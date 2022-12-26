Что в январе ожидает пенсионеров, родителей, льготников и автовладельцев: разбираем восемь законов

Приведу восемь наиболее интересных законов, которые вступят в силу в предстоящем январе.

1. Повышаются социальные выплаты

С 1 января 2023 федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается на 6,3% и составит 16 242 рубля в месяц. Соразмерно должны повысить заработную плату тем работникам, у которых она станет ниже указанного значения (при условии, что они заняты на полную ставку).

Прожиточный минимум на федеральном уровне также повышается с 1 января и составит (закон от 5 декабря 2022 № 466-ФЗ):

на душу населения – 14 375 рублей;

для трудоспособного населения – 15 669 рублей;

для пенсионеров – 12 363 рубля;

для детей – 13 944 рубля.

Соразмерно должны увеличиться прожиточные минимумы в регионах, исходя из значений которых определяются размеры социальных доплат к пенсиям, а также социальных пособий на детей.

Также с 1 января 2023 г. проиндексируют размеры страховых пенсий на 4,8%, но только для неработающих их получателей.

2. Пенсионный фонд и Фонд социального страхования объединяются в единый Социальный фонд РФ

С 1 января 2023 вступает в силу закон о новом Фонде пенсионного и социального страхования РФ, который теперь будет исполнять все функции и полномочия, возлагавшиеся ранее на Пенсионный фонд и Фонд социального страхования (закон от 14 июля 2022 № 236-ФЗ).

Учредителем Фонда является правительство – оно поставило перед новой структурой задачу упростить процедуры выплат и повысить качество обслуживания граждан.

3. Вводится единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

Универсальное пособие объединит все ныне существующие пособия для малоимущих беременных женщин и семей с детьми в возрасте до 17 лет.

Условиями его получения являются: наличие гражданства РФ, постоянное проживание на территории страны и подтверждение среднедушевого дохода семьи ниже уровня прожиточного минимума в регионе.

Размер пособия зависит от величины дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. Назначать и выплачивать его будет новый Социальный фонд России (закон от 21 ноября 2022 г. № 455-ФЗ).

4. Автовладельцам придется платить новые госпошлины

С января 2023 года вводится ряд новых госпошлин:

– за выдачу разрешения на изменения конструкции колесного транспортного средства нужно будет заплатить 1 000 рублей;

свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов обойдется в 1 500 рублей;

продление срока его действия – в 1 000 рублей. Раньше платить госпошлину за все это не требовалось.

А пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией с января подорожает на 700 рублей и составит теперь 1 500 рублей (закон от 28 июня 2022 г. № 208-ФЗ).

Также следует отметить, что действующая сейчас скидка в 30% при уплате госпошлин через портал «Госуслуги» с 2023 года отменяется. Как пояснил Минфин, эта мера изначально предусматривалась как временная, и проект Закона о федеральном бюджете на 2023 г. был сверстан с учетом ее отмены.

5. Работающие по гражданско-правовым договорам будут застрахованы на случай временной нетрудоспособности

Граждане, которые выполняют работы или оказывают услуги не по трудовым, а по гражданско-правовым договорам, с 2023 года включаются в число застрахованных лиц на случай временной нетрудоспособности и с 2024 года получат право на пособия по больничному листу, декретные выплаты и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.

За них будут отчисляться соответствующие страховые взносы в Социальный фонд РФ (закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ). Это правило не распространяется на самозанятых граждан и ИП.

6. Лекарства льготникам будут выдавать по электронным сертификатам

С 1 января вступает в силу норма о возможности приобретения льготниками лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания по электронным сертификатам (ст. 3 закона от 30.12.2020 № 491-ФЗ).

При обращении в поликлинику за льготными лекарствами гражданину позволят выбрать форму получения – по электронному сертификату или без него.

7. Родитель сможет бесплатно находиться в стационаре со своим ребенком

С 1 января родитель ребенка или иной законный представитель получает право находиться в стационаре со своим ребенком без взимания за это платы (за питание, спальное место и т.д.).

Это правило распространяется на всех детей в возрасте до 4 лет, на детей старше 4 лет, если у них есть соответствующие медицинские показания для совместного пребывания в лечебном учреждении с родителем, а также на детей с инвалидностью независимо от возраста (закон от 14.07.2022 № 317-ФЗ).

8. За сброс мусора из автомобиля начнут штрафовать

С 11 января вводится автоматическая фиксация видеокамерами таких правонарушений, как выгрузка и сброс мусора из транспортных средств и прицепов к ним вне установленных для этого мест.

Собственнику транспортного средства грозит за это штраф в размере от 10 до 15 тысяч рублей, а если мусор сбрасывался из грузовика, штраф увеличивается и составит от 40 до 50 тысяч рублей (закон от 14 июля 2022 № 287-ФЗ).