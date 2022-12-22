Как заполнить форму 85-К

Для чего нужна форма 85-К

Рассматриваемый документ является формой статотчетности, которая должна ежегодно – с 9 по 20 января года, следующего за отчетным (за 2022 год – с 09.01.2023 по 20.01.2023), – предоставляться в Росстат юридическим лицом, которое:

организует обучение детей дошкольного возраста;

осуществляет присмотр и уход за детьми.

Если субъект статотчетности по форме № 85-К имеет обособленные подразделения, то форма заполняется как по каждому обособленному подразделению, так и по юридическому лицу без этих обособленных подразделений.

Отчетность по форме 85-К за 2022 год должна была составляться с использованием бланка, утвержденного приказом Росстата от 28.04.2022 № 285. Данный нормативный акт включает также указания по заполнению соответствующей формы.

Рассмотрим основные особенности структуры и заполнения документа.

Форма № 85-К: особенности структуры

Документ состоит из следующих основных элементов:

Титульного листа. Разделов с основными сведениями, сведенными в таблицы (всего их 25). Удостоверяющего блока.

Рассмотрим специфику работы с каждым из отмеченных элементов формы № 85-К подробнее.

Заполнение формы № 85-К: титульный лист

На титульном листе документа фиксируются:

отчетный период;

название, адрес организации;

код ОКПО.

Заполнение формы № 85-К: основные сведения в таблицах

Форма состоит из 25 разделов, в которых представлены необходимые сведения:

Раздел 1 . В закодированном виде указывают сведения об организации – тип и статус организации, а также режим функционирования. Например, 5 – дошкольная образовательная организация, 1 – городская местность, 1 – функционирует, 2 – пятидневный режим работы.

Раздел 2 . Режим работы групп и численность воспитанников. Вписывают количество человек на каждую позицию режима (кратковременное пребывание, сокращенный день и т. д.).

Раздел 3 . Образовательные программы дошкольного образования и и формы их реализации – только для тех, кто имеет образовательную лицензию на конец отчетного года.

Раздел 4 . Распределение групп по направленности и возрасту детей. Выделены различные категории: воспитанники с нарушениями зрения, речи, интеллекта; группу общеразвивающей и оздоровительной направленности; группы для детей раннего возраста ; группы по присмотру и уходу. Группы также градируются по возрасту.

Раздел 5 . Распределение мест в группах по направленности и возрасту детей. Эта таблица повторяет предыдущую таблицу, но информация более детальная.

Раздел 6 . Численность воспитанников в группах. Показано распределение по возрастам и имеющими особенности: с ограниченными возможностями, инвалиды, иностранцы, без гражданства.

Раздел 7 . Распределение воспитанников по возрасту с учетом их пола, гражданства, инвалидности.

Раздел 8 . Язык обучения и воспитания. Указываются все языки, на которых проходит обучение.

Раздел 9 . Распределение персонала по уровню образования и полу. Здесь не учитываются те, кто работает по ГПД, и внешние совместители. Указывается количество людей по каждой профессии, задействованной в организации и степень образования.

Раздел 10 . Распределение персонала по возрасту. В таблице установлена четырехлетняя градация.

Раздел 11 . Распределение персонала по стажу работы. Установлено разделение общего стажа работы и педагогического стажа работы.

Раздел 12 . Численность внешних совместителей и работающих по ГПД. Указывается количество человек на каждой должности с выделением женщин в отдельную графу.

Раздел 13 . Движение работников. Указывают, сколько работников принято и выбыло в разрезе каждой должности.

Раздел 14 . Характеристика зданий и помещений организации. Указывают, оборудовано ли помещение отоплением, водопроводом, видеонаблюдением, пожарной сигнализацией и прочее.

Раздел 15 . Характеристика материала стен здания: камень, кирпич, панели, блоки, дерево, монолит, смешанные материалы.

Раздел 16 . Сведения о помещениях организации. Указывают факт наличия/отсутствия таких помещений как кабинет заведующего, групповые комнаты, спальни, бассейн, медицинский кабинет, изолятор, фитобар и прочее.

Раздел 17 . Наличие и использование площадей. Указывают площадь помещений общую и для учебных занятий, площадь земельного участка общую и выделенную для прогулок. Также указывают площади, сданные в аренду/субаренду.

Раздел 18 . Оснащение дошкольной организации. Указывают факт наличия или отсутствия такого оборудования как цифровые доски и полы, бизиборды, столы для рисования Эбру, сухой бассейн, световой стол и прочее.

Раздел 19 . Техническое оснащение для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Указывают факт наличия или отсутствия пандуса, подъемника, лифта, инвалидных колясок, книг для слабовидящих, электронных обучающих материалов и прочее.

Раздел 20 . Электронные ресурсы дошкольной образовательной организации. Указывают общее количество техники и количество, доступное воспитанникам. В том числе ноутбуки, компьютеры, планшеты, проекторы, принтеры, сканеры, ксероксы и прочее.

Раздел 21 . Распределение объема средств организации по источникам их получения и видам деятельности. Указывают источник получения денежных средств и ту часть, которая уходит на образовательную деятельность.

Раздел 22 . Расходы организации. Указывают общее число расходов с выделением таких статей как зарплата, оплата работ, социальное обеспечение.

Раздел 23 . Сведения о численности и оплате труда работников организации. Указывают данные по группам работников: руководители, педагогический состав, учебно-воспитательный состав, прочие работники.

Раздел 24 . Расходы на внедрение и использование цифровых технологий. Указывают сколько потрачено на продукты и услуги в области информационной безопасности, на внедрение цифровых технологий.

Раздел 25. Источники финансирования внутренних затрат на внедрение цифровых технологий. Указывают источники в группировке по бюджетным средствам, средствам от некоммерческих организаций и физических лиц.

Заполнение формы: удостоверяющий блок

Форма 85-К должна быть заверена руководителем отчитывающейся организации или ее сотрудником, имеющим необходимые полномочия. Также указываются должность человека, заверившего форму, и его контактные данные.

Итоги

Росстат, исследуя различные сферы социально-экономических отношений, собирает статотчетность с организаций, характеризующихся самым разным профилем работы. Так, отчетность в ведомство обязаны предоставлять образовательные учреждения, занимающиеся обучением и воспитанием детей дошкольного возраста. Для этого используется форма 85-К.