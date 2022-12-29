Зачем давать ребенку карманные деньги, даже если он все потратит на сладости

Мама двух подростков Зинаида Лобанова послушала доводы обеих сторон, а заодно поинтересовалась мнением психологов, экспертов по финансовой грамотности и самих детей.

Пусть сначала вырастет

Противники выдачи денег детям имеют свои резоны: деньги детям не игрушка, дашь – а ребенок или потеряет, или потратит на конфеты, ну то есть то же самое, что потеряет. Да еще и конфеты самые вредные купит. И потом придется идти к стоматологу.

То есть родители сначала потеряют деньги, а потом еще раз заплатят врачу за свою ошибку.

Есть и такие комментарии:

«Мы и так ему все покупаем».

«Сейчас дам 50 рублей, потом придется все время давать столько же и больше».

«Если просто так давать деньги, то ребенок не будет понимать их ценности».

Как мама, я отлично понимаю тревоги и волнения родителей. А когда в семье несколько детей, а еще кредиты и ипотека, то многим кажется не очень правильным давать деньги на очередного «лизуна» или попит.

Но, как эксперт по финансовой грамотности, я понимаю – чем раньше начинать учить ребенка обращаться с деньгами, тем меньше будет проблем в подростковом возрасте и дальше.

Психология говорит нам, что поведенческие паттерны работают автоматически: все, чему человека научили в детстве, он, не задумываясь, повторяет став взрослым.

И речь не только о том, как кататься на велосипеде, но и о том, как правильно распоряжаться деньгами. Планировать бюджет и покупки, откладывать на черный день – все это такие же привычки. А привычки надо постепенно вырабатывать и прокачивать.

Если не давать ребенку возможность управлять своими деньгами с детства, получив их став взрослым он их просто промотает. На что-то такое же сиюминутное как конфеты.

Как быть, чтобы и ребенка научить финансовой грамотности и не разориться? Нам в помощь – теория малых шагов. Разбираем варианты и подходы.

Когда начинать давать карманные деньги

Первые деньги можно давать детям с 6 лет. Именно этот возраст обычно называют психологи и эксперты по финансовой грамотности.

Кстати, про это говорит и Гражданский кодекс: согласно закону дети в возрасте от 6 до 14 лет могут совершать мелкие бытовые сделки и сделки по распоряжению средствами, которые им дали родители. Так что даже закон на вашей стороне.

Начинать лучше всего с наличных: монеты или купюры. Хотя уже с шести лет ребенок может по заявлению родителей иметь свою банковскую карту.

Однако многие отмечают, что «пластик» не дает ребенку правильно оценить, как тратятся деньги, сколько уже потрачено, а сколько осталось. А вот при оплате монетами или купюрами ребенок быстрее это поймет.

Как правильно давать деньги, чтобы научить

Правило такое: чем дети младше, тем чаще им надо выдавать деньги.

Это объясняется очень просто: дошколята и младшие школьники не сильны в долгосрочном планировании. Спросите у шестилетки, что произойдет через месяц, и он не сможет даже предположить.

Для него планы на месяц – это как для взрослых на год или даже на три. В шесть лет горизонт планирования сегодня-завтра. Учитывайте это при выдаче денег: сумма должна быть небольшая на случай потери или бессмысленных трат.

Поэтому маленьким детям надо выдавать деньги сначала на 2-3 дня. И потом постепенно прибавлять и дни, и деньги. Школьнику 3 класса уже вполне можно выдавать бюджет на неделю.

Если вы хотите развивать самостоятельность ребенка в финансовых вопросах, то не стоит его программировать. Не надо уточнять, что деньги на еду в школе или на игрушки. Лучше сказать: «Давай подумаем, что ты хочешь купить и сколько это может стоить». И потом обязательно узнайте, как ребенок потратил выданные деньги, что он хочет сделать с остатком: отложить или потратить.

Таким образом можно научить ребенка не только разумно тратить, но еще и копить. К сожалению, даже у взрослых с накоплениями не всегда все гладко – по данным ВЦИОМ, только треть россиян имеют накопления, из них регулярно откладывают деньги лишь 43%.

Со школьником средней и старшей школы можно уже рассчитывать расходы по статьям личного бюджета: выдавать деньги на месяц и планировать вместе с ним.

Таким образом мы смоделируем выдачу зарплаты, которая ждет его в будущем. Так, например, можно договориться о выделении некой суммы на месяц, которая делится на три части:

необходимые траты : проезд, еда, одежда (подростки с удовольствием покупают все сами),

радостные траты : то, чего можно не покупать, но если есть возможность, то почему бы и нет. Например, косметика или дополнительный герой в компьютерной игре,

сбережения: для подростка финансовая цель уже может быть значимой, например, новый телефон или планшет.

Кстати, не забывайте говорить с детьми и о финансовой безопасности. По статистике две трети школьников старше 14 лет пользуются банковской картой, а каждый десятый школьник (11%) называл CVC-код незнакомому человеку.

Подводя итог: одно из главных правил для тех, кто начинает давать деньги, – надо это делать системно. Выдавать деньги в оговоренные сроки и согласованными суммами. Не стоит это делать хаотично, по случаю или по настроению.

Разговоры о важном. Это и о деньгах

Один из лучших примеров – собственный. Детей можно привлекать к планированию семейного бюджета. Например, обсуждать, куда вы хотите поехать и какую сумму на это надо отложить. А какие-то крупные покупки ставить в совместный план по накоплению.

Можно подключить детей к контролю оплаты света или воды. Таким образом слова «надо экономить свет» будут уже не пустым звуком, а наглядным примером.

Когда мои дети стали подростками, то тут началось: «Мам, купи кроссовки!», а денег в этот момент резко перестало хватать. Тогда я предложила им вести тетрадь учета трат.

Вначале мы записывали обязательные траты: квартира, электричество, обслуживание машины, кредиты, их репетиторы и курсы. В течение месяца фиксировали остальные траты, а в конце считали, сколько денег у нас уходит и на что.

Так мы делали три или четыре месяца (дольше у меня, честно говоря, не хватило терпения), но этого оказалось достаточно: они поняли, как распределяется бюджет, и это сильно изменило их отношение к тратам.

Например, мои дети-подростки перестали покупать продукты на всякий случай, потому что они портились и их выкидывали. Стали внимательнее относиться к покупке одежды и начали заранее планировать такие траты.

А для себя я поняла важную вещь: нет ничего страшного в том, чтобы сказать ребенку, что ситуация с деньгами изменилась и мы не можем себе позволить что-то, что могли раньше. Я, как мама и эксперт по финансовой грамотности, уверена, что говорить с подростком о финансах – это так же необходимо, как обсудить учебу или отношения со сверстниками. Это такая же важная составляющая его жизни.

Именно родители могут заложить основы финансовой грамотности, которые затем помогут ребенку в жизни.

Например, в ваших силах объяснить, что экономить – это не значит во всем себе отказывать. Или что накопить на мечту вполне реально, если знать как.