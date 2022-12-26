Экономим перед Новым годом и на каникулах: как не стать банкротом за праздники

Еще один вариант проведения выходных – поездка к родственникам в другие города.

Традиционно все это время – период повышенных трат. Но даже официальная статистика показывает, что реальные доходы населения с учетом инфляции падают. Как не выйти с праздников с пустым кошельком?

Сопоставляйте свои финансовые возможности и стоимость подарков

Да, часто хочется порадовать родного и близкого человека. Но когда таких людей набирается аж 10 – это уже проблема. Вполне нормально выбирать подарки в соответствии со своим уровнем дохода. А тех, кого особенно хочется порадовать, можно выделить.

Оптимизируйте стоимость новогоднего застолья

Необязательно есть только жареную картошку и закусывать солеными огурцами. Все же для многих НГ – главный праздник и хочется шикануть. Но даже дорогие продукты типа шампанского и икры можно покупать по акциям, отслеживая скидки в магазинах. Можно использовать для этого приложения типа «Едадил».

И да, остатки оливье и крабового салата, которые потом надо доедать несколько дней – это тоже результат избыточных закупок. Можно вспомнить прошлые годы и попробовать рассчитать провизию лишь с небольшим избытком.

Ищите бесплатные мероприятия на каникулы

Так вы потратите меньше средств на кафе и кино. Практически во всех российских городах в эти дни проходят выставки, лекции и другие культурные и спортивные мероприятия, которые организуют местные власти.

Там много бесплатного, надо только покопаться в интернете и найти информацию по своему городу.

Чаще готовьте дома

Это гораздо экономнее. А в каникулы появляется время даже для сложных блюд, если хочется чего-то эдакого. Не призываю бойкотировать кафе, просто подумайте и над такой опцией. В будни меньше сил и времени на готовку и тем более на что-то сложное.

Можно еще в конце каникул сделать заготовки на будни, чтобы облегчить и удешевить жизнь – замороженные котлеты, голубцы и т. д. Потом можно употребить вместо полуфабрикатов, купленных по дороге домой с работы в дни, когда некогда кулинарить.

Разберите завалы вещей и продайте ненужное на Avito

Так можно не только освободить пространство в жилье, но и немного пополнить бюджет.

Вот тут в моей старой статье есть некоторые идеи по поводу того, что можно продавать на Avito, Юле и прочих сайтах и сервисах с объявлениями.