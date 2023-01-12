Почему банк отказывает в кредите: основные причины

Эти меры должны снизить риски закредитованности россиян. Но из-за новых правил банки будут ужесточать требования и чаще отказывать в кредитах.

А что еще может привести к отказу? Может ли внешний вид клиента повлиять на решение? Разбираем основные причины вместе с экспертами.

Что такое скоринг в банке

Прежде чем одобрить кредит, банки проверяют вас по собственной скоринговой модели. Это система оценки, которая помогает предсказать, как вы будете выплачивать долг.

«В скоринговые модели заложено много параметров, – говорит Светлана Зубкова, доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета. – Среди них: кредитная история, доход клиента, состав семьи, показатель долговой нагрузки и т. д. Любой из включенных в модель критериев может дать отрицательное решение».

Основные причины отказов

Если банк после скоринга отказывает вам в кредите, причину он называть не обязан. Но глобально их три:

плохая или нулевая кредитная история; высокая кредитная нагрузка – соотношение платежей по всем кредитам к ежемесячным доходам клиента более 50%; кредитная политика банка – например, у банка есть ограничения по возрасту и форме трудоустройства, по которым вы можете не проходить.

«Отказать могут, если вы не соответствуете требованиям банка, которые он предъявляет к заемщикам, – говорит Екатерина Тютюнникова, адвокат МКА „Центрюрсервис“. – Например, у вас неподходящий возраст, отсутствует постоянная регистрация на территории РФ или в регионе присутствия банка. Нет трудового стажа и доходов, низкий нестабильный доход, плохая кредитная история, высокая долговая нагрузка. Есть судимости, долги по исполнительным производствам или вас привлекали к административной ответственности».

Банк может отказать в кредите, если вы предоставите ему недостоверную информацию о доходе, работодателе, цели займа, если подготовите неполный пакет документов для рассмотрения заявки, говорит эксперт.

«Еще причины – частое обращение за кредитами и отказы по ним, наличие микрозаймов в микрофинансовых организациях, кредитов на небольшие суммы, нескольких кредитных карт с открытым лимитом, – говорит Екатерина Тютюнникова. – На решение банка может повлиять ваша закредитованность или, например, информация о процедуре банкротства».

Может ли внешний вид клиента повлиять на решение банка

По словам адвоката Екатерины Тютюнниковой, внутренние регламенты, инструкции банков предусматривают порядок оценки, критерии внешнего вида заемщиков:

«Если вы неопрятно одеты, находитесь в состоянии опьянения, даете невнятные ответы на вопросы, нервничаете, пришли с людьми, которые за вас отвечают, не можете пояснить, для каких целей нужен кредит, то все это влияет на итоговое решение банка».

Но важнее внешнего вида репутация, считает Светлана Зубкова:

«Чаще всего отказать в кредите могут из-за показателя долговой нагрузки (выше 50% – прим. ред.), негативной информации в открытых соцсетях, долгов по квартплате и др. Внешний вид вряд ли повлияет на решение банка, а вот репутация, основанная на том, как вы выполняете свои обязательства, точно повлияет».

Что сделать, чтобы увеличить шансы на одобрение

Екатерина Тютюнникова предлагает список шагов, которые помогут увеличить шансы на одобрение кредита. Необходимо:

Закрыть долги по исполнительным производствам.

Погасить микрозаймы, закрыть кредитные карты, объединить несколько кредитов с небольшими суммами в один либо погасить их.

Перевести зарплату в банк, в котором вы хотите кредитоваться.

Оформить страховку.

Представить документы о дополнительном доходе.

Представить весь пакет документов, которые необходимы банку.

Позаботиться о своем внешнем виде при необходимости визита в банк.

Спокойно и вежливо отвечать на вопросы сотрудника банка.

Еще для положительного решения можно открыть вклад или накопительный счет в банке или предоставить созаемщиков и поручителей при подаче заявки на кредит.

Банк не говорит причину отказа. Но можно ли ее все-таки узнать и как?

Сейчас банки могут не раскрывать причину отказа в кредите. По словам Екатерины Тютюнниковой, было несколько попыток внести изменения в законодательство, чтобы заставить финансовые организации предоставлять клиентам мотивированный ответ.

«Но банковское сообщество выступает против подобных изменений. Многие банки имеют собственные методики, подходы к критериям оценки заемщиков, и не все готовы их раскрывать», – говорит адвокат.

Правда, с 1 марта 2015 года банки должны записывать причины отказа в кредитную историю заемщика (закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-ФЗ).

«Если запросить кредитный отчет, можно узнать, почему банк не выдал кредит. Но будет ли официальная причина отказа соответствовать реальной, остается догадываться, так как иногда формулировки размыты либо указана общая политика кредитования банка», – говорит Екатерина Тютюнникова.

Частые причины отказа: плохая кредитная история, низкий кредитный рейтинг и высокий показатель долговой нагрузки. Их можно проверить самостоятельно.