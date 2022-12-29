Что будет с кредитами в 2023 году и как изменятся требования к заемщикам

Публикуем мнения аналитиков.

Что происходило в 2022 году с потребительскими кредитами: кратко

С января по октябрь 2022 года банки выдали россиянам кредитов на 2,19 трлн рублей. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 13,9% меньше, чем в таком же периоде «пандемийного» 2020-го, сообщает НБКИ.

Из-за резкого повышения ключевой ставки до 20% годовых в феврале выросли и ставки по кредитам. При этом закредитованность россиян продолжала расти, как и процент просроченной задолженности, говорит Денис Кузьменко, руководитель компании «Кредитный брокер»:

«Общая тенденция такова: при реальном падении доходов заемщиков растет размер выплат по кредитам».

Банки стали тщательнее оценивать каждого заемщика и его работодателя, особенно после объявления о частичной мобилизации.

«Причина в том, что государство приняло законопроекты и о списании задолженности в случае гибели мобилизованного заемщика, и о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованных и членов их семей», – говорят аналитики Банки.ру.

Как менялась ключевая ставка в 2022 году:

С 9,5% до 20% годовых – 28 февраля, после начала спецоперации на Украине;

17% годовых – 11 апреля;

14% годовых – 29 апреля;

11% годовых – 27 мая;

9,5% годовых – 10 июня;

8% годовых – 22 июля;

7,5% годовых – 16 сентября;

7,5% годовых – 28 октября;

7,5% годовых – 16 декабря.

Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. От уровня ключевой ставки зависят и ставки по кредитам для населения – обычно они на несколько пунктов выше этого показателя.

Что будет с рынком кредитов в 2023 году

Банк России принял решение установить макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам с 1 января 2023 года. Так ЦБ ограничит выдачу высокорискованных займов, сделает ее менее выгодной. Эти меры приведут к повышению стоимости потребительского кредитования и ужесточению требований к заемщикам, говорят аналитики Банки.ру.

При этом эксперты считают, что динамика кредитования улучшится по всем направлениям, кроме, возможно, автокредитования. С оговоркой – если рынок не накроет очередной кризисной волной.

«Если инфляция замедлится ближе к целевым значениям, установленным ЦБ, можно ожидать смягчения кредитно-денежной политики. Вероятно, даже снижения ключевой ставки, что подстегнет банки к снижению ставок по кредитам, – говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. – Правда, это вряд ли произойдет в первой половине 2023 года даже при отсутствии мощных шоков. Как, впрочем, не стоит ожидать в 2023 году и восстановительных рекордов динамики кредитования».

На отношение банков к клиентам продолжит влиять частичная мобилизация. Особенно, если будут приняты новые правила кредитования в пользу участников СВО.

Еще одно нововведение, из-за которого банки будут тщательнее проверять заемщиков, касается изменений в процедуре внесудебного банкротства. Власти предлагают расширить границы сумм – верхнюю планку повысят с 500 тыс. до 1 млн рублей.

«Банки сейчас максимально внимательно относятся к заемщику. Проверяют все: доход, семейное положение, окружение и даже социальные сети», – говорит Денис Кузьменко, руководитель компании «Кредитный брокер».

Брать ли кредит в 2023 году

В любое время, если вы собираетесь взять кредит, удостоверьтесь, что сможете его выплатить. Проанализируйте свой бюджет, сформируйте подушку безопасности, изучите предложения банков.

«Если все эти факторы учитывать, то можно брать кредит и сейчас, не дожидаясь 2023 года. Цикл снижения ключевой ставки завершился, и в ближайшие месяцы лучших условий по кредитам не будет», – говорит Вадим Тихонов.

По словам аналитиков Банки.ру, в следующие год-два существенного развития, новых рекордов не случится. Зависимость экономики страны от политических решений и их последствий будет влиять рынок более, чем что-либо еще, считают эксперты.

«Перед тем как взять в банке 10 тысяч или 10 миллионов рублей, вы должны здраво оценивать свои возможности и понимать, что та или иная сумма действительно крайне необходима в этот период жизни, – говорит Денис Кузьменко. – Платите без просрочек по любому банковскому продукту. Если есть сомнения и вы можете повременить, подождите и накопите необходимую сумму».