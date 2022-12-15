Как составить договор займа с директором в 2022 году

Мы подробнее расскажем, на что нужно обратить внимание при заключении такого договора, и какие могут быть последствия.

Риски договора займа между ООО и руководителем

Сначала нужно определиться, кто кому предоставляет заем. В зависимости от этого можно говорить о последствиях.

Организация является заемщиком, а ее руководитель – займодавцем

Законом не запрещено заключать такой договор. Директор и организация в таких отношениях будут являться самостоятельными субъектами права. Однако риск заключается в том, что такая сделка все равно может быть признана недействительной.

Дело в том, что такой договор может считаться сделкой с заинтересованностью. А подобные отношения должны быть оформлены в определенном порядке, предусмотренным законодательством. При его несоблюдении ООО (или акционер) могут подать в суд о признании сделки недействительной.

Порядок заключается в одобрении сделки уполномоченным органом юридического лица. При неодобрении риск также может заключаться в возмещении руководителем убытков.

Руководитель является заемщиком, а компания – займодавцем

В такой ситуации директор с точки зрения действующего закона не вправе заключать договор займа со своей организацией в качестве заемщика. Так как он представитель, который не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично (п. 3 ст. 182 ГК). Риск также заключается в признании сделки недействительной.

При этом есть исключения в законе об АО и ООО, которые позволяют совершать подобные сделки. Исключения предусмотрены для сделок, в которых имеется заинтересованность. В таких случаях заключать договор можно.

Участник ООО и одновременно директор заключает договор в качестве заемщика с ООО

Подобная сделка возможна, однако на ее заключение может понадобиться согласие членов совета директоров (участников организации). Если согласие не будет получено, договор может быть также признан недействительным.

Одобрять сделку не нужно, если речь идет о единственном учредителе, который является одновременно руководителем.

Помимо указанных рисков, при заключении договора займа между компанией и директором могут быть следующие последствия:

Признание лиц взаимозависимыми . Возможно доначисление налогов в связи с упущенной выгодой. Налоговая может обратить внимание на то, что при других условиях организация могла бы получить больше дохода и, соответственно, уплатить больше налога.

. Возможно доначисление налогов в связи с упущенной выгодой. Налоговая может обратить внимание на то, что при других условиях организация могла бы получить больше дохода и, соответственно, уплатить больше налога. Материальная выгода , если проценты небольшие или заем беспроцентный. В таком случае возникает НДФЛ, который нужно уплатить. Однако в соответствии со статьей 217 НК за период с 2021 по 2023 год полученная материальная выгода по займам НДФЛ не облагается.

, если проценты небольшие или заем беспроцентный. В таком случае возникает НДФЛ, который нужно уплатить. Однако в соответствии со статьей 217 НК за период с 2021 по 2023 год полученная материальная выгода по займам НДФЛ не облагается. Неуказание размера процентов в договоре . В этом случае проценты должны будут уплачены по ключевой ставке.

. В этом случае проценты должны будут уплачены по ключевой ставке. Неуказание, что заем беспроцентный . В этом случае займодавец может иметь право на проценты, если это прямо не указать в договоре.

. В этом случае займодавец может иметь право на проценты, если это прямо не указать в договоре. Договор не заключен в письменной форме. Однако для договора займа это не влечет его ничтожности, но лишает права ссылаться на свидетельские показания при споре.

Возможен ли беспроцентный договор займа с директором

Беспроцентный займ с руководителем организации возможен. Однако как говорилось выше, у директора в таком случае возникает материальная выгода, с которой нужно удержать НДФЛ. Выгода возникает в результате отсутствия процентов, которые могли бы быть уплачены при других обстоятельствах.

Налогом заем будет облагаться в случае, когда соблюдается хотя бы одно из условий:

заем получен от организации (ИП), которая является взаимозависимым лицом или работодателем;

экономия является материальной помощью либо исполнением встречного обязательства, в том числе оплатой за товары (работы, услуги).

Как правило, НДФЛ удерживает организация, которая является налоговым агентом. Однако если у директора нет дохода, с которого можно удержать НДФЛ, то он уплачивает налог сам за себя. Организация должна сообщить о невозможности удержания в налоговую.

Обратите внимание, что в период с 2021 по 2023 год материальная выгода не облагается налогом.

В организации сумма выданного и возвращенного беспроцентного займа не является также доходом или расходом по налогу на прибыль (п. 12 ст. 270, п. 10 п. 1 ст. 251 НК). Если заем не был возвращен и долг прощен, учесть его в расходах нельзя.

Заем может быть выдан наличными средствами. В таком случае ККТ можно не применять, так как это не является услугой.

Однако с беспроцентным займом не все так просто. В таких отношениях имеют место свои особенности и последствия. Налоговые органы могут не пройти мимо такой сделки. Кроме материальной выгоды, они могут доначислить налог, если переквалифицируют договор в процентный.

