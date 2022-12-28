Отчетность в Росстат

С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому

Статистический отчет о деятельности компании по форме 1-предприятие в 2023 году надо заполнить в соответствии с измененным порядком. В отчете по итогам 2022 года Росстат подкорректировал раздел 5, 6 и 8, поменял местами показатели некоторых ячеек и исключил приложение с ОКВЭД 2.

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С 1 января 2023 года заполняем форму 1-предприятие по-новому
Иллюстрация:cottonbro studio/pexels

Росстат изменил правила формирования очередной формы отчета ─ 1-предприятие.

В новом приказе № 929, который начнет действовать 1 января 2023 года, подробно описан порядок заполнения бланка. При этом содержание документа осталось прежним.

Краткое описание и назначение бланка

Форма 1-предприятие содержит первичные статсведения о деятельности компании. Бланк отчета формируют за год и сдают почти все организации.

Исключение составляют представители малого бизнеса, государственные, страховые, банковские и прочие финансовые учреждения.

Отправлять готовый документ нужно в местное подразделение Росстата в промежуток с 1 марта по 15 апреля года, следующего за отчетным. Кстати, с 1 января 2023 года ведомство принимает всю отчетность только в электронном виде. Такие документы обязательно нужно подписывать УКЭП.

Кроме того, в бланке надо отразить данные по всем филиалам, включая головной офис. Причем учреждения, которые осуществляют доверительное правление полным комплексом, обязаны заполнить сведения о ВЭД части, находящейся на соответствующем управлении.

Что касается объединенных союзов, например, ассоциаций, то они формируют отчет только по тому типу работы, который отражают на балансе.

Предприятия, использующие упрощенную схему налогообложения, формируют и сдают отчет 1-предприятие на стандартных условиях.

Главные изменения в порядке формирования 1-предприятие

Итак, основной корректировкой в нормах заполнения 1-предприятие является удаление одного из разделов. Так, Росстат исключил из отчета Приложение со списком ВЭД, о которых надо отчитываться в графах 8 и 9. Ведомство обосновало решение тем, что соответствующие данные опубликованы на их официальном портале.

Что касается порядка заполнения, то указания изменили для трех разделов.

Часть 5

Начисленный аванс и предоплату за товар, работу либо оказание услуг учитывают в поле 502 из расчетного промежутка, когда продукцию отгружали. Если же данные внесли в строки 508, 509 и 510, то информацию отражают в ячейках 715, 716, 717 седьмого раздела.

Часть 6

В строках 608, 609 указывают цену непроданного имущества из полей 606, 607. А в ячейках 637 и 638 больше не надо уточнять амортизацию за ППА. Если же объект аренды признали ППА, то арендатор обязан отразить затраты в виде амортизации и процентов в ячейке 639.

При этом по строчке 651 необходимо в некоторых полях выделить налоги:

  • 652 ─ НДПИ;

  • 653 ─ налог на землю;

  • 654─ налог на воду;

  • 655 ─ транспортный налог.

Часть 8

Если ячейка 507 уже заполнена, то в поле 802 надо указать тип работы по категориям ОКВЭД 2 для оптовой или розничной реализации электроэнергии, газа и воды, а также ВЭД по манипуляциям с недвижимым имуществом.

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