Что ждет автомобилистов в 2023 году

Средства индивидуальной мобильности внесут в ПДД

Об этом просили очень давно, особенно жители Петербурга, и это наконец случилось. С 1 марта 2023 года в Правила дорожного движения включат так называемые средства индивидуальной мобильности – электросамокаты, гироскутеры и моноколеса, а также сегвеи, электроскейтборды и все остальное, что прежде не считалось транспортными средствами.

Перемещаться на них можно будет со скоростью не более 25 километров в час, а массу самих устройств ограничат 35 килограммами.

Но самое главное – все вышеперечисленное станет полноценной частью дорожного движения со всеми вытекающими последствиями: ограничениями и ответственностью за нарушения ПДД. Для средств индивидуальной мобильности даже введут специальные дорожные знаки, решение об установке которых будут принимать местные власти.

Появятся новые дорожные знаки

К слову, о знаках. Вдобавок к уже существующим появится семь новых:

«Движение автобусов запрещено». «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено». «Лица, использующие средства индивидуальной мобильности» (то, о чем мы рассказывали чуть выше). «Зарядка автомобилей». «Парковка». Причем последний знак – с двумя вариациями.

Так, символ «Платные услуги» будет указывать на организацию парковки на платной основе, а «Инвалиды» – на парковочное место, где можно будет парковать автомобили только с соответствующим опознавательным знаком.

Проверять на алкоголь начнут по-новому

Также с 1 марта вступит в силу новый порядок проверки водителей на алкоголь. Освидетельствование будут проводить только в присутствии двух понятых или же, при их отсутствии, под видеозапись.

Основаниями для проверки могут быть запах алкоголя, нарушение координации или речи, резкое изменение цвета кожи или не соответствующее обстановке поведение. А факт опьянения определяется концентрацией этилового спирта более 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Приносить на экзамены медсправку больше не потребуется

Целый блок поправок в действующие законы касается процедуры получения водительских прав. С 1 марта 2023 года кандидатам больше не нужно будет приносить заключения о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством, предполагается, что ГИБДД при необходимости сама запросит эту информацию у Минздрава.

Вместо удостоверения можно будет предъявлять QR-код

В 2023 году продолжится эксперимент по внедрению в России электронных водительских удостоверений. Они представляют собой QR-код, который водители могут предъявлять инспекторам вместо привычной корочки.

Оформить код можно через «Госуслуги», однако до сих пор не ясно, требуется ли в дополнение к нему возить с собой еще и обычные права.

Наверное, лучше пока что их далеко из кошельков и карманов не убирать – на всякий случай.

Водительские права с истекающим сроком действия автоматически продлят

Очень важное нововведение: все водительские права, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, автоматически продлеваются еще на три года. Все изменения уже внесены в базу ГИБДД, поэтому никаких дополнительных действий от водителей не требуется, за просроченные удостоверения их никто штрафовать не будет.