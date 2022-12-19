Что такое ОКПО и зачем нужен этот код

Это общая база знаний, классификатор всех индивидуальных предпринимателей и компаний. Аббревиатура, по сути, так и расшифровывается – «Общероссийский классификатор предприятий и организаций».

Любому открывшемуся предприятию присваивается индивидуальный код, по которому в дальнейшем можно будет найти информацию о виде деятельности, форме собственности, территориальном расположении организации и многое другое. Однако, вся находящаяся в базе информация не связана с налоговым учетом, для этого компании присваивается код ИНН. В основном, код необходим для обмена сведений и проведении статистического анализа.

Код ОКПО не изменяется на протяжении деятельности организации, только в случае смены отрасли предприятия. В информационном разделе об организации имеются данные: собственно, сам код ОКПО (восьмизначный для компаний и десятизначный для ИП), полное и сокращенное название, при наличии – на английском языке и статус, ФИО предпринимателя. Так же, блок классификационных признаков: территориальный (ОКТМО), организационно-правовые формы (ОКОПФ), коды по виду экономической деятельности (ОКВЭД).

Стоит отметить, что при смене отрасли деятельности, предприниматель обязан самостоятельно подать данные о смене в органы статистики. В случае смены только вида деятельности, при этом отрасль осталась прежней – необходимо будет изменить только коды ОКВЭД.

Совпадение кодов у двух компаний по случайным обстоятельствам невозможно. Если по данному коду зарегистрирована новая компания, значит организация, носившая его до нее ликвидирована более пяти лет назад.

Вновь зарегистрировавшимся компаниям Росстат выдает информационный бланк с присвоенным кодом, при утере данной информации запросить дубликат невозможно. В данной ситуации необходимо самостоятельно распечатать его с помощью сервиса «Коды Росстата Российской Федерации». Алгоритм несложен, для поиска собственных данных понадобится код ИНН или ОГРН, а далее, будет возможно заново распечатать свой документ.

Однако стоит понимать, что подобный бланк на обычной бумаге и не заверенный подписью должностного лица не является официальным документом. Для этого необходимо доставить его на таможню, банк и прочие инстанции.

Сервис на данный момент тестируется, в работе случаются сбои, не всегда удается сформировать необходимый документ.

Код ОКПО указывается во всех документах компании, даже на сайте организации. Проверить будущего возможного партнера возможно на том же сервисе Росстата. Так вы будете уверены в будущем сотрудничестве, уточнив, не является ли компания банкротом.