Контролирующие органы могут посчитать, что условия сделки должны быть такими, как если бы это были невзаимозависимые лица. То есть могут обратить внимание на тот факт, что при других условиях могло быть получено больше дохода. Также сторонам могут быть начислены пени и штрафы.

Бывают также случаи, когда руководитель не возвращает заем. В таких ситуациях организация может поступить следующим образом:

оформить соглашение о прощении долга;

оформить договор дарения денежных средств;

признать долг директора безнадежным.

У руководителя в первых двух случаях возникает доход, с которого нужно будет удержать НДФЛ при подписании соглашения или договора.

Также если вы периодически выдаете заемы руководителю и каждый раз прощаете долг, налоговая служба может обратить на это внимание как на получение необоснованной выгоды.

Также, по мнению Минфина, прощеный долг может облагаться страховыми взносами, если он прощен работнику организации (письмо от 18.10.2019 № 03-15-06/80212).

При признании долга безнадежным организация вправе списать его как безнадежную дебиторскую задолженность. Сделать это она может по истечении срока исковой давности. Однако в такой ситуации также может возникнуть проблема с контролирующими органами. Суть в том, что вам нужно будет обосновать причину выдачи займа, ведь расходы должны быть обоснованными. Поэтому есть риск, что налоговая может их не принять.

Ситуация со списанием безнадежного долга также не освобождается от исчисления НДФЛ. Такой долг тоже облагается налогом. Чего не скажешь про страховые взносы. В данной ситуации их уплачивать не нужно.

Кто подписывает договор, если директор – единственный учредитель

Во избежание претензий безопаснее будет, чтобы документ подписало другое лицо по доверенности. Как вариант это может быть главный бухгалтер или заместитель директора.

Дело в том, что если директор поставит подпись и заключит сделку сам с собой, это может привести к недействительности договора. Однако есть мнение, что подпись с обеих сторон может поставить директор, то есть один и тот же человек. И это будет законно.

Дело в том, что директор в такой ситуации будет иметь два разных статуса, а именно статус представителя компании и статус физического лица. Ведь Гражданский кодекс позволяет одному и тому же лицу обладать несколькими правовыми статусами. Поэтому лицо может быть учредителем, руководителем, представителем по доверенности и так далее. Каждый из этих статусов является самостоятельным участником гражданских правоотношений.

Нарушения тут не должно быть еще по причине того, что подписывающее договор лицо (директор) действует в интересах представляемого (организации). При этом по правилам пункта 3 ст. 182 ГК нельзя совершать сделки в отношении себя лично. Однако это больше относится к случаям, когда учредителей несколько и нужно получить согласие на сделку.

Более того, даже в случае отсутствия согласия сделка не является недействительной по умолчанию, ее недействительность нужно доказать. Соответственно, с единственным учредителем все еще проще, так как никакого согласия не требуется. А совершение сделки одним лицом таковым считаться не должно, так как сторонами выступают два самостоятельных правовых субъекта, несмотря на то, что фактически это один и тот же человек.

Но этот вариант может и не понравится контролирующим органам, у них на этот счет может быть свое мнение. Поэтому на практике чаще используют подпись третьего лица.

Помимо этого, существует мнение, что если директор и учредитель одно лицо, то лучшим выходом будет чаще выплачивать дивиденды, чем предоставлять заем. Делается это во избежание всевозможных рисков, которые могут быть при заключении договора займа в подобных обстоятельствах.

Образец договора займа генеральному директору от ООО

В данном образце займодавцем является организация, а заемщиком – директор. В подобных договорах заема, как правило, указываются следующие условия:

– стороны договора;

размер суммы;

размер процентов (либо указание, что проценты не уплачиваются);

срок передачи суммы;

срок возврата займа;

передача денежных средств с помощью акта;

последствия возврата по истечении срока;

право отказа от исполнения договора (получения займа);

порядок разрешения споров;

срок действия и прекращения договора;

порядок внесения изменений и дополнений в договор;

порядок направления сообщений;

адреса, реквизиты и подписи сторон;

другие условия.

Скачать форму такого договора.

Образец договора займа ООО от генерального директора

В следующем образце займодавцем является директор, а заемщиком – его организация. Договором, как правило, предусматриваются такие сведения:

стороны договора займа;

размер суммы займа;

способ передачи денежных средств;

срок возврата;

когда сумма считается возвращенной;

размер процентов и порядок исчисления (или указание что заем беспроцентный);

ответственность сторон (взыскание процентов, неустойки);

могут быть включены обстоятельства форс-мажора;

порядок разрешения споров;

порядок изменения и досрочного расторжения договора;

заключительные положения (момент вступления в силу договора и прочее);

адреса, реквизиты и подписи сторон.