Как продлить миграционный учет иностранного гражданина

Рассмотрим, как продлить учет иностранца на территории РФ, в нашем обзоре.

Установленные сроки законного нахождения иностранца в РФ

По прибытии в Россию все иностранцы должны встать на миграционный учет в соответствии с нормативными актами. Из этого правила есть исключения.

Различают три статуса иностранного гражданина (или лица без гражданства) в России:

Сроки законного нахождения иностранца в России определяются исходя из сроков действия основного документа, подтверждающего статус иностранца:

После истечения указанных сроков при необходимости осуществляют продление миграционного учета иностранных граждан.

Как продлить миграционный учет

Можно ли продлить миграционный учет иностранного гражданина? Да, можно. В зависимости от статуса иностранца в России порядок, согласно которому надо продлить миграционный учет, меняется.

Временно пребывающие иностранцы

По истечении установленного срока пребывания иностранца в России он должен покинуть территорию РФ. При этом срок пребывания может быть продлен.

Продлевают срок пребывания в территориальном отделении МВД по ходатайству иностранного гражданина. Заявление подается в свободной форме до истечения срока пребывания, который хотят продлить (п. 6.3 Порядка, утвержденного приказом МВД России от 22.11.2021 № 926).

При поступлении на обучение в образовательную организацию ходатайство подает образовательная организация за 20 дней до окончания срока временного пребывания, который хотят продлить (п. 6.4 Порядка по приказу № 926).

Требования к заявлению:

Вместе с заявлением подают следующие документы:

В течение трех дней принимается решение о продлении сроков временного пребывания или об отказе в этом. При положительном решении данные сведения отражаются в миграционном учете.

Временно проживающие иностранцы

Разрешение на временное проживание подтверждают ежегодно. Для этого в территориальный отдел МВД подают следующие документы:

А вот продлевать разрешение на временное проживание нельзя. По его истечении необходимо получать новое или заниматься оформлением вида на жительство.

При этом оформлять вид на жительство рекомендуется еще во время действия разрешения на временное проживание.

Вид на жительство

Как было сказано выше, вид на жительство выдают на неограниченный срок, поэтому продлевать его не надо.

Ответственность за пропуск рассматриваемых сроков

Нарушение правил въезда в Россию, а также правил пребывания на территории Российской Федерации карается Кодексом об административных нарушениях.

В указанных случаях на иностранца налагают штраф в размере от 2 000 до 5 000 рублей с административным выдворением за пределы РФ (ст. 18.8 КоАП).

В 2020 году было принято решение о продлении миграционного учета в связи с коронавирусом.

Указ Президента от 18.04.2020 № 274 в последующих редакциях заморозил сроки временного пребывания и проживания иностранцев, приходящиеся на период с 15 марта 2020 года по 15 июня 2021 года. Впоследствии сроки замораживались до 31.12.2021 (указ Президента от 15.06.2021 № 364). Далее законодатель не устанавливал аналогичных правовых норм.

Итоги

Иностранным гражданам, временно пребывающим на территории РФ, необходимо продлевать срок своего пребывания в целях миграционного учета. Временно проживающие по истечении разрешения на временное проживание (три года) получают его заново или оформляют вид на жительство.

За несоблюдение правил миграционного учета иностранцы несут административную ответственность.