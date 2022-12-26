Отчет ПМ, статистика: кто сдает и как заполнить

Что собой представляет форма

Бланк сведений об основных показателях деятельности малого предприятия ПМ (статистика), сроки сдачи и указания по заполнению отчета утверждены приказом Росстата № 462 от 30.07.2021.

Новый бланк применяется с 1-го квартала 2022 года. Код формы по ОКУД – 0601013.

Форма ПМ введена для сбора и анализа данных об основных показателях деятельности субъектов малого предпринимательства, среди которых:

численность работающих;

заработная плата;

общие экономические показатели;

производственные затраты.

Кто отчитывается

По правилам сдачи ПМ отчет формируют юридические лица, которые относятся к субъектам малого предпринимательства. Основные критерии малого предприятия установлены законом № 209-ФЗ от 24.07.2007 и постановлением Правительства № 265 от 04.04.2016.

Главные из них: сотрудники в пределах 16–100 человек, а предельный годовой доход – до 800 млн рублей. Отчетность готовят только те юрлица, которые соответствуют этим показателям.

ИП, которые работают без образования юрлица, и микропредприятия отчет по форме ПМ не сдают: для них утверждена иная отчетность.

Обращаем внимание, что применяемый режим налогообложения не влияет на обязанность отчитываться в Росстат. Не важен и тот факт, осуществляла ли компания деятельность или временно приостановила работу.

Даже если предприятие обанкротилось и в его отношении начали конкурсное производство, то отчитываться необходимо до внесения записи в ЕГРЮЛ о ликвидации.

В какие сроки отчитываться

Отчет сдают каждый квартал. Вот как сдавали ПМ раньше – до 29-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В 2022 году отчитываемся по-новому: форму ПМ надо отправить в период с 1 по 29 число после отчетного периода (приказ Росстата № 925 от 17.12.2021).

Сроки сдачи в 2023 году – в таблице:

Как и в случае сдачи налоговой отчетности, действует правило, позволяющее переносить последние сроки предоставления отчетов, если дата совпала с выходным или праздничным днем.

Помимо этого, правительство вправе самостоятельно переносить сроки сдачи отчетности в связи с различными обстоятельствами, как это было в период пандемии коронавируса и массового карантина.

Заполнение отчета ПМ: пошаговая инструкция

В приказах Росстата № 462 от 30.07.2021 и № 159 от 29.03.2022 разъясняется, какой это отчет ПМ (статистика) – это ежеквартальные сведения об основных показателях деятельности малого предприятия. Форма состоит из титульного листа и четырех разделов.

Если следовать описанным в приказах Росстата правилам, то инструкция по заполнению квартальной формы ПМ (статистика) в 2023 году не покажется сложной. Тут важно не ошибиться в самих показателях. А для этого рекомендуем использовать только сведения, которые содержатся в бухгалтерской документации, и обращать внимание на разъяснения представителей статистического ведомства.

Еще пара моментов, как заполнять отчет ПМ (статистика): если у организации имеются филиалы или обособленные подразделения, то отчитывается только головная компания, но передает общие сведения. Отчет отправляют в территориальный орган статистики по месту регистрации юрлица независимо от того, в каких регионах функционируют филиалы или обособленные подразделения.

Шаг 1. Титульный лист

На этом этапе сложностей не возникнет. Здесь надо вписать регистрационные данные о предприятии:

отчетный период;

полное и краткое наименование;

почтовый адрес;

код ОКПО.

Представители Росстата рекомендуют проверять код ОКПО по уведомлениям, размещаемым в электронной системе сбора статистических сведений.

Шаг 2. Раздел 1

Еще один простой раздел – «Анкета». Чтобы его заполнить, надо лишь ответить на вопрос, работала ли компания в отчетном периоде. Варианты ответов: 1 (да) и 0 (нет).

Шаг 3. Раздел 2

В разделе 2 формы требуется указать численность сотрудников и их зарплату. Для каждого из показателей имеется отдельное поле.

Данные для статистики в этом и следующем разделах ежеквартальные. При сдаче отчетности за 1-й и последующие кварталы их вписывают нарастающим итогом.

Начнем со средней численности. Этот показатель рассчитывается как среднесписочный, куда включают всех граждан, работавших по трудовому договору хотя бы 1 день в отчетном периоде, и собственников организации, если они получают зарплату.

Не включают в форму ПМ:

внешних совместителей – для них предусмотрена отдельная строка;

исполнителей по договорам ГПХ;

иных граждан, которые не получают зарплату, хотя и считаются работниками предприятия.

