 года составляет 13 890 рублей. С первого июня 2022 года МРОТ увеличился до 15 279 рублей, следовательно, и размер субсидии стал больше. В 2023 году величина поступлений также изменится в связи с ростом МРОТ до 16 242 рублей.

Субсидия поступит тремя траншами: первый платеж работодатель получит через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три месяца, третий – через шесть месяцев.

ФСС будет проверять получателя три раза: через месяц, три месяца и полгода. Предмет проверки ФСС – соблюдение условий предоставления субсидии.

Работодатели, которых финансируют для частичной компенсации затрат на выплату зарплаты сотрудникам из числа определенных категорий трудоустроенных граждан, должны обеспечить их 100% занятость. Выполнение этого требования проверят по истечении первого, третьего, шестого месяцев работы исходя из численности лиц, проработавших соответственно один, три и шесть месяцев с даты оформления их в штат.

Если условие финансирования выполнено, то в течение 10 рабочих дней деньги поступят на расчетный счет работодателя.