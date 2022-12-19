Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

Как исправить «приятные» ошибки
Ошибки бывают приятными. Например, компания обнаружила, что позабыла учесть расходы по налогу на прибыль или не учла налоговые вычеты по НДС. В этом случае не компанию будет должна бюджету, а бюджет – ей.
Но учтите, что подача уточненки несет риск проведения выездной налоговой проверки корректируемого периода. Даже если период выходит за пределы трех лет, предшествующих году подачи уточненки (п. 4 ст. 89 НК).
Налог на прибыль
По общему правилу, если компания нашла неучтенные затраты, то включить их в расходы надо в том периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 54 НК). Для этого надо подать в инспекцию уточненку (п. 1 ст. 81 НК).
Однако если неучтенные затраты привели к переплате налога в бюджет, их можно учесть в периоде, когда их обнаружили. Тогда уточненка не нужна – запоздавшие затраты можно включить в декларацию за текущий период (определения ВС от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988, от 21.01.2019 № 308-КГ18-14911).
Но так нельзя исправить ошибку, если компания больше не платит налог на прибыль – например, потому, что перешла на УСН (постановление АС Северо-Западного округа от 24.10.2022 № А05-14931/2021). Тогда придется подавать уточненку за тот год, к которому относятся найденные расходы.
НДС
Кодекс не обязывает компании и предпринимателей сразу заявлять налоговые вычеты по НДС. Это их право. Оно предоставлено пунктом 1 статьи 171 НК.
В течение трех лет можно заявить НДС к вычету по приобретенным товарам, работам, услугам, имущественным правам. А также при ввозе товаров на территорию России.
Отсчет срока идет с даты, когда активы оприходованы (определения ВС от 24.08.2021 № 308-ЭС21-13958, от 04.09.2018 № 308-КГ18-12631).
Однако правило о трехлетнем сроке распространяется не на все виды вычетов. А только на те, которые предусмотрены в пункте 2 статьи 171 НК.
Только в течение года продавец может заявить вычет по НДС при возврате аванса покупателю. Такой же срок – при возврате товаров покупателем, или отказе от покупки (постановления АС Северо-Западного округа 05.08.2021 № А05-8239/2020, АС Центрального округа от 17.01.2018 № А48-2802-2017).
Нельзя перенести НДС, который уплачен налоговыми агентами, по командировкам и представительским расходам, при получении вклада в уставный капитал (письмо Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/61018).
В этих случаях можно представить уточненку по НДС за проблемный период. Но при условии, что срок предъявления налогового вычета еще не пропущен.
Как исправить «неприятные» ошибки
Перечень типичных налоговых ошибок 2022
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