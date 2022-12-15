С 26 декабря действует новая форма паспорта безопасности объекта ТЭК

3 декабря 2023 года Михаил Мишустин подписал распоряжение № 3722-р, в котором унифицировал новый бланк паспорта объектов, принадлежащих компаниям ТЭК. Эта версия кардинально отличается от действующего формата, однако в ней есть особые корректировки.

Отредактированный формат можно использовать с 26 декабря 2022 года.

Краткая характеристика паспорта безопасности

Для собственников топливно-энергетических корпораций обновили бланк паспорта безопасности объектов энергетики, нефтедобывающего, нефте- и газообеспечивающего оборудования и пр.

Напомним, сам документ должен соответствовать положениям ст. 8 ФЗ № 256. Причем нормы формирования паспорта напрямую зависят от категории объекта ТЭК и уровня его опасности.

По стандарту в бланке указывают:

описание, вид объекта;

вероятные социально-экономические риски, возникающие из-за несанкционированного внедрения на объект;

уровень пожарной безопасности, физического состояния объекта;

итоговый анализ приведенной информации.

И на основании этих данных межведомственная комиссия может дать рекомендации по улучшению антитеррористических мер.

Согласно п. 6 ст. 8 ФЗ № 256, доступ к данным паспорта безопасности топливно-энергетических объектов ограничен.

Нововведения в паспорте объекта ТЭК

Измененная форма содержит больше разделов, а требования к описанию данных усилились. Так, в первом разделе бланка добавили два пункта, в которых нужно сообщить, есть ли на предприятии отделение пожарной части и защита от огня. Филиал может быть как государственным, региональным, так и частным.

Что касается критических элементов объекта ТЭК, то во второй части таблицу для этих данных подкорректировали. Теперь при описании каждой составляющей, нужно указывать категорию ее опасности в последнем столбце. А вот если в систему незаконно вмешаются, то уточнять финансовые потери не стоит. Достаточно указать название ущерба и масштаб его последствий.

Основные же перемены коснулись шестого раздела, где описываются инженерно-технические системы охраны ТЭК.

С 26 декабря в этом разделе требуется привести подробную характеристику наличествующих ограждений. Их всего три ─ основное, дополнительное и предупредительное.

Помимо прочего, изменили и сведения о сигнализации. Например, из действующего бланка оставили только три вида ─ пожарную, охранную и тревожную. Но в то же время дополнили перечень телевизионной сигнализацией и системой оперативной связи.

Остальные корректировки незначительны:

В пункте 8 подробно описывают КПП, сообщая о его предназначении, интенсивности движения транспорта и тем, как пункт оборудован.

подробно описывают КПП, сообщая о его предназначении, интенсивности движения транспорта и тем, как пункт оборудован. В разделе 6 перечисляют список работников, которые обслуживают ИТС. Затем в соответствующей таблице предоставляют реестр охранных техсредств.

перечисляют список работников, которые обслуживают ИТС. Затем в соответствующей таблице предоставляют реестр охранных техсредств. Из паспорта убрали раздел 7 о пожарной безопасности и сразу перешли к описанию мер по антитеррористической защите.

И если сейчас на этом описание паспорта заканчивается, то с 26 декабря придется заполнить еще два раздела. Так, в восьмом уточняют сведения о системах защиты ТКС от взлома. А в девятой части отражают дополнительную информацию, если таковая есть.

После формирования паспорта данные анализируют и выносят вердикт по уровню защищенности объекта предприятий ТЭК.