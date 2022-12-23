Как целый год законно не платить НДС + образец уведомления о желании получить льготу

Образец уведомления о желании получить льготу по НДС по статье 145 НК можно скачать во вложении.
Какая сумма дохода позволит отказаться от НДС
Чтобы применять освобождение от НДС общая выручка компании за три последних последовательных календарных месяца не должна превышать 2 млн руб. (ст. 145 НК). Так, если вы хотите применять освобождение с 01.01.2023, просуммируйте выручку октябрь – ноябрь - декабрь 2022.
При этом начисленный по реализации НДС считать не надо. А сумму выручки определите по правилам бухгалтерского, а не налогового учета (п. 3 постановления Пленума ВАС от 30.05.2014 № 33, письмо Минфина от 10.03.2020 № 03-07-07/17431).
Если доход вашей компании оказался выше лимита, проверьте, все ли доходы надо было учитывать при расчете суммы льготы (постановление Президиума ВАС от 27.11.2012 № 10252/12, письмо ФНС от 12.05.2014 № ГД-4-3/8911@). Ведь предельный показатель выручки рассчитывается только по операциям от продажи товаров, работ, услуг, которые облагаются НДС.
Можно ли получить освобождение, если выручки не было вообще
Как сообщить налоговикам, что хотите применять льготу
Какие документы надо приложить к уведомлению
На какой срок дают льготу
Есть ли случаи, когда придется платить НДС
Надо ли восстанавливать входной НДС
Можно ли не выставлять покупателям счета-фактуры
Как часто надо контролировать выручку во время освобождения от НДС
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