Как исправить налоговые ошибки с помощью отчетности

Как исправить «приятные» ошибки

Ошибки бывают приятными. Например, компания обнаружила, что позабыла учесть расходы по налогу на прибыль или не учла налоговые вычеты по НДС. В этом случае не компанию будет должна бюджету, а бюджет – ей.

Но учтите, что подача уточненки несет риск проведения выездной налоговой проверки корректируемого периода. Даже если период выходит за пределы трех лет, предшествующих году подачи уточненки (п. 4 ст. 89 НК).

Налог на прибыль

По общему правилу, если компания нашла неучтенные затраты, то включить их в расходы надо в том периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 54 НК). Для этого надо подать в инспекцию уточненку (п. 1 ст. 81 НК).

Однако если неучтенные затраты привели к переплате налога в бюджет, их можно учесть в периоде, когда их обнаружили. Тогда уточненка не нужна – запоздавшие затраты можно включить в декларацию за текущий период (определения ВС от 19.01.2018 № 305-КГ17-14988, от 21.01.2019 № 308-КГ18-14911).

Но так нельзя исправить ошибку, если компания больше не платит налог на прибыль – например, потому, что перешла на УСН (постановление АС Северо-Западного округа от 24.10.2022 № А05-14931/2021). Тогда придется подавать уточненку за тот год, к которому относятся найденные расходы.

НДС

Кодекс не обязывает компании и предпринимателей сразу заявлять налоговые вычеты по НДС. Это их право. Оно предоставлено пунктом 1 статьи 171 НК.

В течение трех лет можно заявить НДС к вычету по приобретенным товарам, работам, услугам, имущественным правам. А также при ввозе товаров на территорию России.

Отсчет срока идет с даты, когда активы оприходованы (определения ВС от 24.08.2021 № 308-ЭС21-13958, от 04.09.2018 № 308-КГ18-12631).

Однако правило о трехлетнем сроке распространяется не на все виды вычетов. А только на те, которые предусмотрены в пункте 2 статьи 171 НК.

Только в течение года продавец может заявить вычет по НДС при возврате аванса покупателю. Такой же срок – при возврате товаров покупателем, или отказе от покупки (постановления АС Северо-Западного округа 05.08.2021 № А05-8239/2020, АС Центрального округа от 17.01.2018 № А48-2802-2017).

Нельзя перенести НДС, который уплачен налоговыми агентами, по командировкам и представительским расходам, при получении вклада в уставный капитал (письмо Минфина от 14.07.2020 № 03-07-14/61018).

В этих случаях можно представить уточненку по НДС за проблемный период. Но при условии, что срок предъявления налогового вычета еще не пропущен.