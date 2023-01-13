Потребительское кредитование

Россиянам рекордно часто отказывают в кредитах. Почему?

Какие выводы можно сделать для себя?

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Россиянам рекордно часто отказывают в кредитах. Почему?
Иллюстрация: Ahmad Loukili/pexels

«Коммерсант» по ссылке на НБКИ пишет, что банки стали намного чаще отказывать россиянам в получении кредитов. В 2022 году было одобрено 26% заявок физлиц, а в 2021 году – 33%. Если посмотреть с начала СВО (24 февраля, ближе к концу месяца), то динамика еще более показательная.

Что за статистика и в чем причины

В январе 2022 одобрение составило 31% всех заявок, в ноябре – уже всего 17%. Основных причин несколько. В частности:

  • уровень роста клиентов банка (если клиентов меньше, то рисков для банка больше);
  • риски из-за экономической ситуации в стране.

Учитывают банки и риски новой волны мобилизации.

Напомню: главный риск банка – невозврат кредита, второй важный риск – просрочка. Банк же тоже в своих планах рассчитывает на эти деньги, чтобы получить и использовать их в бизнесе.

Какие можно сделать выводы для себя, как для физлиц, неэкономистов или банкиров?

Получить кредит будет сложнее. Ну, тут вроде и так понятно из новостей.

Ставки по кредитам будут расти, даже если ЦБ не будет повышать ключевую ставку.

Ставка для банка – способ покрыть свои риски. 10 человек взяли кредит, 9 вернули, а 1 – нет. Неполученная прибыль с этого одного уже заложена в предложение для всех 10 заемщиков. А если не вернули уже 2 из 10 – ставка для всех будет выше.

Цель банка – заработать даже на невозвратах, поэтому вот так.

Отказ банка – повод задуматься над перспективами своего бюджета. Возможно, так оно и есть. Вам кажется, что все нормально, доходы будут отлично расти, а банк считает иначе. Значит, какие-то поводы для этого все же есть (например, большая сумма кредита для такой з/п или просрочки в прошлом).

Отмечу: в России участились просьбы взять кредит за друга, сестру, коллегу и пр. А еще – одолжить деньги, так как банк отказал. Это финансово опасно для вас.

Отказав таким родственникам или друзьям, банк оценил риски и решил, что не берет на себя такие риски. А вы готовы взять?

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