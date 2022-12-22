Отчетность в Росстат

Как заполнить форму 85-К

Форма 85-К предоставляется в Росстат образовательными учреждениями, занимающимися обучением и воспитанием детей дошкольного возраста. В чём заключается специфика заполнения формы 85-К и где можно ознакомиться с ее образцом, узнайте из нашей статьи.

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Как заполнить форму 85-К
Иллюстрация: Yan Krukov/pexels

Для чего нужна форма 85-К

Рассматриваемый документ является формой статотчетности, которая должна ежегодно – с 9 по 20 января года, следующего за отчетным (за 2022 год – с 09.01.2023 по 20.01.2023), – предоставляться в Росстат юридическим лицом, которое:

  • организует обучение детей дошкольного возраста;

  • осуществляет присмотр и уход за детьми.

Если субъект статотчетности по форме № 85-К имеет обособленные подразделения, то форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Отчетность по форме 85-К за 2022 год должна была составляться с использованием бланка, утвержденного приказом Росстата от 28.04.2022 № 285. Данный нормативный акт включает также указания по заполнению соответствующей формы.

Рассмотрим основные особенности структуры и заполнения документа.

Форма № 85-К: особенности структуры

Документ состоит из следующих основных элементов:

  1. Титульного листа.

  2. Разделов с основными сведениями, сведенными в таблицы (всего их 25).

  3. Удостоверяющего блока.

Рассмотрим специфику работы с каждым из отмеченных элементов формы № 85-К подробнее.

Заполнение формы № 85-К: титульный лист

На титульном листе документа фиксируются:

  • отчетный период;

  • название, адрес организации;

  • код ОКПО.

Заполнение формы № 85-К: основные сведения в таблицах

Форма состоит из 25 разделов, в которых представлены необходимые сведения:

  • Раздел 1. В закодированном виде указывают сведения об организации – тип и статус организации, а также режим функционирования. Например, 5 – дошкольная образовательная организация, 1 – городская местность, 1 – функционирует, 2 – пятидневный режим работы.

  • Раздел 2. Режим работы групп и численность воспитанников. Вписывают количество человек на каждую позицию режима (кратковременное пребывание, сокращенный день и т. д.).

  • Раздел 3. Образовательные программы дошкольного образования и и формы их реализации – только для тех, кто имеет образовательную лицензию на конец отчетного года.

  • Раздел 4. Распределение групп по направленности и возрасту детей. Выделены различные категории: воспитанники с нарушениями зрения, речи, интеллекта; группу общеразвивающей и оздоровительной направленности; группы для детей раннего возраста ; группы по присмотру и уходу. Группы также градируются по возрасту.

  • Раздел 5. Распределение мест в группах по направленности и возрасту детей. Эта таблица повторяет предыдущую таблицу, но информация более детальная.

  • Раздел 6. Численность воспитанников в группах. Показано распределение по возрастам и имеющими особенности: с ограниченными возможностями, инвалиды, иностранцы, без гражданства.

  • Раздел 7. Распределение воспитанников по возрасту с учетом их пола, гражданства, инвалидности.

  • Раздел 8. Язык обучения и воспитания. Указываются все языки, на которых проходит обучение.

  • Раздел 9. Распределение персонала по уровню образования и полу. Здесь не учитываются те, кто работает по ГПД, и внешние совместители. Указывается количество людей по каждой профессии, задействованной в организации и степень образования.

  • Раздел 10. Распределение персонала по возрасту. В таблице установлена четырехлетняя градация.

  • Раздел 11. Распределение персонала по стажу работы. Установлено разделение общего стажа работы и педагогического стажа работы.

  • Раздел 12. Численность внешних совместителей и работающих по ГПД. Указывается количество человек на каждой должности с выделением женщин в отдельную графу.

  • Раздел 13. Движение работников. Указывают, сколько работников принято и выбыло в разрезе каждой должности.

  • Раздел 14. Характеристика зданий и помещений организации. Указывают, оборудовано ли помещение отоплением, водопроводом, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и прочее.

  • Раздел 15. Характеристика материала стен здания: камень, кирпич, панели, блоки, дерево, монолит, смешанные материалы.

  • Раздел 16. Сведения о помещениях организации. Указывают факт наличия/отсутствия таких помещений как кабинет заведующего, групповые комнаты, спальни, бассейн, медицинский кабинет, изолятор, фитобар и прочее.

  • Раздел 17. Наличие и использование площадей. Указывают площадь помещений общую и для учебных занятий, площадь земельного участка общую и выделенную для прогулок. Также указывают площади, сданные в аренду/субаренду.

  • Раздел 18. Оснащение дошкольной организации. Указывают факт наличия или отсутствия такого оборудования как цифровые доски и полы, бизиборды, столы для рисования Эбру, сухой бассейн, световой стол и прочее.

  • Раздел 19. Техническое оснащение для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Указывают факт наличия или отсутствия пандуса, подъемника, лифта, инвалидных колясок, книг для слабовидящих, электронных обучающих материалов и прочее.

  • Раздел 20. Электронные ресурсы дошкольной образовательной организации. Указывают общее количество техники и количество, доступное воспитанникам. В том числе ноутбуки, компьютеры, планшеты, проекторы, принтеры, сканеры, ксероксы и прочее.

  • Раздел 21. Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности. Указывают источник получения денежных средств и ту часть, которая уходит на образовательную деятельность.

  • Раздел 22. Расходы организации. Указывают общее число расходов с выделением таких статей как зарплата, оплата работ, социальное обеспечение.

  • Раздел 23. Сведения о численности и оплате труда работников организации. Указывают данные по группам работников: руководители, педагогический состав, учебно-воспитательный состав, прочие работники.

  • Раздел 24. Расходы на внедрение и использование цифровых технологий. Указывают сколько потрачено на продукты и услуги в области информационной безопасности, на внедрение цифровых технологий.

  • Раздел 25. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение цифровых технологий. Указывают источники в группировке по бюджетным средствам, средствам от некоммерческих организаций и физических лиц.

Заполнение формы: удостоверяющий блок

Форма 85-К должна быть заверена руководителем отчитывающейся организации или ее сотрудником, имеющим необходимые полномочия. Также указываются должность человека, заверившего форму, и его контактные данные.

Отчет в статистику по форме 85-К

Скачать отчет в статистику по форме 85-К.

Итоги

Росстат, исследуя различные сферы социально-экономических отношений, собирает статотчетность с организаций, характеризующихся самым разным профилем работы. Так, отчетность в ведомство обязаны предоставлять образовательные учреждения, занимающиеся обучением и воспитанием детей дошкольного возраста. Для этого используется форма 85-К.

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