Пример

Допустим, в нашем случае средняя численность – 25 человек, внешних совместителей и работников на договорах ГПХ нет.

Строки 02–16 заполняются с одним десятичным знаком. В строках 06–09 квартальная ПМ (статистика) содержит данные о фонде зарплаты с разбивкой по работникам. При расчете таких данных необходимо считать все суммы до удержания подоходного налога, независимо от источника финансирования и срока их выплаты. Учитываются все суммы, включая отпускные, премии, питание и проживание, неденежные доходы, если такие выплачивались работникам. Подробно правила расчета фонда зарплаты прописаны в п. 24 Приказа Росстата № 159 от 29.03.2022.

Поскольку в нашем примере ни совместителей, ни работников по гражданско-правовым договорам нет, заполняем только строки 06 и 07, в остальных – 0. Вот как выглядит образец заполнения формы ПМ (статистика) – раздел 2:

Шаг 4. Раздел 3

Чтобы заполнить этот раздел формы ПМ в Росстат, понадобится бухгалтерская отчетность, поскольку необходимо вписать общие экономические показатели:

сколько отгружено товаров собственного производства (строка 10), в том числе через розничную сеть (строка 11);

какой объем из них приходится на продукты питания (строка 12);

сколько продано товаров несобственного производства (строка 13), в том числе в розницу (строка 14);

каковы инвестиции в основной капитал (строка 15).

Какие данные следует учитывать, а какие не показывают, чиновники подробно указали в правилах, утвержденных Приказом № 159 от 29.03.2022. Здесь представлена не только общая информация по заполнению отчета ПМ, но и отдельные рекомендации для предприятий в зависимости от их сферы деятельности.

Шаг 5. Раздел 4

Еще один раздел формы ПМ для Росстата, где без бухгалтерских данных не обойтись. В нем требуется указать:

отработанные человеко-часы (строка 16); выплаты социального характера (строка 17);

затраты на исследования и разработки (строка 18);

расходы на покупку товаров и объектов недвижимости для перепродажи (строки 19 и 20);

стоимость проданных объектов недвижимости для перепродажи (строка 21);

затраты на сырье, топливо и иные материалы, в том числе на оплату работ и услуг сторонних компаний, аренду транспорта и оборудования, помещений (строки 23–25);

расходы на инвестиции в основной капитал (из стр. 15) за счет бюджетных средств, в том числе из средств федерального бюджета (строки 26 и 27).

Информация, как показать затраты на оказание услуг в форме ПМ, представлена в п. 25–44 Приказа № 159. Если ваша организация не тратится на исследования, куплю-продажу недвижимости и различных товаров для перепродажи, то строки 18–21 оставляют пустыми. Поля 22–27 заполняются при необходимости. Сведения о человеко-часах в этом разделе вписывают обязательно. Выплаты социального характера показывают, если компания производила такие расходы.

Приведем образец заполнения сведений об основных показателях деятельности малого предприятия ПМ (статистика) за 4-й квартал 2022 года.

Раздел 4 заполняют только по итогам 4-х кварталов – в отчете ПМ за год. Если компания отчитывается за другой период, то ничего заполнять не надо.

В специально отведенном месте форму ПМ подписывает уполномоченное должностное лицо. По правилам для подписания ПМ необходимо ознакомиться со всеми его разделами и сверить отчетные показатели с информацией от бухгалтера. При подписании обязательно указывают контактные данные и ставят дату отправки в орган статистики.

Как проверить

Чиновники предлагают проконтролировать корректность заполнения с помощью небольших логических цепочек.

Как сдать

В 2021 году Росстат перешел на электронную отчетность. Статистический бланк следует подписать ЭП и отправить на электронную почту территориального отделения Росстата или через ТКС.

Для субъектов малого предпринимательства электронная отчетность стала обязательной с 01.01.2022.

Какие есть штрафы и за что

В ст. 13.19 КоАП прописана ответственность за непредоставление формы ПМ в срок в органы статистики или несоблюдение предусмотренных правил. По ней для должностных лиц штраф за несдачу ПМ в статистику в 2022 году составит от 10 000 до 20 000 рублей, а для компаний – от 20 000 до 70 000 рублей.

За повторные нарушения накажут строже: должностных лиц оштрафуют на сумму от 30 000 до 50 000, а организации – на сумму от 100 000 до 150 000 рублей.