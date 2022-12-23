Как целый год законно не платить НДС + образец уведомления о желании получить льготу

Образец уведомления о желании получить льготу по НДС по статье 145 НК можно скачать во вложении.

Какая сумма дохода позволит отказаться от НДС

Чтобы применять освобождение от НДС общая выручка компании за три последних последовательных календарных месяца не должна превышать 2 млн руб. (ст. 145 НК). Так, если вы хотите применять освобождение с 01.01.2023, просуммируйте выручку октябрь – ноябрь - декабрь 2022.

При этом начисленный по реализации НДС считать не надо. А сумму выручки определите по правилам бухгалтерского, а не налогового учета (п. 3 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, письмо Минфина от 10.03.2020 № 03-07-07/17431).